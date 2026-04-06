Запечений сир — плесканка на Великдень 2026: покроковий і простий рецепт приготування

Щороку під час підготовки до Великодня ми шукаємо старовинні та автентичні українські рецепти, аби повертати традиції. На заході країни на Великдень пекли не лише паски, а й запечений сир — сирні плесканки.
Як готується запечений сир на Великдень і що це таке — розповідаємо у матеріалі.
Як готується запечений сир — плесканка на Великдень і що це таке
Сирна плесканка — традиційна великодня страва, яку освячують у кошику на свято. Таку страву готують у Львові, Дрогобичі, Стрию, та інших містах. Це давня страва української кухні, рецепт якої передавався з покоління до покоління.
Якщо ти хочеш спробувати приготувати таку страву, ділимося її покроковим рецептом у нашому матеріалі. Зазвичай її готують зі свіжого сиру, сметани, з цукром та родзинками. Великодні плесканки бувають солодкими (десертними) та солоними.
Це схоже на сирну запіканку, і готується у невеликих формочках, як для жульєну. А назва страви походить від глиняного посуду, в якому запікають плесканку.
Інгрдієнти
- Сир кисломолочний — 600 г
- Яйця — 3 шт.
- Вершкове масло — 75 г
- Крохмаль — 1,5 ст.л.
- Кмин, сіль та перець — за смаком
Приготування плесканки
- Сир збий блендером або перетри через сито. Додай до нього м’яке вершкове масло та ретельно розмішай лопаткою чи ложкою.
- До сирної суміші додай крохмаль, яйця та спеції. Вимішай сирну масу ще раз.
- Формочки для запікання змасти вершковим маслом, виклади в них сирну суміш. Зверху можна присипати кмином.
- Випікай плесканку на Великдень близько 45 хвилин у духовці за температури 170°C, до рум’яної скоринки.
- До столу запечений сир подається холодним, бажано освяченим у церкві.
Для солодкої версії запеченого сиру на Великдень, замість кмину та перцю додають цукор, ванілін та різні смаколики.
Рецепт запеченого сиру на маковій основі від Лілії Цвіт
Інгредієнти
Сирна маса:
- 1,5 кг домашнього сиру
- 300 г цукру
- 100 г розтопленого масла
- 6 ст. л. кукурудзяного крохмалю (без гірки)
- 7 ст. л. сметани
- Цедра і сік 1 лимона
- Цукати, родзинки за смаком
- 12 яєць
- Ваніль
Макова маса:
- 150 г меленого маку
Приготування великоднього запеченого сиру
- Приготуй сирну масу: сир перемели або збий блендером до гладкої консистенції.
- Додай цукор, ваніль, яйця (по 2, поки не всі), потім цедру, сік лимона, масло, сметану і крохмаль, збий до однорідності.
- Макова маса: змішай мак з 10 ст. л. сирної маси, добре вимішай.
- До залишеної сирної маси додай цукати та родзинки.
- Форму (28 см) застели пергаментом, змасти маслом і присип борошном.
- На дно виклади сирно-макову масу, зверху – сирну масу з цукатами та родзинками.
- Випікай при 180 °C 1 год 15 хв, залиш у духовці при відкритих дверцятах ще 30 хв для охолодження.
- Коли запечений сир охолоне, покрий улюбленою помадкою чи шоколадом.
Джерело фото: Рinterest.
Раніше ми розповідали, як приготувати імбирні пряники на Великдень.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!