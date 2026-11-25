Квашену капусту можна додавати у пиріжки, пироги, вареники, супи та безліч інших страв. Вона добре смакує й окремо, й до того ж — у ній безліч користі та вітамін.

Це — характерна страва для української кухні. Як зробити класичну квашену капусту швидко і без зайвих зусиль — читай у матеріалі.

Для того, аби капуста була хрумкою, перед приготуванням необхідно дотримуватися кількох правил:

Дотримуйся пропорцій. Вміст солі не має перевищувати 2% від ваги капусти. В ідеалі на кілограм капусти потрібно додати одну столову ложку солі.

Для квашення обирай пізні тверді сорти капусти.

Квасити треба у скляному або емальованому посуді. У жодному разі не використовуй пластикову тару.

Зберігай квашену капусту при температурі від 0 до 2 градусів.

Квашена капуста: рецепт класичний

Інгредієнти:

капуста — 2,5 кг;

морква — 1 шт. (150 г);

лавровий лист — 2 шт.;

перець горошком — 5-6 шт.;

сіль — 1,5 ст. л;

цукор — 1,5 ст. л;

вода — 1 л.

Спосіб приготування

У першу чергу, шаткуємо капусту. Натираємо на великій тертці моркву та додаємо до капусти.

Розламуємо на шматочки лавровий лист, додаємо запашний перець горошком і все перемішуємо.

Щільно укладаємо капусту в трилітрову банку і готуємо розсіл. Воду з сіллю і цукром доводимо до кипіння і залишаємо охолонути.

Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу.

Банку необхідно ставити в широку миску або тарілку, тому що розсіл з банки може витікати.

На третій день квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою і відправляємо зберігатися в холодильник.

Квашена капуста на зиму: швидкий рецепт

Інгредієнти:​

капуста білокачанна — 1 кг;

морква — 1-3 шт.;

часник — 3-4 зубчики;

цукор-пісок — 0,5 склянки;

сіль — 1 ст. л;

вода — 500 мл;

перець чорний — 4-5 шт.;

перець запашний — 3-4 шт.;

олія — ​​0,5 склянки;

оцет — 10 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту нарізаємо тонкою, довгою соломкою. Моркву чистимо, миємо, тремо на великій тертці. Часник чистимо, пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці всі овочі.

У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо. Засипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо.

Кип’ятимо 1 хвилину.

Гарячу заливку виливаємо в капусту. Зверху накриваємо перевернутою тарілкою великого діаметра, на яку ставимо вантаж. Залишаємо настоюватися при кімнатній температурі.

Уже за 4-5 годин швидка квашена капуста буде готова. Перекладаємо її в банки, накриваємо капроновими кришками й зберігаємо в холодильнику.

Капуста квашена в банці за добу

Інгредієнти​​:

капуста білокачанна — 2-3 кг;

морква — 1 шт.;

сіль — 1 ст.л;

цукор або мед — 1 ст.л;

кип’ячена вода.

Спосіб приготування

Капусту шаткуємо. Моркву натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою.

У мисці змішуємо капусту і моркву, але не перетираємо до виділення соку.

Капусту викладаємо в трилітрову банку, а зверху заливаємо охолодженою кип’яченою водою. Коли води достатньо і вона перестане опускатися, зверху насипаємо сіль (беремо ложку з гіркою), додаємо цукор або мед.

Ставимо банку в глибоку миску або тарілку, тому що капуста виділяє сік, який буде виливатися з банки. Через добу капуста готова і її можна їсти.

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