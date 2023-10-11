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Одні бояться, інші — ігнорують. Звідки пішли забобони про п’ятницю 13 та чи існують обмеження у цей день насправді

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 12:15
що означає п'ятниця 13
Фото: Unsplash

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