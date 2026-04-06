Запечений сир — плесканка на Великдень 2026: покроковий і простий рецепт приготування

Щороку під час підготовки до Великодня ми шукаємо старовинні та автентичні українські рецепти, аби повертати традиції. На заході країни на Великдень пекли не лише паски, а й запечений сир — сирні плесканки.

Як готується запечений сир на Великдень і що це таке — розповідаємо у матеріалі.

Як готується запечений сир — плесканка на Великдень і що це таке

Сирна плесканка — традиційна великодня страва, яку освячують у кошику на свято. Таку страву готують у Львові, Дрогобичі, Стрию, та інших містах. Це давня страва української кухні, рецепт якої передавався з покоління до покоління.

Якщо ти хочеш спробувати приготувати таку страву, ділимося її покроковим рецептом у нашому матеріалі. Зазвичай її готують зі свіжого сиру, сметани, з цукром та родзинками. Великодні плесканки бувають солодкими (десертними) та солоними.

Це схоже на сирну запіканку, і готується у невеликих формочках, як для жульєну. А назва страви походить від глиняного посуду, в якому запікають плесканку.

Інгрдієнти

Сир кисломолочний — 600 г

Яйця — 3 шт.

Вершкове масло — 75 г

Крохмаль — 1,5 ст.л.

Кмин, сіль та перець — за смаком

Приготування плесканки

Сир збий блендером або перетри через сито. Додай до нього м’яке вершкове масло та ретельно розмішай лопаткою чи ложкою. До сирної суміші додай крохмаль, яйця та спеції. Вимішай сирну масу ще раз. Формочки для запікання змасти вершковим маслом, виклади в них сирну суміш. Зверху можна присипати кмином. Випікай плесканку на Великдень близько 45 хвилин у духовці за температури 170°C, до рум’яної скоринки. До столу запечений сир подається холодним, бажано освяченим у церкві.

Для солодкої версії запеченого сиру на Великдень, замість кмину та перцю додають цукор, ванілін та різні смаколики.

Рецепт запеченого сиру на маковій основі від Лілії Цвіт

Інгредієнти

Сирна маса:

1,5 кг домашнього сиру

300 г цукру

100 г розтопленого масла

6 ст. л. кукурудзяного крохмалю (без гірки)

7 ст. л. сметани

Цедра і сік 1 лимона

Цукати, родзинки за смаком

12 яєць

Ваніль

Макова маса:

150 г меленого маку

Приготування великоднього запеченого сиру

Приготуй сирну масу: сир перемели або збий блендером до гладкої консистенції. Додай цукор, ваніль, яйця (по 2, поки не всі), потім цедру, сік лимона, масло, сметану і крохмаль, збий до однорідності. Макова маса: змішай мак з 10 ст. л. сирної маси, добре вимішай. До залишеної сирної маси додай цукати та родзинки. Форму (28 см) застели пергаментом, змасти маслом і присип борошном. На дно виклади сирно-макову масу, зверху – сирну масу з цукатами та родзинками. Випікай при 180 °C 1 год 15 хв, залиш у духовці при відкритих дверцятах ще 30 хв для охолодження. Коли запечений сир охолоне, покрий улюбленою помадкою чи шоколадом.

Джерело фото: Рinterest.

