Меню на Великдень 2026 — двадцять найкращих рецептів для смачного свята

Великоднє застілля — це не просто святковий сніданок чи обід, а справжній ритуал, наповнений ароматами свіжої випічки, теплом сімейних зустрічей та радістю Воскресіння.

Сміх, дзвінкий Христос Воскрес! і дружне Воістину Воскрес! — все це робить свято по-справжньому світлим та душевним.

А стіл на Великдень ломиться від частування, яке готували заздалегідь, дотримуючись традицій, що передаються з покоління до покоління.

Меню на Великдень 2026 — рецепти святкових страв

На Великдень зазвичай готують особливе частування, яке створюють атмосферу свята. Звісно, головний символ і окраса столу — паска. Цей високий, рум’яний, солодкий хліб з ароматом ванілі та цитрусових, политий глазур’ю та посипаний кольоровим посипанням виходить м’яким, повітряним і довго не черствіє. Рецептів — безліч, обирай свій!

Меню на Великдень 2026: рецепти паски

А ще на Великдень неодмінно фарбують яйця. Можна просто зварити їх у лушпинні цибулі — тоді вийде красивий золотисто-коричневий колір. А можна розгулятися з візерунками — використовувати наклейки, барвники чи навіть розписувати вручну. Це веселе заняття, особливо якщо робити його з дітьми.

Меню на Великдень-2026: чим фарбувати яйця

Є ще одна традиційна страва в меню на Великдень — сирна паска. Це ніжна сирна маса з родзинками, горіхами та цукатами. Іноді її роблять у формі усіченої піраміди — символу Гробу Господнього. Вона тане в роті та ідеально поєднується з чаєм.

Меню на Великдень-2026: рецепти сирної паски

Ну і, звісно, свято не обходиться без смачних м’ясних страв. Запечена буженина, ароматна домашня ковбаса, холодець — зазвичай все це потрібно приготувати заздалегідь, щоб після посту можна було вдосталь насолодитися ситною їжею.

Що приготувати на Великдень 2026: рецепти м’ясних страв

На столі обов’язково мають бути і свіжі овочі, зелень — редиска, огірки, зелена цибуля. Це додає свіжості та соковитості до свята. А ще можна приготувати легкі та поживні салати – наприклад, з капустою, яйцем чи м’ясом. Вони ідеальні до м’яса.

Що приготувати на Великдень 2026: рецепти смачних салатів

Що приготувати на Великдень 2026 — рецепти, які попросять подруги

Великодні фаршировані яйця Гніздечка

Це проста, але ефектна закуска, що ідеальна в меню великоднього столу.

Інгредієнти:

6 яєць;

100 г твердого сиру;

2 ст. л. майонезу (або грецького йогурту);

1 ч. л. гірчиці;

1 зубчик часнику (за бажанням);

сіль, перець — на смак;

50 г копченої курки чи шинки;

зелена цибуля або кріп.

Спосіб приготування

Відвари яйця круто, приблизно 7 хвилин, остуди і очисть. Розріж яйця навпіл, виклади жовтки в окрему миску. Натри сир на дрібній тертці, подрібни копчену курку чи шинку. Додай до жовтків майонез, гірчицю, часник, сіль та перець. Розімни вилкою до однорідної маси. Вмішай натертий сир та подрібнене м’ясо. Наповни білки підготовленою масою, формуючи невеликі гірки. Прикрась зверху дрібно нарізаною зеленою цибулею або кропом.

Що приготувати на Великдень: салат з червоною ікрою та авокадо

Цей салат поєднує ніжний смак авокадо, свіжість огірка та пікантність червоної ікри. Він чудово доповнить меню святкового столу.

Інгредієнти

червона ікра — 80 г;

авокадо — 1 шт.;

огірок — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

листя салату — 4-5 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сметана чи грецький йогурт — 2 ст. л.;

сіль та перець — на смак;

свіжий кріп — для прикраси.

Спосіб приготування

Яйця відвари і наріж невеликими кубиками. З авокадо видали кісточку, очисть його і наріж невеликими кубиками. Збризни лимонним соком, щоб воно не потемніло. Огірок наріж кубиками. Листя салату порви руками і виклади на тарілку. У глибокій мисці змішай яйця, авокадо та огірок. Додай сметану або грецький йогурт, посоли, поперчи та акуратно перемішай. Виклади суміш на листя салату. Зверху прикрась червоною ікрою та свіжим кропом.

Меню на Великдень 2026 — свинина, запечена з овочами в духовці

Інгредієнти

свинина (шия або лопатка) — 800 г;

картопля — 4 шт.;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

помідори — 2 шт.;

оливкова олія — ​​3 ст. л.;

сіль — на смак;

чорний перець — на смак;

паприка — 1 ч. л.;

розмарин (свіжий або сушений) — 1 ч. л.;

гірчиця (не гостра) — 1 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

Спосіб приготування

Свинину наріж великими шматками, приблизно 5×5 см. У мисці змішай соєвий соус, гірчицю, лимонний сік, паприку, сіль, перець та розмарин. Додай до маринаду м’ясо, добре перемішай і залиш на годину. Картоплю очисть і наріж великими часточками. Моркву наріж товстими кружальцями. Цибулю півкільцями, часник дрібно порубай. Болгарський перець наріж смужками, помідори крупними часточками. Розігрій духовку до 190 °С. Виклади овочі у глибоку форму, додай 2 ст. л. оливкової олії, посоліть, поперчи і перемішай. Зверху рівномірно розподіли замариновану свинину. Полий 1 ст. л. олії та накрий форму фольгою. Запікай 40 хвилин під фольгою, потім зніми її та запікай ще 20 хвилин до рум’яної скоринки.

Що приготувати на Великдень-2026 — фарширована курка в духовці з грибами та сиром

Цю ефектну та смачну страву точно варто додати до меню святкового столу! Курка виходить соковитою, ароматною, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою.

Інгредієнти

1 ціла курка (1,5-2 кг);

200 г печериць;

1 цибулина;

100 г твердого сиру;

2 скибочки білого хліба;

50 мл молока;

2 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. рослинної олії;

2 зубчики часнику;

Сіль, перець, спеції на смак (паприка, чебрець, розмарин);

Спосіб приготування

Вимий курку, обсуши паперовим рушником. Натри зовні та всередині сіллю, перцем та спеціями. Роздави часник і натри ним шкіру курки. Розмочи хліб у молоці. Дрібно наріж цибулю та гриби, обсмаж їх на вершковому маслі та олії до золотистого кольору. Додай віджатий хліб, перемішай і смаж ще кілька хвилин. Остуди начинку та змішай з натертим сиром. Акуратно заповни курку начинкою і заший отвір кулінарною ниткою або скріпи зубочистками. Обв’яжи курку ниткою, щоб крильця та ніжки не підгоріли. Розігрій духовку до 180 °C. Виклади курку на деко, змащене олією. Запікай 1,5-2 години, періодично поливаючи соком, що виділяється у процесі приготування. Дай курці вистигнути 10 хвилин, потім розріж на порції.

Що приготувати на Великдень-2026 — фруктовий десерт з морозивом та карамельним соусом

Цей десерт прикрасить будь-яке свято! Він поєднує ніжне морозиво, свіжі фрукти та ароматний карамельний соус. Якщо подобається — включай у своє великоднє меню.

Інгредієнти на 4 порції:

ванільне морозиво — 400 г;

полуниця — 200 г;

банан — 1 шт.;

ківі — 1 шт.;

горіхи грецькі — 50 г;

вафельні трубочки або печиво — для прикраси;

Для карамельного соусу:

цукор — 100 г;

вершки 20% — 100 мл;

вершкове масло — 30 г;

Спосіб приготування

Наріж банан, полуницю та ківі. У невелику каструлю насип цукор і розтопи його на середньому вогні, поки він стане бурштинового кольору. Додай вершкове масло, перемішай. Влий вершки, ретельно розмішай до однорідності та зніми з вогню. У креманку чи келих виклади фрукти. Додай кульки ванільного морозива. Полий теплим карамельним соусом. Посип горіхами і прикрась вафельною трубочкою. Подавай відразу, поки морозиво не розтануло.

Ось такий вигляд мають варіанти великоднього меню — занотуй собі перелік страв і матимеш гарний, ароматний, сповнений смачних частувань, святковий стіл, який запам’ятає уся родина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!