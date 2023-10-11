Одні бояться, інші — ігнорують. Звідки пішли забобони про п’ятницю 13 та чи існують обмеження у цей день насправді

Світ та розвиток не стоять на місці — ледь не щодня науковці роблять важливі відкриття, медицина знаходить ліки проти важких хвороб, а суспільство прагне вивчати нові матерії та навіть планети. Водночас багато хто вірить й у забобони та заборони на дії у конкретні дні.
Чи не найпоширеніший забобон серед культур багатьох народів — 13 число місяця, що випадає на п’ятницю. Такий день вважають нещасливим.
Ми розповімо тобі про причини страху перед п’ятницею 13 у різних народах та що у цей день заведено робити, а чого — уникати, але вірити в це чи ні — справа кожного та кожної.
Також ми наголошуємо: добробут та щастя людини залежить від неї самої, а не від календарних днів.
П’ятниця 13 вважається одним із найнещасливіших днів у році в багатьох культурах світу. Наукова назва для цієї фобії — параскаведекатріафобія, що буквально перекладається з грецької як фобія п’ятниці 13.
Разом з тим у багатьох країнах нещасливими вважають інші дати: в іспаномовних країнах, Греції та Румунії таким днем вважать вівторок 13, а в Італії забобони стосуються п’ятниці 17.
В Україні немає сталого забобону стосовно 13 числа, що припадає на п’ятницю. Однак через поширення культури за допомогою фільмів та літератури серед нашого народу також сформувалися перестороги.
Правдивої історії про походження забобонів стосовно п’ятниці 13 досі не знають. Найімовірніше, перестороги сформувалися через накладання міфів одних народів на забобони інших.
Є кілька версій, чому п’ятницю 13 числа вважають нещасливим та небезпечним днем, коли не втілюються жодні плани чи сподівання. Серед них — переконання вірян та давні міфи.
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Найбільш ймовірною причиною забобонів стосовно п’ятниці 13 вважають популярний скандинавський міф, який розповідає про вечерю в раю Валгалли, куди запросили 12 богів. Та коли до трапези завітав 13, незапрошений бог-бешкетун Локі, сталася трагедія.
Як оповідає міф, Локі намовив бога темряви вбити бога щастя та радості Бальдра. Коли останній помер, весь світ занурився у смуток та нещастя.
Інша причина страху перед п’ятницею 13 є більш знайомою та зрозумілою нам: зокрема, цього дня був розіп’ятий Ісус Христос. Мало того, чимало дослідників вказують, що відбулося це саме на 13 день місяця.
Інша причина страху перед п’ятницею 13 є більш знайомою та зрозумілою нам: зокрема, цього дня був розіп’ятий Ісус Христос. Мало того, чимало дослідників вказують, що відбулося це саме на 13 день місяця.
Третя причина поширення культури страху перед п’ятницею 13 полягає в так званій “чортовій дюжині”. Адже саме число 13 у багатьох культурах вважається нещасливим. Також у цей день зазвичай відбувається повня за місячним календарем.
Існує багато пересторог, що в цей день спостерігається сплеск злочинності та кількості самогубств.
Вважається, що цього дня варто бути дуже обережними: уникати проходів під драбинами, не перетинатися з чорними кішками на дорозі, не братися за нові справи та навіть з ліжка вставати лише правою ногою.
Звісно, під драбинами обережно варто проходити щодня, а не лише 13 числа. Але ось чи справді вплине на день порядок ніг, що встають з ліжка, ми сумніваємося.
Зрештою, існують й інші перестороги стосовно 13 числа у п’ятницю:
Свої досягнення чи невдачі не варто прив’язувати до днів на календарі. Але якщо тобі важливо, аби розв’язанню складних питань сприяли й місячні дні, тоді читай наш місячний календар вдалих днів на жовтень 2023.
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