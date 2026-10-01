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Покрова Пресвятої Богородиці 2026: привітання у прозі, віршах та картинках

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 09:45 4 хв.
привітання з покровою
Фото Unsplash

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