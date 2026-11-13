Суспільне оновило правила Нацвідбору на Євробачення-2027: що змінилося

Суспільне Мовлення вирішило внести важливі зміни до правил проведення Нацвідбору на Євробачення-2027. Зміни оголошені на сайті медіакомпанії.

Лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027: що відомо про кількість місць

Організатори Євробачення збільшили максимальну кількість учасників на етапі лонглиста з 12 до 18 артистів. Таке рішення було ухвалене на засіданні правління Національної суспільної телерадіокомпанії 9 листопада.

Виконавча продюсерка творчого об’єднання Євробачення Оксана Скибінська пояснила, що лонглист учасників був розширений з ініціативи музичного продюсера Дмитра Шурова. Такий крок дозволить більшій кількості виконавців отримати шанс пройти до наступного етапу конкурсу.

При цьому остаточне рішення щодо переліку учасників лонглиста буде прийнято оргкомітетом після опрацювання отриманих заявок, – додала Скибінська.

Після затвердження лонглиста артистам запропонують укласти договорів із Суспільним до 24 листопада. Перелік учасників буде оприлюднений згодом. Ті виконавці, які не потрапили до фіналу, потраплять в рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного фіналіста Національного відбору.

Читати на тему Україна на Євробаченні-2027: коли стартує Нацвідбір Прийом заявок на Національний відбір відкривається 15 вересня і триватиме до 2 листопада.

Нацвідбір Євробачення-2027: скільки заявок подали у цьому році

Цьогоріч на участь в Нацвідборі подали 217 заявок. За даними Суспільного, серед заявників 153 сольних виконавців та 48 гуртів.

Крім цього, на участь в конкурсі подалися 8 музикантів, які були учасниками Нацвідборів у минулі роки.

Заявки приймалися в період з 15 травня до 2 листопада 2026 року. Серед потенційних учасників є іноземці: артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров (Pianoбой) заявляв, що завжди мріяв про різноманітну палітру учасників, яка відобразить всі процеси сучасної музики.

І чимало музикантів, яких вважаю готовими до Нацвідбору у всіх сенсах — вокально, репертуарно, психологічно, карʼєрно, — змогли створити пісні й подати заявки. Також у заявках є декілька сюрпризів, на які не очікував, — сказав Шуров.

Про те, хто переміг на Євробаченні-2026 та результати голосування – ми розповідали раніше.

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