Психологія

У темряві війни ми шукаємо світло магії: чому пророцтва та передбачення стають рятівним колом

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Травня 2025, 14:00
У темряві війни ми шукаємо світло магії: чому пророцтва та передбачення стають рятівним колом
Фото Pexels, Генеральний штаб ЗСУ
У темряві війни ми шукаємо світло магії: чому пророцтва та передбачення стають рятівним колом
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