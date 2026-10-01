Стиль життя

День ветерана: скажи “дякую” тим, хто відстоював нашу свободу

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 09:30 2 хв.
день ветерана 2026
Фото Pexels

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