Без зайвих калорій: рецепт дієтичних кокосових сирників у духовці від Світлани Фус

Усі наявні у світі дієти, здається, лише спрямовані на те, щоб забрати у нас улюблені страви. Проте дієтологиня Світлана Фус поділилась рецептом корисних сирників, які нагадають про домашній затишок.

Здавалося б, як можна перетворити один з улюблених сніданків на корисну страву, що буде приносити радість не лише душі солодкоїжки, але й сприятиме здоров’ю справжнього спортсмена.

Однак варто лише замінити кілька звичних інгредієнтів — і вже на столі замість звичних смажених кругликів, з’являються корисні й від того не менш смачні запечені в духовці кокосові сирники.

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Кокосові сирники — інгредієнти

яйця – 2 штуки

сир кисломолочний 5-9% – 500 грамів

цукор або цукрозамінник – 20 грамів

манна крупа – 50 грамів

кокосова стружка – 60 грамів

оливкова олія – 5 мілілітрів

Спосіб приготування кокосових сирників

Насамперед необхідно подбати про духовку та поставити її розігріватись на 160 градусів.

Водночас можна розпочинати процес приготування сирників. Спочатку необхідно збити міксером яйця з цукром до стану щільної піни. Після цього потрібно додати сир і кілька крапель оливкової олії та продовжити збивати суміш.

Далі слід додати манну крупу та кокосову стружку, а потім продовжити збивати.

Після цього можна починати формувати сирники та викладати їх на деко, вкрите папером. Потім залишається лише відправити їх на 30 хвилин у духовку.

Коли вона вимкнеться, необхідно дати сирникам ще близько десяти хвилин, щоб постояти та зберегти свою форму.

Подавати можна з фруктами, кокосовою стружкою. Якщо любиш ризикувати, то шоколадна паста гарно пасуватиме до страви, але не забувай – це все ж таки дієтична страва.

Однак, іноді дотримуватись принципів здорового харчування надзвичайно непросто. Особливо, коли відчуваєш запах такої улюбленої страви як піца. Тож читай, як приготувати корисну піцу, яка усуває набряки, виводить солі та покращує обмін речовин.

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