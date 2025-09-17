Церковный календарь на октябрь 2025: Покров и другие важные праздники

В октябре христиан ожидает немало важных дат и событий. Чтобы не потеряться в праздниках, мы подготовили церковный календарь на октябрь 2025 года. Пользуйся и отмечай вместе с нами.

Основные церковные праздники октября по новому стилю

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Другое название — Третья Пречистая. Праздник связывают с тем, что в 910 году Богородица появилась во Влахеренском храме в Константинополе. Тогда они молили о спасении от врагов, окруживших город.

Мария принялась молить Бога о защите и пообещала взять их под свое покровительство. В знак этого она покрыла людей своим омофором, то есть тканью с крестом. В тот момент она засияла небесной славой, а покров в руках ее заблестел.

Именно этот покров защитил город. Буря разбросала корабли врагов, а жители Константинополя спаслись от смерти.

6 октября — апостола Фомы

Фома — один из 12 апостолов Иисуса, известный тем, что не поверил в его воскресение. В Евангелии говорится, что он поверил в это только тогда, когда вложил пальцы в раны Христа от гвоздей.

Эта ситуация породила выражение “Фома неверующий”. Так говорят о человеке, который не поверил словам другого.

18 октября — апостола и евангелиста Луки

Лука был одним из 70 учеников Иисуса и первым историком христианства, пытавшимся воспроизвести хронологию событий жизни Христа и его апостолов после вознесения.

В те времена Лука имел хорошее образование и сопровождал апостола Павла. Он усердно записывал мудрости своего учителя, чтобы сохранить точность. Он также автор отдельного Евангелия.

Церковный календарь на октябрь 2025: список по новому стилю

2 октября — священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея;

— священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея; 3 октября — священномученика Дионисия Ареопагита;

— священномученика Дионисия Ареопагита; 4 октября — священномученика Ерофея, епископа Афинского;

— священномученика Ерофея, епископа Афинского; 5 октября — мученицы Харитины Амиссийской;

— мученицы Харитины Амиссийской; 7 октября — мучеников Сергея и Вакха;

— мучеников Сергея и Вакха; 8 октября — преподобной Пелагии Антиохийской;

— преподобной Пелагии Антиохийской; 9 октября — апостола Иакова Алфиева;

— апостола Иакова Алфиева; 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии;

— мучеников Евлампия и Евлампии; 11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;

— апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского; 12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника;

— мучеников Прова, Тараха и Андроника; 13 октября — священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

— священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники; 14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия;

– священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; 15 октября — преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана;

— преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана; 16 октября — мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем;

— мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем; 17 октября — пророка Осии;

— пророка Осии; 19 октября — святого пророка Иоила;

— святого пророка Иоила; 20 октября — святого великомученика Артемия;

— святого великомученика Артемия; 21 октября — преподобного Иллариона Великого;

— преподобного Иллариона Великого; 22 октября — святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца;

— святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; 23 октября — апостола Иакова;

— апостола Иакова; 24 октября — священномученика Ареты;

— священномученика Ареты; 25 октября — священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия;

— священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия; 26 октября — священномученика Димитрия Мироточца;

— священномученика Димитрия Мироточца; 27 октября — священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды;

— священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды; 28 октября — священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов;

— священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; 29 октября — священномученицы Анастасии Римлянки;

— священномученицы Анастасии Римлянки; 30 октября — священномучеников Зиновия и его сестры Зиновии;

— священномучеников Зиновия и его сестры Зиновии; 31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия.

А с традициями и интересными фактами о Покрове Пресвятой Богородицы можешь ознакомиться в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!