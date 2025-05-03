У темряві війни ми шукаємо світло магії: чому пророцтва та передбачення стають рятівним колом

Фото Pexels, Генеральний штаб ЗСУ Війна кардинально змінює життя, руйнуючи звичний світ та відчуття контролю. У цій хаотичній реальності, де логіка часто здається безсилою, багато хто починає вдаватися до магічного мислення — віри в те, що думки, символи чи дії можуть впливати на події. Психологиня Центру ментального відновлення Незламна Юлія Дьомкіна пояснює, що це не про окультизм чи дитячу наївність, а про спробу знайти опору, коли зникає відчуття стабільності.Коли логіка мовчить: потреба в опорі Тривале напруження, в якому перебувають українці, знижує здатність до критичного мислення. Коли логіка не дає відповідей, психіка шукає щось, що створює ілюзію контролю та знижує тривожність. Носіння оберегів, віра в астрологічні прогнози стають способом “щось розуміти” в непевному світі. Якщо я покладу в сумочку цей оберіг — усе буде добре. Статистика віри: хто схильний до магічного мислення Як свідчать дані КМІС, у 2024 році 43% українців вірили хоча б в одну з форм передбачення. Серед жінок цей показник сягає 49%, серед літніх людей — понад 50%, а серед найменш забезпечених — аж 65%. Фото:Pexels Читати на тему Ритуали, які подарують довголіття: що варто робити щоранку, щоб дожити до 100 років Впливають на здоров’я навіть думки! Тож тримай перелік чарівних ритуалів. Ритуали як заспокоєння: від оберегів до жетонів Магічне мислення часто проявляється через ритуали: обереги, “щасливі” предмети, заборона на певні слова. Для військових таким ритуалом може бути постійне носіння жетона. Юлія Дьомкіна зазначає, що в дрібницях, якщо це допомагає заспокоїтися, магічне мислення може бути навіть корисним. Небезпека ілюзій: коли магія заступає реальність Однак, коли йдеться про питання виживання, евакуації чи медичної допомоги, рішення мають базуватися виключно на фактах. Прикладом небезпеки магічного мислення є випадки, коли люди відмовляються від необхідної допомоги, чекаючи на “знак” або пораду знахаря. Колективна віра: сила спільного ритуалу Цікаво, що магічне мислення має і колективний вимір. Суспільство може створювати образи героїв, вірити в особливу силу слів чи пісень. Згадаймо масові онлайн-молитви на початку повномасштабного вторгнення — це була форма колективного магічного мислення, спосіб об’єднатися та повірити в перемогу. Фото: Pexels Зберігаючи баланс: між вірою та дією Проте важливо зберігати баланс. Якщо магічне мислення стає єдиним способом реагування на дійсність, воно може заважати. Найкраще — це поєднання символічних ритуалів з реальними діями: психологічною підтримкою, волонтерством, зверненням до фахівців. Отже, магічне мислення під час війни — це не слабкість, а глибока потреба знайти сенс і опору в неконтрольованому світі. Іноді звернення до уявного стає способом вижити психологічно. Головне — у пошуку сенсів не втратити зв’язок з реальністю та не дозволити ілюзіям заступити місце раціональним рішенням, особливо коли йдеться про безпеку та життя. Раніше ми вже розповідали про ритуал кави з корицею — чудове поєднання для четверга. Дізнайся, як готувати її правильно в нашому матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter