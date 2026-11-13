Стиль життя Шоу-біз

Суспільне оновило правила Нацвідбору на Євробачення-2027: що змінилося

Людмила Яковюк, редакторка сайту 13 Листопада 2026, 17:30 2 хв.
Євробачення
Нацвідбір Євробачення 2027

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь