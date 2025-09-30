Молитва на Покрову Пресвятой Богородицы: как просить о защите и счастливом замужестве

Праздник Покровы Пресвятой Богородицы всегда был особенным. Он приходится на осень, когда основной урожай уже собран, земля отдыхает, а в селах начинался период свадеб.

В этот день люди шли в храм с молитвами к Божьей Матери, прося ее небесного покровительства и защиты для себя и своих семей.

Особенно истово молились незамужние девушки: они просили Пресвятую Богородицу послать хорошего мужа и счастливую долю.

По новому церковному календарю праздник отмечают 1 октября, по старому — 14 октября. Какую молитву о защите и замужестве нужно читать на Покрову — в нашем материале.

Сильная молитва на Покрову Пресвятой Богородицы

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небесная! С любовью и верой обращаемся к Тебе в этот праздничный день Твоего честного Покрова. Покрой нас, как мать детей своих, Твоим святым омофором, защити от всякой беды, скорби и вражеских искушений.

О Матерь Божья, молим Тебя о мире и согласии в наших сердцах, в наших семьях и на нашей родной земле. Просим, укрепи веру нашу, даруй нам покаяние и милосердие. Покрой Твоим Покровом всех нуждающихся, слабых, больных и тех, кто пребывает в скорби и опасности. Сохрани нас от врагов видимых и невидимых, от несчастий и болезней, и помоги нам пройти путь жизни в благочестии и любви.

Пресвятая Богородица, Заступница наша, моли Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы даровал нам спасение душ, здоровье телесное и духовное, и вечную жизнь в Царствии Небесном. Аминь.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы о защите

Пресвятая Владычице, Богородица и Матерь наша небесная! Под святым Твоим Покровом мы ищем защиты и милости.

Преклонись ко мне в скорбях и трудностях, укрой ото всякого зла, от зависти и неправды. Сохрани мой дом, мою душу и сердце в чистоте, укрепи мою веру, наполни жизнь миром и любовью.

Будь мне Матерью и Заступницей перед Сыном Твоим, чтобы я в свете правды и благодати прожил (-а) дни свои. Аминь.

Молитва на Покрову Пресвятой Богородицы о замужестве

Пресвятая Богородица, Покровительница моя! Покрой меня омофором Твоим, веди дорогой чистоты и любви.

Подай мне встречу с суженым, добрым и верным мужем, чтобы вместе в честном браке служить Господу, нести взаимную поддержку, верность и радость.

Очисти мое сердце от страхов и сомнений, даруй терпение ждать времени, когда Господь соединит наши судьбы. Аминь.

Молитва на Покрову Пресвятой Богородицы о замужестве своими словами

Пресвятая Покрова, Матерь моя небесная! Закрой меня Своим святым омофором, защити от зла и одиночества.

Благослови мое сердце на настоящую любовь, дай мне доброго мужа — верного, любящего, чтобы мы вместе строили дом, полный мира и радости. Не оставляй меня, Матушка, будь рядом всегда. Аминь.

