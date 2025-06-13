Поздравления с пятницей 13 в СМС: весело, прикольно, страшно празднично

Иногда происходит такое совпадение: несчастливое число 13 и неудачный день пятница приходят вместе. Что делать? Опасаться и скучать? Вовсе нет: лучше отнестись к пятнице 13 с юмором и поздравить с ней знакомых и друзей.

Поздравления с пятницей 13 — в материале.

Поздравления с пятницей 13 — для веселого настроения

Знаешь ли ты, почему именно пятницу 13 называют несчастливым днем? Оказывается, все просто: число 13 во многих культурах считают неудачным потому, что оно идет после 12 — символа полноты и совершенства. К примеру, 12 месяцев, 12 апостолов, 12 знаков зодиака. А 13 — это вроде уже лишнее, хаотическое число.

А вот по поводу пятницы, ее репутацию испортили давние события. По христианским легендам, это день, когда распяли Иисуса Христа. А еще пятницу почти испокон веков считали неудачной для начала любых дел.

Но мы же знаем, что все это только предрассудки. И потому искренне поздравляем с пятницей 13! Подборка прикольных смс — дальше.

Поздравляю с пятницей, 13! Если увидишь черную кошку — не паникуй! Просто спроси, куда она идет, и не ходи туда!

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Хорошего тебе дня без разбитых зеркал, черных кошек и звонков от бывших! Поздравляю с пятницей 13!

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Поздравляю с пятницей 13! Пусть сегодня единственное, что тебя испугает — бешеные скидки в магазине! Пусть все приметы работают к счастью, а черные коты несут только позитив!

Поздравляю с пятницей 13, мои дорогие! Сегодня официальный день объятий с вампирами и селфи с черными котами! Кто первый разобьет зеркало — тот на всех покупает пиццу!

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Поздравляю с пятницей 13! Пусть все страхи останутся в сериалах, а ты будь в хорошем настроении!

Желаю, чтобы все негативное сегодня убежало от тебя, а удача прыгнула прямо в объятия! Прими поздравления с пятницей 13!

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Пусть в пятницу 13 тебя преследуют только приятные сюрпризы, вкусный кофе и хорошие люди! И никаких вампиров… разве что случатся симпатичные!

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Желаю тебе сегодня не встретить черную кошку, начальника и бывшего (-ую)! И пусть у плохой кармы не будет работать навигатор!

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