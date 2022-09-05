Перерыв на сладенькое: простой рецепт шоколадно-бананового кекса в микроволновке

Между постоянными тревогами нужно успевать что-нибудь приготовить. Чтобы долго не искать, вот рецепт вкусного и простого в приготовлении кекса.

Готовка займет у вас не больше 7 минут, и не нужно никаких духовок.

Ингредиенты для шоколадно-бананового кекса

Чтобы приготовить шоколадно-банановый кекс, тебе понадобится:

1 яйцо

мука 3 столовые ложки

молоко 3-5 столовых ложек

масло 1 столовая ложка

сахар 2 столовые ложки

щепотка соли

какао 2 столовые ложки

1 банан

столовая сода или разрыхлитель ⅓ от чайной ложки

Итак, начнем магию. Соберись и помни, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, смешивай, как вздумается, все равно получится очень вкусно.

Как приготовить шоколадный кекс

Шаг 1. Подготовка

Подготовь свою любимую кружку или глубокую тарелочку, в которой будет готовиться шоколадно-банановый кекс и все ингредиенты, которые тебе понадобятся.

Шаг 2. Разбей яйцо

Возьми яйцо и размешай его до однородного состояния. Чем больше яиц, тем больше порций получится. Количество ты можешь регулировать самостоятельно.

Шаг 3. Смешайте все сухие ингредиенты.

На одно яйцо обычно идет три столовых ложки сахара, однако мы делаем кекс со сладким бананом. Поэтому сахара можно добавить меньше или вообще не добавлять, по собственному вкусу.

Секрет вкусной домашней выпечки: добавь щепотку соли в изделие, она усилит сладкий вкус.

Смело добавляй муку. Если получится жидко, всегда можно добавить еще, а если густо, то разбавить молоком.

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Не жалей какао. Оно придаст цвет и насыщенный шоколадный вкус кексу. На такую ​​пропорцию идеально подойдут две столовые ложки.

Если ты добавляешь соду, то ее не нужно ничем гасить. Кекс хорошо поднимется и без этого. Соды надо добавить совсем чуть-чуть – 1/3 чайной ложки.

Разрыхлителя можно добавить чуть больше, примерно ½ чайной ложки.

Шаг 4. Звездный час для банана.

Его нужно хорошо размять вилочкой до состояния пюре и добавить в размешанное яйцо. После этого хорошо все перемешать.

Шаг 5. Пора собрать все вместе.

Итак, ко всем сухим ингредиентам тебе нужно добавить яйцо с бананом и влить туда молоко.

У тебя должна получиться консистенция густой сметаны.

Если масса получилась слишком сухая, добавь больше молока, если жидкая – муки.

Все хорошо перемешай до однородного состояния и на финальном этапе добавь подсолнечное масло, чтобы твой шоколадно-банановый кекс не прилипал к посуде.

Дополнительно можно добавить изюм, орехи или тертый шоколад, но это совсем не обязательно, ведь кекс и так получится очень вкусным.

Шаг 6. Отправь свой десерт в микроволновку на 3-5 минут, это зависит от мощности микроволновки.

После этого проверь свой шоколадно-банановый кекс на готовность. Проткни его зубочисткой несколько раз. Если она останется сухой, то поздравляю, десерт готов.

Приятного аппетита!

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