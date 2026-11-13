Дозвілля Погода

Коли буде сніг у Львові 2026: синоптики попередили про сильні опади

Марина Слизовська, редакторка сайту 13 Листопада 2026, 12:31 2 хв.
коли буде сніг у львові
Фото Pexels

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