Покров Пресвятой Богородицы 2026: поздравления в прозе, стихах и картинках

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из главных в христианстве. Его отмечают 1 октября, тогда же, когда и День защитников и защитниц Украины.

Читай поздравления в прозе с Покровой Пресвятой Богородицы 2026 в нашем материале.

Покров Пресвятой Богородицы

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие христиане ходят в церковь, молятся и поют песни благодарности защитнице Богородице.

Согласно легендам, более тысячи лет назад, когда мусульмане и византийцы воевали, жители Константинополя оказались в опасности.

В большом храме, в котором молилось множество людей, один из местных увидел Богоматерь, которая шла по воздуху.

Богородица сняла со своей головы покрывало и укрыла им всех людей, находившихся в церкви.

Так она сумела защитить от беды много людей, которые молились.

В честь спасительницы верующие празднуют Покров и поздравляют друг друга с этим великим праздником.

Читать по теме Покров Пресвятой Богородицы 2026 — история и традиции праздника по новому церковному календарю Рассказываем о религиозном празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

Покров Пресвятой Богородицы 2026: поздравления

От всех невзгод укрывайся под Покровом Богородицы! Желаю тебе больше отменного здоровья, веры крепкой, спокойных дней и мира!

Пускай обходят стороной тебя и всю твою семью невзгоды и все плохое! Чтобы в твоей душе всегда была гармония, а в сердце жили сильная вера и любовь!

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Поздравляю с днем Покрова Пресвятой Богородицы! Пускай все родные и близкие будут под надежной рукой Господа! Пусть все, кто тебе дорог, будут в безопасности и любви. Здоровья тебе, гармонии и мира!

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С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пускай жизнь пошлет тебе всего самого наилучшего! Радости, друзей, хорошую погоду и сказочное настроение! Пусть Бог в твой дом приносит благодать, любовь и счастье! Пускай Богородица укрепит твою веру и пошлет побольше здоровья!

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С Покровом! Пускай каждый твой день будет светлым и жизнерадостным! Пусть дом не покидают улыбки и детский смех! Света тебе, любви, мира и всего самого лучшего!

Пусть Богородица каждый день посылает веру и надежду!

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Со светлым праздником Покрова! Пусть заступница укроет тебя и всю твою семью от несчастий и бед! Желаю от всей души безграничного счастья, мира и любви! Пусть Бог бережет тебя от зависти и болезней!

Покров: поздравления в прозе

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть она покроет всю родню Покровом и защищает всех вас от бед, несчастий и всего плохого!

Пускай Богородица хранит твое здоровье, и всех близких тебе людей!

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От души хочется пожелать, чтобы Пресвятая каждый день слышала твои молитвы, и помогла тебе при всех трудностях и обстоятельствах! Пускай радость и покой наполняют твое сердце! Со святым праздником!

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С Покровом поздравляю! Пускай в этот осенний день душу согреют мир и добро! Пускай Богородица всегда слышит мольбы твоей семьи!

Пусть все твои желания всегда сбываются, а Божья Матерь накроет твоих близких своим покрывалом и убережет от бед и напастей!

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С Покровой Пресвятой Богородицы! От всей души желаю, чтобы в твоем доме был мир, порядок и уют! Пускай в душе всегда будет вера, любовь и счастье!

Будь сострадательным, сочувствующим и всегда помогай тем, кто в этом нуждается! Пусть в семье всегда будет мир, совесть всегда будет чистой, а сердце — всегда любит! С праздником!

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В этот величественный день, когда мы отмечаем Покров, желаю почувствовать особую благодать. Пусть Матерь Божья защищает нашу Украину, даря воинам силу, а нам всем мирное небо. Счастья, тепла и Божьей милости!

Покров: стихи к празднику 2026

Оставайся всегда под Покровом

Пресвятой Богородицы нашей.

Пускай вся семья и родные

Будут лучше, здоровы и краше!

***

Пускай Богородица охраняет тебя от всего злого,

Отгоняет все беды, все грешное и плохое.

Пускай все проблемы и невзгоды

Заберет с собой день новый.

***

Пусть все твои молитвы Бог услышит,

Пускай Покрова — будет оберегом.

Молись, будь в мире и с верой непоколебимой,

Тогда твой путь будет праведным и светлым!

Также читай о молитве на Покров — как просить о счастливом замужестве и защите.

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