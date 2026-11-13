Коли буде сніг у Львові 2026: синоптики попередили про сильні опади

Листопад вже приніс у низку українських міст перший сніг. Хоча опади були нетривалими та за доволі високої температури все швидко розтануло, однак погода чітко просигналізувала про наближення зими. Після перших сніжинок у північних та східних регіонах прогнозують відчутну зміну погоди й на Заході України. Коли буде сніг у Львові, розповідаємо в нашому матеріалі.

Коли буде перший сніг у Львові 2026

Засніжити Львів може сьогодні, 13 листопада. За прогнозом синоптиків, у п’ятницю погода в Львові буде залежати від проходження атмосферних фронтів з південного заходу.

Так, в місті сьогодні прогнозують сильний дощ, який може перейти в мокрий сніг. Вдень у Львові очікується слабке налипання мокрого снігу, також попереджають про появу ожеледиці на окремих ділянках.

При цьому вдень будуть пориви вітру 15–20 м/с, через що може виникнути слабка хуртовина, повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Загалом вітер південно-східний із переходом на західний.

Якщо у Львові сьогодні піде сніг, то він одразу й розтане, оскільки температура повітря вдень +7°С… +9°С.

Також 13 листопада синоптики очікують на мокрий сніг в області. За їхнім прогнозом, під час сильних опадів на Львівщині дощ перейде у сніг. Вдень в регіоні можливе незначне налипання мокрого снігу, водіїв попереджають про ожеледицю на деяких дорогах області.

Оскільки сьогодні на Львівщині також поривчастий вітер, то вдень можуть сформуватися слабкі хуртовини. Температура повітря при цьому очікується від +5°С до +10°С.

Зазначимо, що на початку місяця на Львівщині вже місцями випадав перший сніг, зокрема на гірськолижному курорті Плай, у селищі Славсько та загалом у Стрийському районі.

Отже, підсумуємо, що за прогнозами синоптиків, сніг у Львові може випасти сьогодні, 13 листопада, однак усе швидко розтане, але перед цим можливе налипання.

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