Кава з корицею у четвер — що говорити та чому вона така популярна

Інколи здається, що можна повірити у все заради того, аби баланс на карті збільшувався. У соціальних мережах стала популярною кава з корицею у четвер. Це тренд, пов’язаний з езотерикою. Читай детальніше, чи працює ритуал кави з корицею.

Кава з корицею у четвер — що говорити і чи правда це працює

Гортаючи відео у соціальних мережах можна натрапити на детальні інструкції про каву з корицею у четвер. За словами езотериків та нумерологів, це має сенс, бо четвер є “грошовим днем” та має енергію Юпітера.

А енергія Юпітера, за езотеричними практиками, має впливати на фінансове благополуччя. Найголовнішим у ритуалах з кавою називають віру та афірмації. Тренд розповсюдився настільки, що кав’ярні у четвер мають значно більше відвідувачів.

Думки коментаторів під відео розділилися — у когось справді збільшився баланс на карті, а в когось ритуал не працює. Сам алгоритм пиття кави такий:

Потрібно заварити або купити каву у кав’ярні. Це має бути у четвер. Додати корицю та промовити: “Як кориця смаку каві додає, так і грошей у мене приростає. Хай буде так”. Нумерологи радять уявляти під час пиття, як збільшується баланс на карті.

Вірити у ритуал чи ні — справа індивідуальна. Більшість людей поки віддають перевагу традиційним способам заробляння коштів. Але в будь-якому разі кава з корицею буде смачною.

Варто зауважити, що астрологія, нумерологія, езотерика та подібні практики не є науками, а тому підтвердження ним немає. Збіги можуть траплятися випадково, але якщо хочеться у щось вірити — чому б і ні.

Такий ритуал можна використовувати хоча б заради смачної кави, а також покращення самооцінки та віри в себе.

