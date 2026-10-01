День ветерана: скажи “дякую” тим, хто відстоював нашу свободу

1 жовтня в Україні відзначають День ветерана — свято, коли ми віддаємо шану тим, хто творив історію України в минулому й у нинішній війні тримав щит проти агресії російської тоталітарної системи. Чимало ветеранів ще зовсім молоді, вони прийшли з війни й мусять заново адаптуватися до мирного життя. Про історію свята та його значення — у нашому матеріалі.

1 жовтня — День ветерана: історія та значення свята

День ветерана почали відзначати ще 2004 року, коли Президент України Леонід Кучма своїм указом увів цей день до переліку святкових.

З того часу першого жовтня ми висловлюємо свою вдячність усім ветеранам, які в різні часи стали на захист України та відстояли її незалежність.

Це і люди, які пройшли Другу світову, й воїни, які захищали наші домівки від російської агресії вже зараз. Вони творили історію раніше й нині пишуть новітню історію, і від їхніх бойових успіхів залежить, яким буде наш новий день.

Також у цей день ми вшановуємо учасників Революції Гідності, які постраждали під час тих подій та людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

У це шляхетне свято дуже важливо підтримати теплим словом знайомих ветеранів. Сказати, що ми вдячні їм за те, що вони довели ворогові: нас не здолати. А також привернути увагу до їхніх проблем: більшість людей, які повернулися з фронту, почуваються вирваними з життя, вони важко проходять період адаптації й наново вчаться розв’язувати соціальні питання мирного часу.

Чимало ветеранів нинішньої війни з Росією втратили на фронті здоров’я і лишаються наодинці зі своїми проблемами. Вони потребують медичної та психологічної допомоги. Багатьом потрібна нова робота і власна справа, когось війна позбавила оселі й він потребує житла.

Частково проблеми ветеранів вирішують на державному рівні, а ми можемо допомогти та підтримати словом та ділом — їм вкрай важливо відчувати, що їх люблять, шанують та цінують.

Війна триває, вона набула затяжного характеру, і за оцінками Міністерства у справах ветеранів до її кінця кількість ветеранів та членів їхніх сімей сягатиме 3-5 мільйонів осіб.

Нині ветерани — це основа основ нашого суспільства, його сумління та честь.

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