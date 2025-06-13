Поздравления с пятницей 13 в СМС: весело, прикольно, страшно празднично

Фото Pexels Иногда происходит такое совпадение: несчастливое число 13 и неудачный день пятница приходят вместе. Что делать? Опасаться и скучать? Вовсе нет: лучше отнестись к пятнице 13 с юмором и поздравить с ней знакомых и друзей. Поздравления с пятницей 13 — в материале. Поздравления с пятницей 13 — для веселого настроения Знаешь ли ты, почему именно пятницу 13 называют несчастливым днем? Оказывается, все просто: число 13 во многих культурах считают неудачным потому, что оно идет после 12 — символа полноты и совершенства. К примеру, 12 месяцев, 12 апостолов, 12 знаков зодиака. А 13 — это вроде уже лишнее, хаотическое число. А вот по поводу пятницы, ее репутацию испортили давние события. По христианским легендам, это день, когда распяли Иисуса Христа. А еще пятницу почти испокон веков считали неудачной для начала любых дел. Но мы же знаем, что все это только предрассудки. И потому искренне поздравляем с пятницей 13! Подборка прикольных смс — дальше. Поздравляю с пятницей, 13! Если увидишь черную кошку — не паникуй! Просто спроси, куда она идет, и не ходи туда!*** Хорошего тебе дня без разбитых зеркал, черных кошек и звонков от бывших! Поздравляю с пятницей 13! *** Поздравляю с пятницей 13! Пусть сегодня единственное, что тебя испугает — бешеные скидки в магазине! Пусть все приметы работают к счастью, а черные коты несут только позитив! Читать по теме Пятница 13: откуда пошли предрассудки и существуют ли на самом деле ограничения Откуда взялись предостережения по поводу 13 числа в пятницу и правдивы ли они: разбираем в материале. Поздравляю с пятницей 13, мои дорогие! Сегодня официальный день объятий с вампирами и селфи с черными котами! Кто первый разобьет зеркало — тот на всех покупает пиццу! *** Поздравляю с пятницей 13! Пусть все страхи останутся в сериалах, а ты будь в хорошем настроении! Pexels Желаю, чтобы все негативное сегодня убежало от тебя, а удача прыгнула прямо в объятия! Прими поздравления с пятницей 13! *** Пусть в пятницу 13 тебя преследуют только приятные сюрпризы, вкусный кофе и хорошие люди! И никаких вампиров… разве что случатся симпатичные! *** Желаю тебе сегодня не встретить черную кошку, начальника и бывшего (-ую)! И пусть у плохой кармы не будет работать навигатор! Узнай также о существующих странных приметах и поверьях, в частности, почему нельзя вечером выносить мусор, и как возникли подобные предрассудки. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter