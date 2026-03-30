Гарячі страви на Великдень 2026: святкові смаколики для родинного столу

На Великдень хочеться готувати не просто традиційні страви, а й такі, що здатні здивувати гостей. Як це зробити?
Додай яскраву подачу, цікаві інгредієнти чи святкову прикрасу — і звичні страви засяють по-новому, створюючи за столом справжню святкову атмосферу.
Які гарячі страви приготувати на Великдень — добірка ідей.
Гарячі страви на Великдень: святкове великоднє рагу з м’ясом і овочами
Інгредієнти (на 4–6 порцій)
- 500 г яловичини або баранини, нарізаної кубиками
- 3 середні картоплини, нарізані кубиками
- 1 червоний болгарський перець, нарізаний смужками
- 1 жовтий болгарський перець, нарізаний смужками
- 1 морква, нарізана кружальцями або кубиками
- 1 цибулина, дрібно нарізана
- 2 зубчики часнику, подрібнені
- 200 мл томатного соусу або подрібнених томатів
- 50 мл білого сухого вина (для аромату)
- 1 ч. л. солі, за смаком
- ½ ч. л. чорного меленого перцю
- ½ ч. л. паприки
- ¼ ч. л. мускатного горіха
- 2 ст. л. олії для смаження
- ½ пучка свіжої петрушки та кінзи, дрібно нарізаної
- 1 маленька червона цибулина для прикраси
- зерна граната
Приготування
- У глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію. Обсмажте м’ясо до золотистої скоринки.
- Додайте цибулю та часник, обсмажуйте 2–3 хвилини. Потім додайте моркву, картоплю та болгарський перець, перемішайте.
- Влийте томатний соус і (за бажанням) біле вино. Додайте спеції: сіль, перець, паприку, мускатний горіх. Накрийте кришкою та тушкуйте 25–30 хвилин на середньому вогні, поки м’ясо стане м’яким, а овочі — готовими.
- Перед подачею посипте дрібно нарізаною петрушкою та кінзою, додайте тонко нарізану червону цибулю та кілька зернят граната. Це додає кольору та святкового настрою.
- Подавайте гарячим прямо в глиняному горщику або на великій святковій тарілці.
Які гарячі страви приготувати на Великдень: тефтелі з вершковим соусом
Інгредієнти (на 6–8 тефтель):
- 500 г фаршу (свинина + яловичина або курка для легшого варіанту)
- 1 невелика цибулина, дрібно нарізана
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- 50 г панірувальних сухарів
- 1 яйце + 1 додаткове яйце для глазурі
- 50 мл молока або вершків
- Сіль, перець за смаком
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 1 ст.л. свіжої дрібно нарізаної петрушки + трохи для прикраси
- 50 г тертого сиру (чеддер або пармезан)
- 1 ст.л. оливкової олії
Для соусу:
- 150 мл томатного соусу
- 100 мл вершків
- 1/2 ч.л. куркуми (для золотистого кольору)
- 1/2 ч.л. меду
А також:
- Свіжа зелень (петрушка, кріп)
- Маленькі варені перепелині яйця або шматочки червоної паприки для яскравих кольорів
Приготування:
1.Змішайте фарш, цибулю, часник, панірувальні сухарі, яйце, молоко/вершки, сіль, перець, орегано, петрушку і тертий сир. Добре вимішайте до однорідності.
2. Зліпіть тефтелі розміром з великий волоський горіх (або трохи більше). Викладіть у змащену олією форму для запікання.
3. Збийте додаткове яйце і змастіть тефтелі зверху — це створить золотисту скоринку.
4. Змішайте томатний соус, вершки, куркуму і мед. Полийте тефтелі соусом так, щоб вони були майже покриті, але трохи зверху лишалося для хрусткої скоринки.
5.Розігрійте духовку до 180°C. Запікайте 25–30 хвилин, поки тефтелі не стануть золотистими, а соус не загусне.
6. Посипте свіжою зеленню, додайте маленькі варені перепелині яйця або шматочки червоної/жовтої паприки навколо для кольору. Можна викласти на гарне святкове блюдо у формі кошика або гнізда — виглядає дуже весняно.
Гарячі страви на Великдень: рецепт запечених з сиром овочів
Інгредієнти (на 4–6 порцій):
- 2 середні моркви, нарізані кружечками
- 1 середній болгарський перець (червоний або жовтий), нарізаний смужками
- 1 середній цукині або баклажан, нарізаний кубиками
- 200 г картоплі, нарізаної дрібними кубиками
- 1 середня цибулина, нарізана півкільцями
- 3–4 зубчики часнику, дрібно порізані
- 150 г печериць, нарізаних скибочками
- 2–3 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. розмарину (свіжого або сухого)
- 1 ч. л. чебрецю
- сіль, перець — за смаком
- 50 г сиру фета або твердого сиру для посипання (за бажанням)
- зелень для прикраси (петрушка, кріп)
Приготування:
- Розігріти духовку до 200 °C.
- У великій мисці змішати моркву, перець, цукині, картоплю, цибулю, часник і печериці. Додати оливкову олію, розмарин, чебрець, сіль і перець. Добре перемішати.
- Викласти овочі на деко одним шаром.
- Запікати в духовці 30–40 хвилин, поки овочі не стануть м’якими і злегка підрум’яняться.
- За 5 хвилин до готовності посипати сиром (якщо використовуєте) і дати йому розплавитися.
- Подавати гарячими, прикрасивши свіжою зеленню.
