Одни боятся, другие — игнорируют. Откуда пошли суеверия о пятнице 13 и существуют ли ограничения в этот день на самом деле

Мир и развитие не стоят на месте — ежедневно ученые делают важные открытия, медицина находит лекарства против тяжелых болезней, а общество стремится изучать новые материи и даже планеты. В то же время многие верят и в предрассудки, и запреты на действия в конкретные дни.
Едва ли не самый распространенный предрассудок среди культур многих народов — 13 число месяца, выпадающее на пятницу. Такой день считается несчастливым.
Мы расскажем тебе о причинах страха перед пятницей 13 в разных народах и что в этот день принято делать, а чего избегать, но верить в это или нет — дело каждого и каждой.
Также мы подчеркиваем: благополучие и счастье человека зависит от него самого, а не от календарных дней.
Пятница 13 считается одним из самых несчастных дней в году во многих культурах мира. Научное название для этой фобии — параскаведекатриафобия, что буквально переводится с греческого как фобия пятницы 13.
Вместе с тем, во многих странах несчастливыми считают другие даты: в испаноязычных странах, Греции и Румынии таким днем считают вторник 13, а в Италии предрассудки касаются пятницы 17.
В Украине нет постоянного предрассудка относительно 13 числа, приходящегося на пятницу. Однако из-за распространения культуры с помощью фильмов и литературы, среди нашего народа также сформировались предостережения.
Истинной истории о происхождении предрассудков по отношению к пятнице 13 до сих пор не знают. Скорее всего, предостережения сформировались из-за наложения мифов одних народов на предрассудки других.
Есть несколько версий, почему пятницу 13 числа считают несчастливым и опасным днем, когда не реализуются никакие планы или надежды. Среди них — убеждения верующих и древние мифы.
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Наиболее вероятной причиной предрассудков по отношению к пятнице 13 считают популярный скандинавский миф, рассказывающий об ужине в раю Валгаллы, куда пригласили 12 богов. Но когда на трапезу пришел 13, неприглашенный бог-озорник Локи, произошла трагедия.
Как повествует миф, Локи внушил богу тьмы убить бога счастья и радости Бальдра. Когда последний умер, весь мир погрузился в уныние и несчастье.
Другая причина страха перед пятницей 13 более знакома и понятна нам: в частности, в этот день был распят Иисус Христос. Более того, многие исследователи указывают, что произошло это именно на 13 день месяца.
Другая причина страха перед пятницей 13 более знакома и понятна нам: в частности, в этот день был распят Иисус Христос. Более того, многие исследователи указывают, что произошло это именно на 13 день месяца.
Третья причина распространения культуры страха перед пятницей 13 заключается в так называемой “чертовой дюжине”. Ведь именно число 13 во многих культурах считается несчастливым. Также в этот день обычно происходит полнолуние по лунному календарю.
В этот день наблюдается всплеск преступности и количества самоубийств.
Считается, что в этот день следует быть очень осторожными: избегать проходов под лестницами, не пересекаться с черными кошками на дороге, не браться за новые дела и даже с постели вставать правой ногой.
Конечно, под лестницами осторожно следует проходить каждый день, а не только 13 числа. Но вот повлияет ли на день порядок ног, встающих с постели, мы сомневаемся.
В конце концов существуют и другие предостережения относительно 13 числа в пятницу:
Свои достижения или неудачи не следует привязывать к дням календаря. Но если тебе важно, чтобы решению сложных вопросов способствовали и лунные дни, тогда читай наш лунный календарь удачных дней на октябрь 2023 года.
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