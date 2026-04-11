Меню на Пасху 2026 — двадцать лучших рецептов для самого вкусного праздника

Пасхальное застолье — это не просто праздничный завтрак или обед, а настоящий ритуал, наполненный ароматами свежей выпечки, теплом семейных встреч и радостью Воскресения.

Смех, звонкое восклицание: Христос Воскрес! и дружное: Воистину Воскрес! — все это делает праздник по-настоящему светлым и душевным.

А стол на Пасху ломится от угощения, которое готовится заранее, следуя традициям, передающимся из поколения в поколение.

Меню на Пасху-2026 с перечнем вкуснейших блюд и новыми рецептами — ищи в материале.

Меню на Пасху 2026 — рецепты праздничных блюд

На этот большой праздник обычно готовят особые угощения, создающие атмосферу праздника. Конечно, главный символ и украшение стола — паска. Этот высокий, румяный, сладкий хлеб с ароматом ванили и цитрусовых, политый глазурью и усыпанный цветной посыпкой получается мягким, воздушным и долго не черствеет. Рецептов — множество, выбирай свой!

Меню на Пасху 2026: рецепты паски

А еще на Пасху обязательно красят яйца. Можно просто сварить их в луковой шелухе — тогда получится красивый золотисто-коричневый цвет. А можно разгуляться с узорами — использовать наклейки, красители или даже расписывать вручную. Это веселое занятие, особенно если делать его с детьми.

Меню на Пасху-2026: чем красить яйца

Есть еще одно традиционное блюдо в этом праздничном меню — творожная паска. Это нежная творожная масса с изюмом, орехами и цукатами. Иногда его делают в форме усеченной пирамиды — символа Гроба Господня. Она тает во рту и идеально сочетается с чаем.

Меню на Пасху-2026: рецепты творожной паски

Ну и, конечно, праздник не обходится без вкусных мясных блюд. Запеченная буженина, ароматная домашняя колбаса, холодец — обычно все это нужно приготовить заранее, чтобы после поста можно было достаточно насладиться сытной пищей.

Что приготовить на Пасху 2026: рецепты мясных блюд

На столе обязательно должны быть и свежие овощи, зелень — редис, огурцы, зеленый лук. Это придает свежести и сочности к празднику. А еще можно приготовить легкие и питательные салаты — например, с капустой или яйцом. Они идеальны для мяса.

Что приготовить на Пасху 2026: рецепты вкусных салатов

Что приготовить на Пасху 2026 — рецепты, которые попросят подруги

Пасхальные фаршированные яйца Гнездышко

Это простая, но эффектная закуска, прекрасно впишется в меню пасхального стола.

Ингредиенты

6 яиц;

100 г твердого сыра;

2 ст. л. майонеза (или греческого йогурта);

1 ч. л. горчицы;

1 зубчик чеснока (по желанию);

соль, перец — по вкусу;

50 г копченой курицы или ветчины;

зеленый лук или укроп.

Способ приготовления

Отвари яйца вкрутую, примерно 7 минут, охлади и очисти. Разрежь яйца пополам, выложи желтки в отдельную миску. Натри сыр на мелкой терке, измельчи копченую курицу или ветчину. Добавь в желтки майонез, горчицу, чеснок, соль и перец. Разомни вилкой до однородной массы. Вмешай натертый сыр и измельченное мясо. Наполни белки подготовленной массой, формируя небольшие горки. Укрась сверху мелко нарезанным зеленым луком или укропом.

Что приготовить на Пасху: салат с красной икрой и авокадо

Этот салат сочетает в себе нежный вкус авокадо, свежесть огурца и пикантность красной икры. Он отлично дополнит меню праздничного стола.

Ингредиенты

красная икра — 80 г;

авокадо — 1 шт.;

огурец —1 шт.;

яйца — 2 шт.;

листья салата — 4-5 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

свежий укроп — для украшения.

Способ приготовления

Яйца отвари и нарежь небольшими кубиками. Из авокадо удали косточку, очисти его и нарежь небольшими дольками. Сбрызни лимонным соком, чтобы он не потемнел. Огурец нарежь кубиками. Листья салата порви руками и выложи на тарелку. В глубокой миске смешай яйца, авокадо и огурец. Добавь сметану или греческий йогурт, посоли, поперчи и аккуратно перемешай. Выложи смесь на листья салата. Сверху укрась красной икрой и свежим укропом.

Меню на Пасху 2026 — свинина, запеченная с овощами в духовке

Ингредиенты

свинина (шея или лопатка) — 800 г;

картофель — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

помидоры — 2 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

розмарин (свежий или сушеный) — 1 ч. л.;

горчица (не острая) — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

Способ приготовления

Свинину нарежь большими кусками, примерно 5×5 см. В миске смешай соевый соус, горчицу, лимонный сок, паприку, соль, перец и розмарин. Добавь в маринад мясо, хорошо перемешай и оставь на час. Картофель очисти и нарежь большими дольками. Морковь нарежь толстыми кружочками. Лук полукольцами, чеснок мелко поруби. Болгарский перец нарежь полосками, помидоры крупными дольками. Разогрей духовку до 190 °С. Выложи овощи в глубокую форму, добавь 2 ст. л. оливкового масла, посолите, поперчи и перемешай. Сверху равномерно распредели замаринованную свинину. Полийт1 ст. л. масла и покрой форму фольгой. Запекай 40 минут под фольгой, затем сними ее и запекай еще 20 минут до румяной корочки.

Что приготовить на Пасху-2026 — фаршированная курица в духовке с грибами и сыром

Это эффектное и вкусное блюдо следует добавить в меню праздничного стола! Курица получается сочной, ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Ингредиенты

1 целая курица (1,5-2 кг);

200 г шампиньонов;

1 луковица;

100 г твердого сыра;

2 ломтика белого хлеба;

50 мл молока;

2 ст. л. сливочного масла;

2 ст. л. растительного масла;

2 зубчика чеснока;

Соль, перец, специи по вкусу (паприка, чабрец, розмарин).

Способ приготовления

Вымой курицу, обсуши бумажным полотенцем. Натри снаружи и внутри солью, перцем и специями. Раздави чеснок и натри им кожу курицы. Размочи хлеб в молоке. Мелко нарежь лук и грибы, обжарь их на сливочном и растительном масле до золотистого цвета. Добавь отжатый хлеб, перемешай и жарь еще несколько минут. Охлади начинку и смешай с натертым сыром. Аккуратно заполни курицу начинкой и зашей отверстие кулинарной нитью или скрепи зубочистками. Обвяжи курицу нитью, чтобы крылышки и ножки не подгорели. Разогрей духовку до 180 °C. Выложи курицу на противень, смазанный маслом. Запекай 1,5-2 часа, периодически поливая выделяющимся соком в процессе приготовления. Дай курице остыть 10 минут, затем разрежь на порции.

Что приготовить на Пасху-2026 — фруктовый десерт с мороженым и карамельным соусом.

Этот десерт украсит любой праздник! Он сочетает нежное мороженое, свежие фрукты и ароматный карамельный соус. Если нравится — включай в свое пасхальное меню.

Ингредиенты на 4 порции:

ванильное мороженое — 400 г;

клубника — 200 г;

банан — 1 шт.;

киви — 1 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

вафельные трубочки или печенье — для украшения;

Для карамельного соуса

сахар — 100 г;

сливки 20% — 100 мл;

сливочное масло — 30 г;

Способ приготовления

Нарежь банан, клубнику и киви. В небольшую кастрюлю насыпь сахар и растопи его на среднем огне, пока он станет янтарного цвета. Добавь сливочное масло, перемешай. Влей сливки, тщательно размешай до однородности и сними с огня. В креманку или бокал выложи фрукты. Добавь шарики ванильного мороженого. Полей теплым карамельным соусом. Посыпь орехами и укрась вафельной трубочкой. Подавай сразу, пока мороженое не растаяло.

Вот так выглядят варианты пасхального меню — записывай себе список блюд и будешь иметь красивый, ароматный, полный вкусных угощений, праздничный стол, который запомнит вся семья.

