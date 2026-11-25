Квашену капусту можна додавати у пиріжки, пироги, вареники, супи та безліч інших страв. Вона добре смакує й окремо, й до того ж — у ній безліч користі та вітамін.
Це — характерна страва для української кухні. Як зробити класичну квашену капусту швидко і без зайвих зусиль — читай у матеріалі.
Для того, аби капуста була хрумкою, перед приготуванням необхідно дотримуватися кількох правил:
- Дотримуйся пропорцій. Вміст солі не має перевищувати 2% від ваги капусти. В ідеалі на кілограм капусти потрібно додати одну столову ложку солі.
- Для квашення обирай пізні тверді сорти капусти.
- Квасити треба у скляному або емальованому посуді. У жодному разі не використовуй пластикову тару.
- Зберігай квашену капусту при температурі від 0 до 2 градусів.
Квашена капуста: рецепт класичний
Інгредієнти:
- капуста — 2,5 кг;
- морква — 1 шт. (150 г);
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець горошком — 5-6 шт.;
- сіль — 1,5 ст. л;
- цукор — 1,5 ст. л;
- вода — 1 л.
Спосіб приготування
У першу чергу, шаткуємо капусту. Натираємо на великій тертці моркву та додаємо до капусти.
Розламуємо на шматочки лавровий лист, додаємо запашний перець горошком і все перемішуємо.
Щільно укладаємо капусту в трилітрову банку і готуємо розсіл. Воду з сіллю і цукром доводимо до кипіння і залишаємо охолонути.
Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу.
Банку необхідно ставити в широку миску або тарілку, тому що розсіл з банки може витікати.
На третій день квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою і відправляємо зберігатися в холодильник.
Квашена капуста на зиму: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- капуста білокачанна — 1 кг;
- морква — 1-3 шт.;
- часник — 3-4 зубчики;
- цукор-пісок — 0,5 склянки;
- сіль — 1 ст. л;
- вода — 500 мл;
- перець чорний — 4-5 шт.;
- перець запашний — 3-4 шт.;
- олія — 0,5 склянки;
- оцет — 10 ст. л.
Спосіб приготування
Капусту нарізаємо тонкою, довгою соломкою. Моркву чистимо, миємо, тремо на великій тертці. Часник чистимо, пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці всі овочі.
У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо. Засипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо.
Кип’ятимо 1 хвилину.
Гарячу заливку виливаємо в капусту. Зверху накриваємо перевернутою тарілкою великого діаметра, на яку ставимо вантаж. Залишаємо настоюватися при кімнатній температурі.
Уже за 4-5 годин швидка квашена капуста буде готова. Перекладаємо її в банки, накриваємо капроновими кришками й зберігаємо в холодильнику.
Капуста квашена в банці за добу
Інгредієнти:
- капуста білокачанна — 2-3 кг;
- морква — 1 шт.;
- сіль — 1 ст.л;
- цукор або мед — 1 ст.л;
- кип’ячена вода.
Спосіб приготування
Капусту шаткуємо. Моркву натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою.
У мисці змішуємо капусту і моркву, але не перетираємо до виділення соку.
Капусту викладаємо в трилітрову банку, а зверху заливаємо охолодженою кип’яченою водою. Коли води достатньо і вона перестане опускатися, зверху насипаємо сіль (беремо ложку з гіркою), додаємо цукор або мед.
Ставимо банку в глибоку миску або тарілку, тому що капуста виділяє сік, який буде виливатися з банки. Через добу капуста готова і її можна їсти.
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