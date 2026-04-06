Коли печуть паски на Великдень 2026: дати та традиції

Перед Великоднем, за християнською традицією, господині та господарі роблять дуже багато різної роботи. Прибирають дім, займаються приготуванням страв (здебільшого — м’ясних, адже закінчується піст).

А також роблять крашанки та печуть паски. Ці дві страви є символами цього свята. Коли печуть паски на Великдень 2026 — читай у матеріалі.

Коли пекти паски та для чого це роблять

Подейкують, що пасхальне яйце — символ Гробу Господнього, за яким з’явилося вічне життя. У Палестині гробницями були печери, вхід в які закривали каменем.

В Євангеліє написано, що камінь, який закривав печеру, де спочивало тіло Христа, за формою був схожим ні на що інше, як на яйце.

За повір’ям, після Воскресіння Христа, Марія Магдалина вирішила розповісти цю звістку імператору Тиберію.

Він не повірив і сказав: “Це неможливо, так само точно, як білому яйцю стати червоним”. У цю секунду яйце в руках святої почервоніло.

Крім цього, Ісус після воскресіння приходив на трапезу до своїх учнів, і вони ставили по центру столу круглий хліб.

Такий хліб пізніше стали пекти в церквах і родинах та назвали паскою. Паска — це символ того, що на Великдень до кожного дому приходить Господь.

Коли пекти паски на Великдень: найкращі дати

Коли печуть паски на Великдень? Відомо, що останній тиждень перед Великоднем називається страсним. Це — найсуворіший тиждень Великого посту. Саме в цей тиждень господині займаються випіканням пасок. За церковними канонами, це дозволяється робити такі дні:

в середу;

в четвер страсної седмиці;

не заборонено в суботу.

У 2026 році це будуть такі дні: 8, 9 та 11 квітня. Велика субота — крайній термін для приготування пасок.

За народною традицією, паски найчастіше випікають саме у Чистий четвер. Якщо ж пасок потрібно спекти багато, то роблять це двічі: у четвер та в суботу.

Випікати великодні паски потрібно, не тільки переконавшись у тому, що вистачає всіх потрібних інгредієнтів, а й із щирою молитвою та чистими думками. Під час процесу не можна сваритися і кричати біля тіста.

Коли спекти паски, і які дні — заборонені

Найголовніше — не пекти паски в Страсну п’ятницю. У 2026 році цей день припадає на 10 квітня.

Вважається, що Страсна п’ятниця — це день великої жалоби, адже саме в цей день розіп’яли Христа. Це — найбільш суворий день Великого посту, часто християни нічого не їдять впродовж усього дня.

У Страсну п’ятницю, за церковними традиціями, слід прийти до храму і помолитися, залишивши на якийсь час усі мирські турботи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!