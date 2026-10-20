Дитяче Євробачення 2026: дата, час і трансляція фіналу

Уже незабаром на сцені Дитячого Євробачення 2026 виступлять представники 16 країн, серед яких і українка Еріка Колесніченко з піснею NOT A LULLABY. Де дивитися фінал конкурсу та коли розпочнеться трансляція — розповідаємо далі.

Дитяче Євробачення 2026: коли відбудеться фінал

Міжнародний фінал пісенного конкурсу запланований на суботу, 24 жовтня. Початок шоу — о 22:00 за київським часом.

За перемогу змагатимуться представники 16 країн. Еріка Колесніченко виступить від України під номером 11. Конкурс прийматиме арена MFCC у селищі Та-Калі на Мальті.

Де дивитися Дитяче Євробачення 2026

Фінал конкурсу можна буде можна буде подивитися на офіційному сайті Дитячого Євробачення, а також на YouTube-каналі Євробачення Україна. Там також буде доступна окрема трансляція з перекладом українською жестовою мовою у повноекранному форматі.

Пісні жестовою мовою виконуватимуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Переклад діалогів під час ефіру забезпечить Тетяна Журкова.

Як проголосувати за Україну на Дитячому Євробаченні 2026

Голосування відбуватиметься онлайн у два етапи. Перший розпочнеться о 00:59 24 жовтня та завершиться о 21:59 того ж дня.

Другий етап стартує після виступів усіх учасників і триватиме приблизно 15 хвилин. Голосування безплатне, а українці можуть підтримати представницю своєї країни — Еріку Колесніченко.

Отже, фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня о 22:00 за київським часом. Українська представниця виступить під номером 11.

Під час Національного відбору в серпні було визначено шість фіналістів. За результатами голосування Еріка Колесніченко та Злата Солоненко отримали однакову кількість балів, однак перемогла Еріка із вищими балами від глядачів.

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