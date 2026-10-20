Детское Евровидение 2026: дата, время и трансляция финала

Уже скоро на сцене Детского Евровидения 2026 выступят представители 16 стран, среди которых и украинка Эрика Колесниченко с песней NOT A LULLABY. Где смотреть финал конкурса и когда начнется трансляция — рассказываем далее.

Детское Евровидение 2026: когда состоится финал

Международный финал песенного конкурса запланирован на субботу, 24 октября. Начало шоу — в 22:00 по киевскому времени.

За победу будут бороться представители 16 стран. Эрика Колесниченко выступит от Украины под номером 11. Конкурс примет арена MFCC в посёлке Та-Кали на Мальте.

Где смотреть Детское Евровидение 2026

Финал конкурса можно будет посмотреть на официальном сайте Детское Евровидение, а также на YouTube-канале Евровидения Украина. Там также будет доступна отдельная трансляция с переводом на украинский жестовый язык в полноэкранном формате.

Песни на жестовом языке будут исполнять Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудик. Перевод диалогов во время эфира обеспечит Татьяна Журкова.

Как проголосовать за Украину на Детском Евровидении 2026

Голосование будет проходить онлайн в два этапа. Первый начнется в 00:59 24 октября и завершится в 21:59 того же дня.

Второй этап стартует после выступлений всех участников и продлится примерно 15 минут. Голосование бесплатное, а украинцы могут поддержать представительницу своей страны — Эрику Колесниченко.

Таким образом, финал Детского Евровидения 2026 состоится 24 октября в 22:00 по киевскому времени. Украинская представительница выступит под номером 11.

Во время Национального отбора в августе были определены шесть финалистов. По результатам голосования Эрика Колесниченко и Злата Солоненко получили одинаковое количество баллов, однако победила Эрика благодаря более высоким оценкам зрителей.

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