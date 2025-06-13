Привітання з п’ятницею 13 в СМС: весело, прикольно, страшно святково

Іноді трапляється такий збіг: нещасливе число 13 та невдалий день п’ятниця приходять разом. Що робити? Остерігатися і сумувати? Зовсім ні: краще поставитися до п’ятниці 13, з гумором і привітати з нею знайомих та друзів.

Привітання з п’ятницею 13 — у матеріалі.

Привітання з п’ятницею 13 — для веселого настрою

А чи знаєш ти, чому саме п’ятницю 13 називають нещасливим днем? Виявляється, все просто: число 13 у багатьох культурах вважають невдалим просто тому, що воно йде після 12 — символу повноти і довершеності. Приміром, 12 місяців, 12 апостолів, 12 знаків зодіаку. А 13 — то вже ніби зайве, хаотичне число.

А от щодо п’ятниці, її репутацію зіпсували давні події. За християнськими легендами, це день, коли розіп’яли Ісуса Христа. А ще п’ятницю чи не споконвіку вважали невдалою для початку будь-яких справ.

Але ми ж знаємо, що усе це — лише забобони. І тому щиро вітаємо з п’ятницею, 13! Добірка прикольних смс — далі.

Вітаю з п’ятницею, 13! Якщо побачиш чорну кішку — не панікуй! Просто запитай, куди вона йде, і не ходи туди!

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Гарного тобі дня без розбитих дзеркал, чорних кішок і дзвінків від колишніх! Вітаю з п’ятницею 13!

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Вітаю з п’ятницею 13! Нехай сьогодні єдине, що тебе налякає — шалені знижки в магазині! Хай усі прикмети працюють на щастя, а чорні коти несуть лише позитив!

Вітаю з п’ятницею 13, мої дорогенькі! Сьогодні офіційний день обіймів із вампірами й селфі з чорними котами! Хто перший розіб’є дзеркало — той на всіх купує піцу!

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Вітаю з п’ятницею 13! Нехай усі страхи залишаться в серіалах, а ти будь у хорошому настрої!

Бажаю, щоб усе негативне сьогодні втекло від тебе, а удача стрибнула прямо в обійми! Прийми вітання з п’ятницею 13!

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Нехай у п’ятницю 13, тебе переслідують лише приємні сюрпризи, смачна кава і гарні люди! І ніяких вампірів… хіба що трапляться симпатичні!

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Бажаю тобі сьогодні не зустріти чорну кішку, начальника і колишнього! І нехай у поганої карми не працюватиме навігатор!

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