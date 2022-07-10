Без лишних калорий: рецепт диетических кокосовых сырников в духовке от Светланы Фус

Все существующие в мире диеты, кажется, только и направлены на то, чтобы забрать у нас самые любимые блюда. Однако диетолог Светлана Фус поделилась рецептом диетических сырников, которые напомнят о домашнем уюте.

Казалось бы, как можно превратить один из самых любимых завтраков в полезное блюдо, что будет доставлять радость не только душе сладкоежки, но и будет способствовать здоровью настоящего спортсмена.

Однако стоит лишь заменить пару привычных ингредиентов и уже на столе вместо привычных жареных колобочков появляются полезные и от того не менее вкусные запеченные в духовке кокосовые сырники.

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Кокосовые сырники — ингредиенты

яйца – 2 штуки

творог кисломолочный 5-9% – 500 граммов

сахар или сахарозаменитель – 20 граммов

манная крупа – 50 граммов

кокосовая стружка – 60 граммов

оливковое масло – 5 миллилитров

Способ приготовления кокосовый сырников

Прежде всего, необходимо позаботиться о духовке и поставить ее разогреваться на 160 градусов.

В то же время, можно начинать процесс приготовления сырников. Сначала необходимо взбить миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены. После этого нужно добавить творог и пару капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь.

Затем следует добавить манную крупу и кокосовую стружку, а затем продолжить взбивать.

После этого можно начинать формировать сырники и выкладывать их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Затем остается только отправить их на 30 минут в духовку.

Когда она выключится, необходимо дать сырникам еще около десяти минут, чтобы постоять и сохранить форму.

Подавать можно с фруктами, кокосовой стружкой. Если любишь рисковать, то шоколадная паста будет хорошо подходить к блюду, но не забывай – это все же диетическое блюдо.

Однако иногда придерживаться принципов здорового питания очень непросто. Особенно когда чувствуешь запах такого любимого блюда как пицца. Так что читай, как приготовить полезную пиццу, которая устраняет отеки, выводит соли и улучшает обмен веществ.

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