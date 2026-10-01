У Стрию працівницю дитсадка підозрюють у побитті дворічної дівчинки: що відомо

У Стрию на Львівщині працівниця дитячого садка отримала підозру після того, як вдарила дворічну дівчинку. Поліцейські встановили особу жінки після того, як офіцерка служби освітньої безпеки виявила відеозапис із зафіксованим насильством.

Про це повідомили поліція Львівської області та Львівська обласна прокуратура.

У дитсадку Стрия працівниця вдарила дворічну дівчинку: деталі

Інцидент стався 30 вересня близько 12:30 у комунальному спеціальному дитячому садочку Стрия.

Офіцерка служби освітньої безпеки під час перегляду відеозапису побачила, як жінка застосовує фізичну силу до маленької вихованки. На записі зафіксували удари по голові, руках і ногах дитини.

Правоохоронці встановили, що до дівчинки застосувала насильство працівниця цього ж закладу. За даними слідства, дворічна вихованка тимчасово проживає у дитсадку.

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Як повідомили у прокуратурі, причиною конфлікту стало те, що дівчинка не встигла вчасно попроситися до туалету. Помічниця вихователя почала кричати на дитину та дорікати їй через забруднений одяг.

Після цього, за версією слідства, жінка схопила дівчинку за руку та кілька разів вдарила її власною рукою по голові. Потім вона ще тричі вдарила дитину по нозі.

Правоохоронці зазначили, що тілесних ушкоджень у дівчинки не виявили. Водночас удари завдали дитині фізичного болю.

Працівниці дитсадка повідомили про підозру за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів, які спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень.

За цією статтею передбачені штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи до одного року.

Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від посади.

Головне фото: поліція Львівської області.

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