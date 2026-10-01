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У Стрию працівницю дитсадка підозрюють у побитті дворічної дівчинки: що відомо

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 16:00 2 хв.
У дитсадку Стрия працівниця вдарила дворічну дівчинку: деталі

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