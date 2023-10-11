Одні бояться, інші — ігнорують. Звідки пішли забобони про п’ятницю 13 та чи існують обмеження у цей день насправді

Світ та розвиток не стоять на місці — ледь не щодня науковці роблять важливі відкриття, медицина знаходить ліки проти важких хвороб, а суспільство прагне вивчати нові матерії та навіть планети. Водночас багато хто вірить й у забобони та заборони на дії у конкретні дні.

Чи не найпоширеніший забобон серед культур багатьох народів — 13 число місяця, що випадає на п’ятницю. Такий день вважають нещасливим.

Ми розповімо тобі про причини страху перед п’ятницею 13 у різних народах та що у цей день заведено робити, а чого — уникати, але вірити в це чи ні — справа кожного та кожної.

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Також ми наголошуємо: добробут та щастя людини залежить від неї самої, а не від календарних днів.

Що означає п’ятниця 13

П’ятниця 13 вважається одним із найнещасливіших днів у році в багатьох культурах світу. Наукова назва для цієї фобії — параскаведекатріафобія, що буквально перекладається з грецької як фобія п’ятниці 13.

Разом з тим у багатьох країнах нещасливими вважають інші дати: в іспаномовних країнах, Греції та Румунії таким днем вважать вівторок 13, а в Італії забобони стосуються п’ятниці 17.

В Україні немає сталого забобону стосовно 13 числа, що припадає на п’ятницю. Однак через поширення культури за допомогою фільмів та літератури серед нашого народу також сформувалися перестороги.

П’ятниця 13: походження забобонів

Правдивої історії про походження забобонів стосовно п’ятниці 13 досі не знають. Найімовірніше, перестороги сформувалися через накладання міфів одних народів на забобони інших.

Є кілька версій, чому п’ятницю 13 числа вважають нещасливим та небезпечним днем, коли не втілюються жодні плани чи сподівання. Серед них — переконання вірян та давні міфи.

Найбільш ймовірною причиною забобонів стосовно п’ятниці 13 вважають популярний скандинавський міф, який розповідає про вечерю в раю Валгалли, куди запросили 12 богів. Та коли до трапези завітав 13, незапрошений бог-бешкетун Локі, сталася трагедія.

Як оповідає міф, Локі намовив бога темряви вбити бога щастя та радості Бальдра. Коли останній помер, весь світ занурився у смуток та нещастя.

Інша причина страху перед п’ятницею 13 є більш знайомою та зрозумілою нам: зокрема, цього дня був розіп’ятий Ісус Христос. Мало того, чимало дослідників вказують, що відбулося це саме на 13 день місяця.

Третя причина поширення культури страху перед п’ятницею 13 полягає в так званій “чортовій дюжині”. Адже саме число 13 у багатьох культурах вважається нещасливим. Також у цей день зазвичай відбувається повня за місячним календарем.

Існує багато пересторог, що в цей день спостерігається сплеск злочинності та кількості самогубств.

Що не можна робити у п’ятницю 13

Вважається, що цього дня варто бути дуже обережними: уникати проходів під драбинами, не перетинатися з чорними кішками на дорозі, не братися за нові справи та навіть з ліжка вставати лише правою ногою.

Звісно, під драбинами обережно варто проходити щодня, а не лише 13 числа. Але ось чи справді вплине на день порядок ніг, що встають з ліжка, ми сумніваємося.

Зрештою, існують й інші перестороги стосовно 13 числа у п’ятницю:

вважається, що у п’ятницю 13 не можна стригти нігті, аби не вкоротити тривалість свого життя;

кажуть, у цей день варто дуже обережно думати про щось, чогось бажати та про щось говорити;

поширено вважають, що уночі проти п’ятниці 13 сняться віщі сни, однак розповідати їх нікому не варто, аби не позбавити себе життєвих сил;

у цей день не саджають рослини, адже вони будуть погано рости.

Свої досягнення чи невдачі не варто прив’язувати до днів на календарі. Але якщо тобі важливо, аби розв’язанню складних питань сприяли й місячні дні, тоді читай наш місячний календар вдалих днів на жовтень 2023.

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