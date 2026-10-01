Покров Пресвятой Богородицы 2026: поздравления в прозе, стихах и картинках

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из главных в христианстве. Его отмечают 1 октября, тогда же, когда и День защитников и защитниц Украины.
Читай поздравления в прозе с Покровой Пресвятой Богородицы 2026 в нашем материале.
Покров Пресвятой Богородицы
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие христиане ходят в церковь, молятся и поют песни благодарности защитнице Богородице.
Согласно легендам, более тысячи лет назад, когда мусульмане и византийцы воевали, жители Константинополя оказались в опасности.
В большом храме, в котором молилось множество людей, один из местных увидел Богоматерь, которая шла по воздуху.
Богородица сняла со своей головы покрывало и укрыла им всех людей, находившихся в церкви.
Так она сумела защитить от беды много людей, которые молились.
В честь спасительницы верующие празднуют Покров и поздравляют друг друга с этим великим праздником.
Покров Пресвятой Богородицы 2026: поздравления
От всех невзгод укрывайся под Покровом Богородицы! Желаю тебе больше отменного здоровья, веры крепкой, спокойных дней и мира!
Пускай обходят стороной тебя и всю твою семью невзгоды и все плохое! Чтобы в твоей душе всегда была гармония, а в сердце жили сильная вера и любовь!
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Поздравляю с днем Покрова Пресвятой Богородицы! Пускай все родные и близкие будут под надежной рукой Господа! Пусть все, кто тебе дорог, будут в безопасности и любви. Здоровья тебе, гармонии и мира!
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С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пускай жизнь пошлет тебе всего самого наилучшего! Радости, друзей, хорошую погоду и сказочное настроение! Пусть Бог в твой дом приносит благодать, любовь и счастье! Пускай Богородица укрепит твою веру и пошлет побольше здоровья!
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С Покровом! Пускай каждый твой день будет светлым и жизнерадостным! Пусть дом не покидают улыбки и детский смех! Света тебе, любви, мира и всего самого лучшего!
Пусть Богородица каждый день посылает веру и надежду!
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Со светлым праздником Покрова! Пусть заступница укроет тебя и всю твою семью от несчастий и бед! Желаю от всей души безграничного счастья, мира и любви! Пусть Бог бережет тебя от зависти и болезней!
Покров: поздравления в прозе
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть она покроет всю родню Покровом и защищает всех вас от бед, несчастий и всего плохого!
Пускай Богородица хранит твое здоровье, и всех близких тебе людей!
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От души хочется пожелать, чтобы Пресвятая каждый день слышала твои молитвы, и помогла тебе при всех трудностях и обстоятельствах! Пускай радость и покой наполняют твое сердце! Со святым праздником!
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С Покровом поздравляю! Пускай в этот осенний день душу согреют мир и добро! Пускай Богородица всегда слышит мольбы твоей семьи!
Пусть все твои желания всегда сбываются, а Божья Матерь накроет твоих близких своим покрывалом и убережет от бед и напастей!
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С Покровой Пресвятой Богородицы! От всей души желаю, чтобы в твоем доме был мир, порядок и уют! Пускай в душе всегда будет вера, любовь и счастье!
Будь сострадательным, сочувствующим и всегда помогай тем, кто в этом нуждается! Пусть в семье всегда будет мир, совесть всегда будет чистой, а сердце — всегда любит! С праздником!
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В этот величественный день, когда мы отмечаем Покров, желаю почувствовать особую благодать. Пусть Матерь Божья защищает нашу Украину, даря воинам силу, а нам всем мирное небо. Счастья, тепла и Божьей милости!
Покров: стихи к празднику 2026
Оставайся всегда под Покровом
Пресвятой Богородицы нашей.
Пускай вся семья и родные
Будут лучше, здоровы и краше!
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Пускай Богородица охраняет тебя от всего злого,
Отгоняет все беды, все грешное и плохое.
Пускай все проблемы и невзгоды
Заберет с собой день новый.
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Пусть все твои молитвы Бог услышит,
Пускай Покрова — будет оберегом.
Молись, будь в мире и с верой непоколебимой,
Тогда твой путь будет праведным и светлым!
Также читай о молитве на Покров — как просить о счастливом замужестве и защите.
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