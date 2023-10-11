Одни боятся, другие — игнорируют. Откуда пошли суеверия о пятнице 13 и существуют ли ограничения в этот день на самом деле

Мир и развитие не стоят на месте — ежедневно ученые делают важные открытия, медицина находит лекарства против тяжелых болезней, а общество стремится изучать новые материи и даже планеты. В то же время многие верят и в предрассудки, и запреты на действия в конкретные дни.

Едва ли не самый распространенный предрассудок среди культур многих народов — 13 число месяца, выпадающее на пятницу. Такой день считается несчастливым.

Мы расскажем тебе о причинах страха перед пятницей 13 в разных народах и что в этот день принято делать, а чего избегать, но верить в это или нет — дело каждого и каждой.

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Также мы подчеркиваем: благополучие и счастье человека зависит от него самого, а не от календарных дней.

Что означает пятница 13

Пятница 13 считается одним из самых несчастных дней в году во многих культурах мира. Научное название для этой фобии — параскаведекатриафобия, что буквально переводится с греческого как фобия пятницы 13.

Вместе с тем, во многих странах несчастливыми считают другие даты: в испаноязычных странах, Греции и Румынии таким днем считают вторник 13, а в Италии предрассудки касаются пятницы 17.

В Украине нет постоянного предрассудка относительно 13 числа, приходящегося на пятницу. Однако из-за распространения культуры с помощью фильмов и литературы, среди нашего народа также сформировались предостережения.

Пятница 13: происхождение предрассудков

Истинной истории о происхождении предрассудков по отношению к пятнице 13 до сих пор не знают. Скорее всего, предостережения сформировались из-за наложения мифов одних народов на предрассудки других.

Есть несколько версий, почему пятницу 13 числа считают несчастливым и опасным днем, когда не реализуются никакие планы или надежды. Среди них — убеждения верующих и древние мифы.

Наиболее вероятной причиной предрассудков по отношению к пятнице 13 считают популярный скандинавский миф, рассказывающий об ужине в раю Валгаллы, куда пригласили 12 богов. Но когда на трапезу пришел 13, неприглашенный бог-озорник Локи, произошла трагедия.

Как повествует миф, Локи внушил богу тьмы убить бога счастья и радости Бальдра. Когда последний умер, весь мир погрузился в уныние и несчастье.

Другая причина страха перед пятницей 13 более знакома и понятна нам: в частности, в этот день был распят Иисус Христос. Более того, многие исследователи указывают, что произошло это именно на 13 день месяца.

Третья причина распространения культуры страха перед пятницей 13 заключается в так называемой “чертовой дюжине”. Ведь именно число 13 во многих культурах считается несчастливым. Также в этот день обычно происходит полнолуние по лунному календарю.

В этот день наблюдается всплеск преступности и количества самоубийств.

Что нельзя делать в пятницу 13

Считается, что в этот день следует быть очень осторожными: избегать проходов под лестницами, не пересекаться с черными кошками на дороге, не браться за новые дела и даже с постели вставать правой ногой.

Конечно, под лестницами осторожно следует проходить каждый день, а не только 13 числа. Но вот повлияет ли на день порядок ног, встающих с постели, мы сомневаемся.

В конце концов существуют и другие предостережения относительно 13 числа в пятницу:

считается, что в пятницу 13 нельзя стричь ногти, чтобы не укоротить продолжительность своей жизни;

говорят, в этот день стоит очень осторожно думать о чем-то, желать и о что-то говорить;

распространено считают, что ночью пятницы 13 снятся вещие сны, однако рассказывать их никому не стоит, чтобы не лишить себя жизненных сил;

в этот день не сажают растения, ведь они будут плохо расти.

Свои достижения или неудачи не следует привязывать к дням календаря. Но если тебе важно, чтобы решению сложных вопросов способствовали и лунные дни, тогда читай наш лунный календарь удачных дней на октябрь 2023 года.

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