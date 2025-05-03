У темряві війни ми шукаємо світло магії: чому пророцтва та передбачення стають рятівним колом

Війна кардинально змінює життя, руйнуючи звичний світ та відчуття контролю.

У цій хаотичній реальності, де логіка часто здається безсилою, багато хто починає вдаватися до магічного мислення — віри в те, що думки, символи чи дії можуть впливати на події.

Психологиня Центру ментального відновлення Незламна Юлія Дьомкіна пояснює, що це не про окультизм чи дитячу наївність, а про спробу знайти опору, коли зникає відчуття стабільності.

Коли логіка мовчить: потреба в опорі

Тривале напруження, в якому перебувають українці, знижує здатність до критичного мислення.

Коли логіка не дає відповідей, психіка шукає щось, що створює ілюзію контролю та знижує тривожність.

Носіння оберегів, віра в астрологічні прогнози стають способом “щось розуміти” в непевному світі.

Якщо я покладу в сумочку цей оберіг — усе буде добре.

Статистика віри: хто схильний до магічного мислення

Як свідчать дані КМІС, у 2024 році 43% українців вірили хоча б в одну з форм передбачення.

Серед жінок цей показник сягає 49%, серед літніх людей — понад 50%, а серед найменш забезпечених — аж 65%.

Ритуали як заспокоєння: від оберегів до жетонів

Магічне мислення часто проявляється через ритуали: обереги, “щасливі” предмети, заборона на певні слова. Для військових таким ритуалом може бути постійне носіння жетона.

Юлія Дьомкіна зазначає, що в дрібницях, якщо це допомагає заспокоїтися, магічне мислення може бути навіть корисним.

Небезпека ілюзій: коли магія заступає реальність

Однак, коли йдеться про питання виживання, евакуації чи медичної допомоги, рішення мають базуватися виключно на фактах.

Прикладом небезпеки магічного мислення є випадки, коли люди відмовляються від необхідної допомоги, чекаючи на “знак” або пораду знахаря.

Колективна віра: сила спільного ритуалу

Цікаво, що магічне мислення має і колективний вимір. Суспільство може створювати образи героїв, вірити в особливу силу слів чи пісень.

Згадаймо масові онлайн-молитви на початку повномасштабного вторгнення — це була форма колективного магічного мислення, спосіб об’єднатися та повірити в перемогу.

Зберігаючи баланс: між вірою та дією

Проте важливо зберігати баланс. Якщо магічне мислення стає єдиним способом реагування на дійсність, воно може заважати.

Найкраще — це поєднання символічних ритуалів з реальними діями: психологічною підтримкою, волонтерством, зверненням до фахівців.

Отже, магічне мислення під час війни — це не слабкість, а глибока потреба знайти сенс і опору в неконтрольованому світі.

Іноді звернення до уявного стає способом вижити психологічно.

Головне — у пошуку сенсів не втратити зв’язок з реальністю та не дозволити ілюзіям заступити місце раціональним рішенням, особливо коли йдеться про безпеку та життя.

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