Рецепт творожной паски Сникерс на Пасху: как приготовить десерт самостоятельно

Любимый для многих шоколадный десерт — сникерс. По его аналогии готовят торты, конфеты, а недавно популярным стал рецепт творожной паски Сникерс на Пасху. Как приготовить паску Сникерс — пошаговый рецепт предлагаем дальше в материале.
Такая творожная паска является прекрасным десертом, который можно готовить не только на Пасху. Несмотря на многообещающее название, готовить творожную паску Сникерс довольно несложно.
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Приготовить творожную паску также можно в мультиварке: рецепт творожной паски в мультиварке ищи в нашем другом материале.
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