Покров Пресвятой Богородицы 2025 — история и традиции праздника по новому церковному календарю

Каждый год 1 октября христиане отмечают один из важнейших религиозных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В народе его еще называют праздник Покрова, или Третья Пречистая.

В прошлом году православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь. Так что праздник Покрова будет отмечать не 14 октября, а 13 дней раньше — 1 октября.

Покров Пресвятой Богородицы: когда и история праздника

В преданиях говорится, что в 910 году Богородица появилась во Влахеренском храме Константинополя. Люди, которые тогда молились, увидели ее в сопровождении ангелов и святых. Город был окружен врагами, и люди просили Бога о спасении.

Тогда же Пресвятая Дева Мария со слезами тоже стала молить Бога о христианах. Она сказала, что возьмет их под свою опеку. В знак этого она покрыла людей своим омофором, то есть тканью с крестом, которую носят священники на богослужении.

По преданию, Богородица в тот момент засияла небесной славой, а покров в руках ее сверкал “ярче лучей солнечных”.

Этот покров защитил город. Поднялась буря и разбросала корабли врага, жители Константинополя были спасены от смерти.

Традиции празднования Покрова

Праздник Покрова приходится на период сбора урожая. Ранее в октябре уже начинался зимний период.

В этот день принято ходить в церковь и молиться. По традиции, молодые девушки могут просить Божью мать о замужестве и детях.

Раньше в народе говорили так: “Белый снег землю покрывает, меня молодую замуж снаряжает”.

Также этот период был плодотворным на свадьбу, в том числе из-за того, что был собран урожай.

На Покрову стоит навестить своих родных и испечь вкусные блины. Считалось, что это блюдо принесет мир и благополучие. Традиционно хозяйки развешивали над входной дверью вышитый рушник, который висел над иконой Святой Богородицы, чтобы защитить семью от невзгод.

Что нельзя делать на Покрову

В этот праздник нужно свести к минимуму все домашние дела. Нельзя ссориться, злиться, сквернословить и желать другим зла. Надо быть дружелюбным(-ой) и ни в коем случае не отказывать гостям. Ранее люди верили, что чем больше гостей в доме, тем больше будет достатка. Несмотря на то, что в этот день нет поста, нежелательно злоупотреблять алкоголем и переедать.

Есть немало запретов на время праздника. Читай, что можно и нельзя делать на Покров.

