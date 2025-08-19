1 октября 2025 — какой церковный, государственный и международный праздник: интересные факты

Далеко не каждый день может похвастаться чередой значимых праздников, а вот 1 октября дает возможность отпраздновать каждому из нас.

В подборке выдающихся событий дня: Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины, который отмечают на этот духовный праздник.

А еще празднуем День украинского казачества, и международные праздники: День музыки, татуировщика, вегетарианства, пожилых людей, день шоколада и какао — перечень можно удлинять.

Больше интересного о событиях дня 1 октября — читай в материале.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 1 октября

1 октября — праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Об истории праздника рассказывает церковная легенда: в 910 году, когда Константинополь (ныне Стамбул) оказался под угрозой враждебного нашествия, люди искренне молились о защите, и вот во Влахернском храме произошло чудо.

Святому Андрею Юродивому открылось видение: Богородица протянула над верующими свой омофор (покров), словно обещала небесную защиту. После этого, по преданию, город спасся от врагов.

В Украине Покрова — национальный духовный праздник. Еще казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей и перед походами молились к ней о победе.

Именно поэтому этот день стал Днем украинского казачества, а сегодня он сочетается еще и с Днем защитников и защитниц Украины. И это символично — наши воины имеют свою небесную покровительницу и сражаются с врагом под ее защитой.

Что сегодня, 1 октября, нельзя делать

Не ссориться и не ругаться — считалось, что это приведет к беде на целый год.

Не выполнять тяжелую работу, в том числе и на огороде, потому что труд не будет иметь пользы в праздник.

Девушкам нельзя отказывать сватам — Покрова считалась покровительницей брака, и отказ, по поверью, мог отпугнуть судьбу.

Незамужним девушкам не стоит забывать попросить Богородицу о счастливом замужестве — иначе можно долго оставаться одинокой.

Не выходить из дома без молитвы или креста — люди верили, что только под Покровом Богородицы человек в безопасности.

Приметы дня 1 октября 2025

Если в этот день будет ясная погода, то в этот день будет хорошая погода.

Какая будет погода на Покров, такой же ожидайте ее и на 1 апреля.

Ветер с юга – зима будет теплая; с севера — холодная; с запада — снежная; с востока — сухая и морозная.

Если птицы в этот день не спешат улетать в теплые края — зима еще долго не наступит.

Когда сорняк вырос высоким — снега зимой будет много.

Кого поздравлять с именинами 1 октября

1 октября поздравляй с Днем ангела Георгия, Ивана, Григория, Александра, Михаила, Алексея, Николая, Романа, Петра, Веру.

1 октября — какой праздник в Украине

День защитников и защитниц Украины

Праздник был основан 14 октября 2014 года указом Президента Украины и первоначально назывался День защитника Украины. Дату выбрали неслучайно: она связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, издавна считавшейся покровительницей воинов.

Впоследствии праздник переименовали для установления гендерного равенства, а дату перенесли на 1 октября (Покров по новому церковному календарю). В этот день мы чествуем мужество, несокрушимость и самоотверженность наших военных, и праздник — хорошая возможность поблагодарить воинов, добровольцев, волонтеров и всех, кто сейчас защищает свободу Украины.

День украинского казачества

Праздник был установлен указом Президента Украины 7 августа 1999 года, он имеет глубокие исторические корни и связан с давней традицией чествования Богородицы как покровительницы казаков.

Сегодня его отмечают торжественными мероприятиями — проводят фестивали, реконструкции битв, выставки о казачьих временах — для формирования национальной идентичности нынешнего поколения и знакомства с историей освободительной борьбы.

Также 1 октября отмечают:

Международный день пожилых людей . Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году в связи со старением населения планеты. Оно имеет целью подчеркнуть вклад пожилых людей в общество и привлечь внимание к их потребностям.

. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году в связи со старением населения планеты. Оно имеет целью подчеркнуть вклад пожилых людей в общество и привлечь внимание к их потребностям. Международный день музыки был основан в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО, а идея принадлежит известному скрипачу и дирижеру Иегуди Менухину. Идея Дня в том, что музыка говорит на понятном для всех языке, поэтому объединяет самых разных людей.

был основан в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО, а идея принадлежит известному скрипачу и дирижеру Иегуди Менухину. Идея Дня в том, что музыка говорит на понятном для всех языке, поэтому объединяет самых разных людей. Всемирный день вегетарианства учредило еще в 1977 году Североамериканское вегетарианское общество. Цель дня — популяризировать вегетарианский образ жизни. Вегетарианцы не употребляют в пищу мяса, чтобы не быть причиной страдания животных, пытаются поддерживать здоровый образ жизни и защищать окружающую среду. День открывает Месяц вегетарианской осведомленности.

учредило еще в 1977 году Североамериканское вегетарианское общество. Цель дня — популяризировать вегетарианский образ жизни. Вегетарианцы не употребляют в пищу мяса, чтобы не быть причиной страдания животных, пытаются поддерживать здоровый образ жизни и защищать окружающую среду. День открывает Месяц вегетарианской осведомленности. Всемирный день татуировщика отмечают с 2005 года как неофициальный Новый год для мастеров. Праздник подчеркивает значение татуировки как искусства и формы самовыражения.

Всемирный день какао и шоколада ввели в 1995 году во Франции, сначала как национальный праздник, но впоследствии он стал популярным и в других странах. Праздновать его приятно — смаковать какао и шоколад, которые (доказано научно) улучшают настроение и самочувствие.

Международный день кофе — праздник тех, кто любит кофе, ценит его качество и разнообразие, а покупая его сознательно поддерживает миллионов фермеров по всему миру. На праздник в этот день кофейни часто предлагают бесплатный кофе, скидки и проводят специальные мероприятия.

День социолога Украины учредили в 2011 году по инициативе Львовского отделения Социологической ассоциации Украины. Оно чествует труд социологов — специалистов, исследующих общество, его структуру и взаимодействие между людьми, анализируют социальные институты и разрабатывают рекомендации по улучшению жизни в обществе.

День ветерана. Праздник начали в 2004 году по указу Президента, чтобы почтить и поблагодарить ветеранов Второй мировой войны, а также современных воинов, защищающих независимость Украины во время войны с Россией.

