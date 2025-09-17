Церковный календарь на октябрь 2025: Покров и другие важные праздники

В октябре христиан ожидает немало важных дат и событий. Чтобы не потеряться в праздниках, мы подготовили церковный календарь на октябрь 2025 года. Пользуйся и отмечай вместе с нами.
Основные церковные праздники октября по новому стилю
- 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы
Другое название — Третья Пречистая. Праздник связывают с тем, что в 910 году Богородица появилась во Влахеренском храме в Константинополе. Тогда они молили о спасении от врагов, окруживших город.
Мария принялась молить Бога о защите и пообещала взять их под свое покровительство. В знак этого она покрыла людей своим омофором, то есть тканью с крестом. В тот момент она засияла небесной славой, а покров в руках ее заблестел.
Именно этот покров защитил город. Буря разбросала корабли врагов, а жители Константинополя спаслись от смерти.
- 6 октября — апостола Фомы
Фома — один из 12 апостолов Иисуса, известный тем, что не поверил в его воскресение. В Евангелии говорится, что он поверил в это только тогда, когда вложил пальцы в раны Христа от гвоздей.
Эта ситуация породила выражение “Фома неверующий”. Так говорят о человеке, который не поверил словам другого.
- 18 октября — апостола и евангелиста Луки
Лука был одним из 70 учеников Иисуса и первым историком христианства, пытавшимся воспроизвести хронологию событий жизни Христа и его апостолов после вознесения.
В те времена Лука имел хорошее образование и сопровождал апостола Павла. Он усердно записывал мудрости своего учителя, чтобы сохранить точность. Он также автор отдельного Евангелия.
Церковный календарь на октябрь 2025: список по новому стилю
- 2 октября — священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея;
- 3 октября — священномученика Дионисия Ареопагита;
- 4 октября — священномученика Ерофея, епископа Афинского;
- 5 октября — мученицы Харитины Амиссийской;
- 7 октября — мучеников Сергея и Вакха;
- 8 октября — преподобной Пелагии Антиохийской;
- 9 октября — апостола Иакова Алфиева;
- 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии;
- 11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского;
- 12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника;
- 13 октября — священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
- 14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия;
- 15 октября — преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана;
- 16 октября — мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем;
- 17 октября — пророка Осии;
- 19 октября — святого пророка Иоила;
- 20 октября — святого великомученика Артемия;
- 21 октября — преподобного Иллариона Великого;
- 22 октября — святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца;
- 23 октября — апостола Иакова;
- 24 октября — священномученика Ареты;
- 25 октября — священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия;
- 26 октября — священномученика Димитрия Мироточца;
- 27 октября — священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды;
- 28 октября — священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов;
- 29 октября — священномученицы Анастасии Римлянки;
- 30 октября — священномучеников Зиновия и его сестры Зиновии;
- 31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия.
А с традициями и интересными фактами о Покрове Пресвятой Богородицы можешь ознакомиться в нашем материале.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!