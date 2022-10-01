Сегодня Всемирный день кофе. Как приготовить вкусный напиток дома: несколько рецептов, которые тебе понравятся!

Сегодня любители ароматного напитка отмечают Всемирный день кофе.
Ценители кофе любят экспериментировать с рецептами приготовления и открывать для себя новые вкусы любимого напитка. Чаще всего нас интересует, как приготовить такой же вкусный кофе дома, как его делают баристы в любимом кафе?
Ко дню кофе мы нашли для тебя несколько рецептов приготовления кофе дома, а также дадим несколько советов, как правильно готовить кофе, чтобы он не горчил.
Правильно выбранное кофейное зерно — это первый и обязательный этап в приготовлении вкусного кофе. Каждый ценит кофе за разные качества: кто-то любит его за ободрение, кому-то нравится горчинка, а кто-то пьет кофе с молоком. Несмотря на разные вкусы, совет останется универсальным.
Если мы говорим о цельных зернах кофе, необходимо выбирать зерна свежей обжарки. Лучше всего, если зерна были обжарены неделю назад, максимум – пять недель назад. Молоть зерна стоит уже перед самым приготовлением, чтобы кофе не терял свои вкусовые и ароматные качества.
Если мы говорим о цельных зернах кофе, необходимо выбирать зерна свежей обжарки. Лучше всего, если зерна были обжарены неделю назад, максимум – пять недель назад. Молоть зерна стоит уже перед самым приготовлением, чтобы кофе не терял свои вкусовые и ароматные качества.
Если ты покупаешь молотый кофе, лучше выбирать кофе хорошего и рейтингового производителя.
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Рецепт кофе в чашке может показаться лишним: мол, что здесь сложного? На самом деле, для того, чтобы прочувствовать все качества и свойства напитка, следует пользоваться рекомендациями и рецептами.
Часто люди воспринимают пенку на кофе, как нечто “благородное”. Но ее лучше ложкой собрать и выбросить, поскольку пенка — это маленькие частицы кофейного зерна, фактически — пыль.
Часто люди воспринимают пенку на кофе, как нечто “благородное”. Но ее лучше ложкой собрать и выбросить, поскольку пенка — это маленькие частицы кофейного зерна, фактически — пыль.
Этот напиток пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Приготовить его дома можно за десять минут!
Чтобы освежить вкус, можешь добавлять в напиток цитрусы, шоколад, мяту или соленую карамель — прислушайся к собственным вкусам. Классический рецепт ложится в основу всех этих вариаций приготовления холодного кофе.
Пуровер — метод заваривания фильтр-кофе. Суть состоит в том, что горячая вода проходит через кофе на бумажном фильтре.
Такое устройство в виде конуса или трапеции может быть изготовлено из керамики, стекла, пластика или металла.
Кофе по-турецки — это целая эпоха, о которой можно очень долго говорить. О душистом кофе в турке сочиняли песни, этот ритуал занимает особое место в известных турецких экранизациях.
Мы нашли не классический рецепт, а с добавлением молока, специй и меда! Главное здесь: следить за кофе на огне и дать кофе мельчайшей помолки.
Этот рецепт можно легко повторить дома не хуже того, как его делают баристы в кафе! Напиток потребует особой посуды — подойдет винный бокал объемом от 180 мл до 250 мл.
Кофе можно пить как соло, так и в сочетании с чем-нибудь вкусным. Простой рецепт шоколадно-бананового кекса мы писали раньше — он хорошо дополнит твой кофейный перерыв!
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