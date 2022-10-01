Сегодня Всемирный день кофе. Как приготовить вкусный напиток дома: несколько рецептов, которые тебе понравятся!

Сегодня любители ароматного напитка отмечают Всемирный день кофе.

Ценители кофе любят экспериментировать с рецептами приготовления и открывать для себя новые вкусы любимого напитка. Чаще всего нас интересует, как приготовить такой же вкусный кофе дома, как его делают баристы в любимом кафе?

Ко дню кофе мы нашли для тебя несколько рецептов приготовления кофе дома, а также дадим несколько советов, как правильно готовить кофе, чтобы он не горчил.

Как выбрать кофейное зерно?

Правильно выбранное кофейное зерно — это первый и обязательный этап в приготовлении вкусного кофе. Каждый ценит кофе за разные качества: кто-то любит его за ободрение, кому-то нравится горчинка, а кто-то пьет кофе с молоком. Несмотря на разные вкусы, совет останется универсальным.

Если мы говорим о цельных зернах кофе, необходимо выбирать зерна свежей обжарки. Лучше всего, если зерна были обжарены неделю назад, максимум – пять недель назад. Молоть зерна стоит уже перед самым приготовлением, чтобы кофе не терял свои вкусовые и ароматные качества.

Если ты покупаешь молотый кофе, лучше выбирать кофе хорошего и рейтингового производителя.

Кофе в чашке

Рецепт кофе в чашке может показаться лишним: мол, что здесь сложного? На самом деле, для того, чтобы прочувствовать все качества и свойства напитка, следует пользоваться рекомендациями и рецептами.

Рецепт приготовления классического кофе

Для приготовления кофе в чашке следует выбирать кофе грубого помола. На чашку 300-350 мл нужно две-три чайные ложки молотого кофе. Вода: самая распространенная ошибка — заливать кофе кипятком. На самом деле, кофе нужно заливать водой 92-95°C — это температура воды, которая постояла пять минут после кипения. Залив кофе, выждать четыре минуты и хорошо перемешать напиток.

Часто люди воспринимают пенку на кофе, как нечто “благородное”. Но ее лучше ложкой собрать и выбросить, поскольку пенка — это маленькие частицы кофейного зерна, фактически — пыль.

Классический холодный кофе со льдом

Этот напиток пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Приготовить его дома можно за десять минут!

Чтобы освежить вкус, можешь добавлять в напиток цитрусы, шоколад, мяту или соленую карамель — прислушайся к собственным вкусам. Классический рецепт ложится в основу всех этих вариаций приготовления холодного кофе.

Рецепт приготовления холодного кофе

Положи в стакан несколько кубиков льда. Влей прохладный кофе по твоему любимому рецепту. Добавь сахар по вкусу или мед для лучшего раскрытия всех вкусовых качеств напитка. Добавь взбитые сливки или молоко.

Заваривание кофе в пуровере или V-60

Пуровер — метод заваривания фильтр-кофе. Суть состоит в том, что горячая вода проходит через кофе на бумажном фильтре.

Такое устройство в виде конуса или трапеции может быть изготовлено из керамики, стекла, пластика или металла.

Рецепт приготовления фильтр-кофе

Прежде чем в пуровере установить бумажный фильтр, его необходимо смочить горячей водой. Затем — насыпать в фильтр молотый кофе в соотношении 7 г кофе на 100 мл воды. Пей вкусный чистый кофе!

Кофе по-турецки на молоке

Кофе по-турецки — это целая эпоха, о которой можно очень долго говорить. О душистом кофе в турке сочиняли песни, этот ритуал занимает особое место в известных турецких экранизациях.

Мы нашли не классический рецепт, а с добавлением молока, специй и меда! Главное здесь: следить за кофе на огне и дать кофе мельчайшей помолки.

Рецепт приготовления кофе по-турецки

Засыпаем кофе в турку и заливаем холодным молоком. Сразу добавляем специи, потому что потом будет трудно перемешивать. Ставь на огонь, а после кипения залей кофе в чашку и добавь мед. Получится просто замечательно!

Кофе по-ирландски

Этот рецепт можно легко повторить дома не хуже того, как его делают баристы в кафе! Напиток потребует особой посуды — подойдет винный бокал объемом от 180 мл до 250 мл.

Рецепт приготовления кофе по-ирландски

Сначала завари крепкий черный кофе. Его лучше запарить в чашке, а затем через сито или пуровер влить в бокал. Добавь сахар (25 г) — белый или коричневый — или сахарный сироп (25 мл). Ирландский кофе всегда подается с ирландским виски. Добавь его от 20 мл до 40 мл: в таком диапазоне будет вкуснее всего. Добавь сливки, предварительно сбив их на высоких оборотах. Главное правило кофе по-ирландски — пить его большими глотками без соломинок и не перемешивая.

Кофе можно пить как соло, так и в сочетании с чем-нибудь вкусным. Простой рецепт шоколадно-бананового кекса мы писали раньше — он хорошо дополнит твой кофейный перерыв!

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