Меню на Пасху 2026 — двадцать лучших рецептов для самого вкусного праздника

Пасхальное застолье — это не просто праздничный завтрак или обед, а настоящий ритуал, наполненный ароматами свежей выпечки, теплом семейных встреч и радостью Воскресения.
Смех, звонкое восклицание: Христос Воскрес! и дружное: Воистину Воскрес! — все это делает праздник по-настоящему светлым и душевным.
А стол на Пасху ломится от угощения, которое готовится заранее, следуя традициям, передающимся из поколения в поколение.
Меню на Пасху-2026 с перечнем вкуснейших блюд и новыми рецептами — ищи в материале.
Меню на Пасху 2026 — рецепты праздничных блюд
На этот большой праздник обычно готовят особые угощения, создающие атмосферу праздника. Конечно, главный символ и украшение стола — паска. Этот высокий, румяный, сладкий хлеб с ароматом ванили и цитрусовых, политый глазурью и усыпанный цветной посыпкой получается мягким, воздушным и долго не черствеет. Рецептов — множество, выбирай свой!
Меню на Пасху 2026: рецепты паски
А еще на Пасху обязательно красят яйца. Можно просто сварить их в луковой шелухе — тогда получится красивый золотисто-коричневый цвет. А можно разгуляться с узорами — использовать наклейки, красители или даже расписывать вручную. Это веселое занятие, особенно если делать его с детьми.
Меню на Пасху-2026: чем красить яйца
Есть еще одно традиционное блюдо в этом праздничном меню — творожная паска. Это нежная творожная масса с изюмом, орехами и цукатами. Иногда его делают в форме усеченной пирамиды — символа Гроба Господня. Она тает во рту и идеально сочетается с чаем.
Меню на Пасху-2026: рецепты творожной паски
Ну и, конечно, праздник не обходится без вкусных мясных блюд. Запеченная буженина, ароматная домашняя колбаса, холодец — обычно все это нужно приготовить заранее, чтобы после поста можно было достаточно насладиться сытной пищей.
Что приготовить на Пасху 2026: рецепты мясных блюд
- буженина из свинины и индейки;
- холодец из курицы;
- мясо на Пасху: буженина, рулька, домашняя колбаса, утка с яблоками.
На столе обязательно должны быть и свежие овощи, зелень — редис, огурцы, зеленый лук. Это придает свежести и сочности к празднику. А еще можно приготовить легкие и питательные салаты — например, с капустой или яйцом. Они идеальны для мяса.
Что приготовить на Пасху 2026: рецепты вкусных салатов
Что приготовить на Пасху 2026 — рецепты, которые попросят подруги
Пасхальные фаршированные яйца Гнездышко
Это простая, но эффектная закуска, прекрасно впишется в меню пасхального стола.
Ингредиенты
- 6 яиц;
- 100 г твердого сыра;
- 2 ст. л. майонеза (или греческого йогурта);
- 1 ч. л. горчицы;
- 1 зубчик чеснока (по желанию);
- соль, перец — по вкусу;
- 50 г копченой курицы или ветчины;
- зеленый лук или укроп.
Способ приготовления
- Отвари яйца вкрутую, примерно 7 минут, охлади и очисти.
- Разрежь яйца пополам, выложи желтки в отдельную миску.
- Натри сыр на мелкой терке, измельчи копченую курицу или ветчину.
- Добавь в желтки майонез, горчицу, чеснок, соль и перец. Разомни вилкой до однородной массы.
- Вмешай натертый сыр и измельченное мясо.
- Наполни белки подготовленной массой, формируя небольшие горки.
- Укрась сверху мелко нарезанным зеленым луком или укропом.
Что приготовить на Пасху: салат с красной икрой и авокадо
Этот салат сочетает в себе нежный вкус авокадо, свежесть огурца и пикантность красной икры. Он отлично дополнит меню праздничного стола.
Ингредиенты
- красная икра — 80 г;
- авокадо — 1 шт.;
- огурец —1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- листья салата — 4-5 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- свежий укроп — для украшения.
Способ приготовления
- Яйца отвари и нарежь небольшими кубиками.
- Из авокадо удали косточку, очисти его и нарежь небольшими дольками. Сбрызни лимонным соком, чтобы он не потемнел.
- Огурец нарежь кубиками.
- Листья салата порви руками и выложи на тарелку.
- В глубокой миске смешай яйца, авокадо и огурец. Добавь сметану или греческий йогурт, посоли, поперчи и аккуратно перемешай.
- Выложи смесь на листья салата.
- Сверху укрась красной икрой и свежим укропом.
Меню на Пасху 2026 — свинина, запеченная с овощами в духовке
Ингредиенты
- свинина (шея или лопатка) — 800 г;
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- помидоры — 2 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- розмарин (свежий или сушеный) — 1 ч. л.;
- горчица (не острая) — 1 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
Способ приготовления
- Свинину нарежь большими кусками, примерно 5×5 см.
- В миске смешай соевый соус, горчицу, лимонный сок, паприку, соль, перец и розмарин.
- Добавь в маринад мясо, хорошо перемешай и оставь на час.
- Картофель очисти и нарежь большими дольками.
- Морковь нарежь толстыми кружочками.
- Лук полукольцами, чеснок мелко поруби.
- Болгарский перец нарежь полосками, помидоры крупными дольками.
- Разогрей духовку до 190 °С.
- Выложи овощи в глубокую форму, добавь 2 ст. л. оливкового масла, посолите, поперчи и перемешай.
- Сверху равномерно распредели замаринованную свинину.
- Полийт1 ст. л. масла и покрой форму фольгой.
- Запекай 40 минут под фольгой, затем сними ее и запекай еще 20 минут до румяной корочки.
Что приготовить на Пасху-2026 — фаршированная курица в духовке с грибами и сыром
Это эффектное и вкусное блюдо следует добавить в меню праздничного стола! Курица получается сочной, ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой.
Ингредиенты
- 1 целая курица (1,5-2 кг);
- 200 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 100 г твердого сыра;
- 2 ломтика белого хлеба;
- 50 мл молока;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 зубчика чеснока;
- Соль, перец, специи по вкусу (паприка, чабрец, розмарин).
Способ приготовления
- Вымой курицу, обсуши бумажным полотенцем.
- Натри снаружи и внутри солью, перцем и специями.
- Раздави чеснок и натри им кожу курицы.
- Размочи хлеб в молоке.
- Мелко нарежь лук и грибы, обжарь их на сливочном и растительном масле до золотистого цвета.
- Добавь отжатый хлеб, перемешай и жарь еще несколько минут.
- Охлади начинку и смешай с натертым сыром.
- Аккуратно заполни курицу начинкой и зашей отверстие кулинарной нитью или скрепи зубочистками.
- Обвяжи курицу нитью, чтобы крылышки и ножки не подгорели.
- Разогрей духовку до 180 °C.
- Выложи курицу на противень, смазанный маслом.
- Запекай 1,5-2 часа, периодически поливая выделяющимся соком в процессе приготовления.
- Дай курице остыть 10 минут, затем разрежь на порции.
Что приготовить на Пасху-2026 — фруктовый десерт с мороженым и карамельным соусом.
Этот десерт украсит любой праздник! Он сочетает нежное мороженое, свежие фрукты и ароматный карамельный соус. Если нравится — включай в свое пасхальное меню.
Ингредиенты на 4 порции:
- ванильное мороженое — 400 г;
- клубника — 200 г;
- банан — 1 шт.;
- киви — 1 шт.;
- грецкие орехи — 50 г;
- вафельные трубочки или печенье — для украшения;
Для карамельного соуса
- сахар — 100 г;
- сливки 20% — 100 мл;
- сливочное масло — 30 г;
Способ приготовления
- Нарежь банан, клубнику и киви.
- В небольшую кастрюлю насыпь сахар и растопи его на среднем огне, пока он станет янтарного цвета.
- Добавь сливочное масло, перемешай.
- Влей сливки, тщательно размешай до однородности и сними с огня.
- В креманку или бокал выложи фрукты.
- Добавь шарики ванильного мороженого.
- Полей теплым карамельным соусом.
- Посыпь орехами и укрась вафельной трубочкой.
- Подавай сразу, пока мороженое не растаяло.
Вот так выглядят варианты пасхального меню — записывай себе список блюд и будешь иметь красивый, ароматный, полный вкусных угощений, праздничный стол, который запомнит вся семья.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусную паску: пошаговый рецепт и советы от мастеров кулинарии.
