Організаційний комітет Нацвідбору на Євробачення-2027 дискваліфікував гурт SPOKUSY через скандал навколо його співзасновника та гітариста Ігоря Черепанова. Таке рішення було ухвалене на засіданні 26 листопада, повідомляє Суспільне.

Нацвідбір Євробачення-2027: причина дискваліфікації SPOKUSY

Підставою для дискваліфікації стало порушення пункту 4.6 правил Національного відбору. Він передбачає, що учасники не повинні мати випадків неетичної поведінки чи висловлювань як під час відбору, так і в минулому.

Суспільний мовник пояснив, що перед затвердженням лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2027 усі учасники перевіряються на наявність репутаційних ризиків. Однак на момент перевірки Оргкомітету, інформація про недопустиму поведінку гітариста гурту не була оприлюднена.

Після хвилі звинувачень у мережі щодо непристойного спілкування гітариста SPOKUSY Ігоря Черепанова з неповнолітніми Оргкомітет скликав позачергове зібрання.

Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами, – йдеться в повідомленні.

Таким чином кількість учасників Нацвідбору скоротилася до 17.

Що відомо про скандал з гітаристом SPOKUSY Ігорем Черепановим

Після оприлюднення списку учасників на Нацвідбір-2027, у мережі з’явилося звинувачення на адресу 42-річного Черепанова у грумінгу. Музична менеджерка Юлія Мантикора публічно звинуватила гітариста в сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Вона показала скріншоти приватного листування музиканта з малолітніми дівчатами частина яких велася безпосередньо з офіційної Instagram-сторінки клубу Теплий ламповий. Черепанов є артдиректором цього нічного клубу.

На опублікованих кадрах видно, що дівчата не приховували свого віку, а артист коментував їхню зовнішність і давав поради інтимного характеру.

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Пізніше до редакції Суспільного звернулася одна з фігуранток переписок. Вона розповіла, що у 14–16 років часто відвідувала клуб Теплий ламповий, де Черепанов вчиняв домагання до неї та її подруг.

За словами дівчини, Черепанов пригощав неповнолітніх алкоголем. Вона також стверджує, що бармен клубу знав про вік відвідувачок, але все одно наливав їм алкоголь.

Інша дівчина на ім’я Даріна повідомила, що у 17-річному віці отримала від Черепанова пропозицію створити арт для його попереднього гурту Aghiazma. Після зустрічі в клубі він запросив її до бару на Арсенальній, пригостив пивом, а під час прогулянки біля парку намагався поцілувати, попри її незгоду.

Реакція Ігоря Черепанова

У коментарі журналістам Суспільного Черепанов назвав звинувачення “наклепом”. Музикант запевнив, що дотримується чіткої позиції — “жодних романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років”.

Водночас він визнав, що міг “написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку”, а оприлюднені скріншоти назвав обрізаними

Раніше повідомлялося, що Суспільне оновило правила Нацвідбору на Євробачення-2027.

Фото: Instagram гурту SPOKUSY.

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