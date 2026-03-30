Гарячі страви на Великдень 2026: святкові смаколики для родинного столу

На Великдень хочеться готувати не просто традиційні страви, а й такі, що здатні здивувати гостей. Як це зробити?

Додай яскраву подачу, цікаві інгредієнти чи святкову прикрасу — і звичні страви засяють по-новому, створюючи за столом справжню святкову атмосферу.

Які гарячі страви приготувати на Великдень — добірка ідей.

Гарячі страви на Великдень: святкове великоднє рагу з м’ясом і овочами

Інгредієнти (на 4–6 порцій)

500 г яловичини або баранини, нарізаної кубиками

3 середні картоплини, нарізані кубиками

1 червоний болгарський перець, нарізаний смужками

1 жовтий болгарський перець, нарізаний смужками

1 морква, нарізана кружальцями або кубиками

1 цибулина, дрібно нарізана

2 зубчики часнику, подрібнені

200 мл томатного соусу або подрібнених томатів

50 мл білого сухого вина (для аромату)

1 ч. л. солі, за смаком

½ ч. л. чорного меленого перцю

½ ч. л. паприки

¼ ч. л. мускатного горіха

2 ст. л. олії для смаження

½ пучка свіжої петрушки та кінзи, дрібно нарізаної

1 маленька червона цибулина для прикраси

зерна граната

Приготування

У глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію. Обсмажте м’ясо до золотистої скоринки. Додайте цибулю та часник, обсмажуйте 2–3 хвилини. Потім додайте моркву, картоплю та болгарський перець, перемішайте. Влийте томатний соус і (за бажанням) біле вино. Додайте спеції: сіль, перець, паприку, мускатний горіх. Накрийте кришкою та тушкуйте 25–30 хвилин на середньому вогні, поки м’ясо стане м’яким, а овочі — готовими. Перед подачею посипте дрібно нарізаною петрушкою та кінзою, додайте тонко нарізану червону цибулю та кілька зернят граната. Це додає кольору та святкового настрою. Подавайте гарячим прямо в глиняному горщику або на великій святковій тарілці.

Які гарячі страви приготувати на Великдень: тефтелі з вершковим соусом

Інгредієнти (на 6–8 тефтель):

500 г фаршу (свинина + яловичина або курка для легшого варіанту)

1 невелика цибулина, дрібно нарізана

1 зубчик часнику, подрібнений

50 г панірувальних сухарів

1 яйце + 1 додаткове яйце для глазурі

50 мл молока або вершків

Сіль, перець за смаком

1 ч.л. сушеного орегано

1 ст.л. свіжої дрібно нарізаної петрушки + трохи для прикраси

50 г тертого сиру (чеддер або пармезан)

1 ст.л. оливкової олії

Для соусу:

150 мл томатного соусу

100 мл вершків

1/2 ч.л. куркуми (для золотистого кольору)

1/2 ч.л. меду

А також:

Свіжа зелень (петрушка, кріп)

Маленькі варені перепелині яйця або шматочки червоної паприки для яскравих кольорів

Приготування:

1.Змішайте фарш, цибулю, часник, панірувальні сухарі, яйце, молоко/вершки, сіль, перець, орегано, петрушку і тертий сир. Добре вимішайте до однорідності.

2. Зліпіть тефтелі розміром з великий волоський горіх (або трохи більше). Викладіть у змащену олією форму для запікання.

3. Збийте додаткове яйце і змастіть тефтелі зверху — це створить золотисту скоринку.

4. Змішайте томатний соус, вершки, куркуму і мед. Полийте тефтелі соусом так, щоб вони були майже покриті, але трохи зверху лишалося для хрусткої скоринки.

5.Розігрійте духовку до 180°C. Запікайте 25–30 хвилин, поки тефтелі не стануть золотистими, а соус не загусне.

6. Посипте свіжою зеленню, додайте маленькі варені перепелині яйця або шматочки червоної/жовтої паприки навколо для кольору. Можна викласти на гарне святкове блюдо у формі кошика або гнізда — виглядає дуже весняно.

Гарячі страви на Великдень: рецепт запечених з сиром овочів

Інгредієнти (на 4–6 порцій):

2 середні моркви, нарізані кружечками

1 середній болгарський перець (червоний або жовтий), нарізаний смужками

1 середній цукині або баклажан, нарізаний кубиками

200 г картоплі, нарізаної дрібними кубиками

1 середня цибулина, нарізана півкільцями

3–4 зубчики часнику, дрібно порізані

150 г печериць, нарізаних скибочками

2–3 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. розмарину (свіжого або сухого)

1 ч. л. чебрецю

сіль, перець — за смаком

50 г сиру фета або твердого сиру для посипання (за бажанням)

зелень для прикраси (петрушка, кріп)

Приготування:

Розігріти духовку до 200 °C. У великій мисці змішати моркву, перець, цукині, картоплю, цибулю, часник і печериці. Додати оливкову олію, розмарин, чебрець, сіль і перець. Добре перемішати. Викласти овочі на деко одним шаром. Запікати в духовці 30–40 хвилин, поки овочі не стануть м’якими і злегка підрум’яняться. За 5 хвилин до готовності посипати сиром (якщо використовуєте) і дати йому розплавитися. Подавати гарячими, прикрасивши свіжою зеленню.

