Меню на Великдень 2026 — двадцять найкращих рецептів для смачного свята

Великоднє застілля — це не просто святковий сніданок чи обід, а справжній ритуал, наповнений ароматами свіжої випічки, теплом сімейних зустрічей та радістю Воскресіння.
Сміх, дзвінкий Христос Воскрес! і дружне Воістину Воскрес! — все це робить свято по-справжньому світлим та душевним.
А стіл на Великдень ломиться від частування, яке готували заздалегідь, дотримуючись традицій, що передаються з покоління до покоління.
Меню на Великдень-2026 з переліком найсмачніших страв і новими рецептами — шукай у матеріалі.
Меню на Великдень 2026 — рецепти святкових страв
На Великдень зазвичай готують особливе частування, яке створюють атмосферу свята. Звісно, головний символ і окраса столу — паска. Цей високий, рум’яний, солодкий хліб з ароматом ванілі та цитрусових, политий глазур’ю та посипаний кольоровим посипанням виходить м’яким, повітряним і довго не черствіє. Рецептів — безліч, обирай свій!
Меню на Великдень 2026: рецепти паски
А ще на Великдень неодмінно фарбують яйця. Можна просто зварити їх у лушпинні цибулі — тоді вийде красивий золотисто-коричневий колір. А можна розгулятися з візерунками — використовувати наклейки, барвники чи навіть розписувати вручну. Це веселе заняття, особливо якщо робити його з дітьми.
Меню на Великдень-2026: чим фарбувати яйця
Є ще одна традиційна страва в меню на Великдень — сирна паска. Це ніжна сирна маса з родзинками, горіхами та цукатами. Іноді її роблять у формі усіченої піраміди — символу Гробу Господнього. Вона тане в роті та ідеально поєднується з чаєм.
Меню на Великдень-2026: рецепти сирної паски
Ну і, звісно, свято не обходиться без смачних м’ясних страв. Запечена буженина, ароматна домашня ковбаса, холодець — зазвичай все це потрібно приготувати заздалегідь, щоб після посту можна було вдосталь насолодитися ситною їжею.
Що приготувати на Великдень 2026: рецепти м’ясних страв
На столі обов’язково мають бути і свіжі овочі, зелень — редиска, огірки, зелена цибуля. Це додає свіжості та соковитості до свята. А ще можна приготувати легкі та поживні салати – наприклад, з капустою, яйцем чи м’ясом. Вони ідеальні до м’яса.
Що приготувати на Великдень 2026: рецепти смачних салатів
Що приготувати на Великдень 2026 — рецепти, які попросять подруги
Великодні фаршировані яйця Гніздечка
Це проста, але ефектна закуска, що ідеальна в меню великоднього столу.
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 100 г твердого сиру;
- 2 ст. л. майонезу (або грецького йогурту);
- 1 ч. л. гірчиці;
- 1 зубчик часнику (за бажанням);
- сіль, перець — на смак;
- 50 г копченої курки чи шинки;
- зелена цибуля або кріп.
Спосіб приготування
- Відвари яйця круто, приблизно 7 хвилин, остуди і очисть.
- Розріж яйця навпіл, виклади жовтки в окрему миску.
- Натри сир на дрібній тертці, подрібни копчену курку чи шинку.
- Додай до жовтків майонез, гірчицю, часник, сіль та перець. Розімни вилкою до однорідної маси.
- Вмішай натертий сир та подрібнене м’ясо.
- Наповни білки підготовленою масою, формуючи невеликі гірки.
- Прикрась зверху дрібно нарізаною зеленою цибулею або кропом.
Що приготувати на Великдень: салат з червоною ікрою та авокадо
Цей салат поєднує ніжний смак авокадо, свіжість огірка та пікантність червоної ікри. Він чудово доповнить меню святкового столу.
Інгредієнти
- червона ікра — 80 г;
- авокадо — 1 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- листя салату — 4-5 шт.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сметана чи грецький йогурт — 2 ст. л.;
- сіль та перець — на смак;
- свіжий кріп — для прикраси.
Спосіб приготування
- Яйця відвари і наріж невеликими кубиками.
- З авокадо видали кісточку, очисть його і наріж невеликими кубиками. Збризни лимонним соком, щоб воно не потемніло.
- Огірок наріж кубиками.
- Листя салату порви руками і виклади на тарілку.
- У глибокій мисці змішай яйця, авокадо та огірок. Додай сметану або грецький йогурт, посоли, поперчи та акуратно перемішай.
- Виклади суміш на листя салату.
- Зверху прикрась червоною ікрою та свіжим кропом.
Меню на Великдень 2026 — свинина, запечена з овочами в духовці
Інгредієнти
- свинина (шия або лопатка) — 800 г;
- картопля — 4 шт.;
- морква — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- помідори — 2 шт.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- сіль — на смак;
- чорний перець — на смак;
- паприка — 1 ч. л.;
- розмарин (свіжий або сушений) — 1 ч. л.;
- гірчиця (не гостра) — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
Спосіб приготування
- Свинину наріж великими шматками, приблизно 5×5 см.
- У мисці змішай соєвий соус, гірчицю, лимонний сік, паприку, сіль, перець та розмарин.
- Додай до маринаду м’ясо, добре перемішай і залиш на годину.
- Картоплю очисть і наріж великими часточками.
- Моркву наріж товстими кружальцями.
- Цибулю півкільцями, часник дрібно порубай.
- Болгарський перець наріж смужками, помідори крупними часточками.
- Розігрій духовку до 190 °С.
- Виклади овочі у глибоку форму, додай 2 ст. л. оливкової олії, посоліть, поперчи і перемішай.
- Зверху рівномірно розподіли замариновану свинину.
- Полий 1 ст. л. олії та накрий форму фольгою.
- Запікай 40 хвилин під фольгою, потім зніми її та запікай ще 20 хвилин до рум’яної скоринки.
Що приготувати на Великдень-2026 — фарширована курка в духовці з грибами та сиром
Цю ефектну та смачну страву точно варто додати до меню святкового столу! Курка виходить соковитою, ароматною, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою.
Інгредієнти
- 1 ціла курка (1,5-2 кг);
- 200 г печериць;
- 1 цибулина;
- 100 г твердого сиру;
- 2 скибочки білого хліба;
- 50 мл молока;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- 2 зубчики часнику;
- Сіль, перець, спеції на смак (паприка, чебрець, розмарин);
Спосіб приготування
- Вимий курку, обсуши паперовим рушником.
- Натри зовні та всередині сіллю, перцем та спеціями.
- Роздави часник і натри ним шкіру курки.
- Розмочи хліб у молоці.
- Дрібно наріж цибулю та гриби, обсмаж їх на вершковому маслі та олії до золотистого кольору.
- Додай віджатий хліб, перемішай і смаж ще кілька хвилин.
- Остуди начинку та змішай з натертим сиром.
- Акуратно заповни курку начинкою і заший отвір кулінарною ниткою або скріпи зубочистками.
- Обв’яжи курку ниткою, щоб крильця та ніжки не підгоріли.
- Розігрій духовку до 180 °C.
- Виклади курку на деко, змащене олією.
- Запікай 1,5-2 години, періодично поливаючи соком, що виділяється у процесі приготування.
- Дай курці вистигнути 10 хвилин, потім розріж на порції.
Що приготувати на Великдень-2026 — фруктовий десерт з морозивом та карамельним соусом
Цей десерт прикрасить будь-яке свято! Він поєднує ніжне морозиво, свіжі фрукти та ароматний карамельний соус. Якщо подобається — включай у своє великоднє меню.
Інгредієнти на 4 порції:
- ванільне морозиво — 400 г;
- полуниця — 200 г;
- банан — 1 шт.;
- ківі — 1 шт.;
- горіхи грецькі — 50 г;
- вафельні трубочки або печиво — для прикраси;
Для карамельного соусу:
- цукор — 100 г;
- вершки 20% — 100 мл;
- вершкове масло — 30 г;
Спосіб приготування
- Наріж банан, полуницю та ківі.
- У невелику каструлю насип цукор і розтопи його на середньому вогні, поки він стане бурштинового кольору.
- Додай вершкове масло, перемішай.
- Влий вершки, ретельно розмішай до однорідності та зніми з вогню.
- У креманку чи келих виклади фрукти.
- Додай кульки ванільного морозива.
- Полий теплим карамельним соусом.
- Посип горіхами і прикрась вафельною трубочкою.
- Подавай відразу, поки морозиво не розтануло.
Ось такий вигляд мають варіанти великоднього меню — занотуй собі перелік страв і матимеш гарний, ароматний, сповнений смачних частувань, святковий стіл, який запам’ятає уся родина.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!