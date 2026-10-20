Стиль життя Шоу-біз

Дитяче Євробачення 2026: дата, час і трансляція фіналу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Жовтня 2026, 15:00 2 хв.
Дитяче Євробачення 2026: де та коли
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