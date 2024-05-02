Рецепт творожной паски Сникерс на Пасху: как приготовить десерт самостоятельно

Любимый для многих шоколадный десерт — сникерс. По его аналогии готовят торты, конфеты, а недавно популярным стал рецепт творожной паски Сникерс на Пасху. Как приготовить паску Сникерс — пошаговый рецепт предлагаем дальше в материале.

Творожная паска Сникерс: пошаговый рецепт

Такая творожная паска является прекрасным десертом, который можно готовить не только на Пасху. Несмотря на многообещающее название, готовить творожную паску Сникерс довольно несложно.

Ингредиенты для творожной паски:

творог — 500 г

сливочное масло — 70 г

Ингредиенты для карамели:

сахар — 150 г

сливочное масло — 50 г

сливки 33% — 80 мл

соль — по вкусу

арахис — 120 г

Ингредиенты для крема:

яйца — 2 шт.

сахар — 90 г

сливки 33% — 100 мл

Ингредиенты для шоколадной начинки:

молочный шоколад — 60 г

сливки 33% — 30 мл

Приготовление карамели:

На небольшой огонь поставь емкость, добавь туда сахар и растопи его, постоянно помешивая. Добавь сливочное масло, соль и быстро перемешивай. Отдельно нагрей сливки, добавь их к карамели, быстро перемешай и убери из огня. Сбей карамель блендером, отдельно обжарь и очисти арахис, добавь его в карамель.

Приготовление крема:

Нагрей сливки. Взбей яйца и сахар блендером, добавь их к сливкам и продолжай варить на среднем огне, помешивая, до загустения. Еще раз сбей все блендером и отставь остыть.

Приготовление шоколадной начинки:

Нагрей сливки. Вкинь в сливки кусочки шоколада. Растопи шоколад и перемешай его.

Приготовление творожной паски:

К творогу добавь сливочное масло комнатной температуры, холодный крем и все сбей блендером. К массе добавь карамель с арахисом и шоколадную начинку, осторожно перемешай массу кондитерской лопаткой, чтобы получился мраморный рисунок. Форму для паски поставь на тарелку, застели двойным слоем влажной марли. В форму выложи сырную массу, заверни края марли, поставь наверх тарелку и положи на тарелку что-то тяжелое. Отправь сырную паску в холодильник на ночь. Утром переверни паску и выложи ее из формы на тарелку, укрась сверху карамелью.

Приготовить творожную паску также можно в мультиварке: рецепт творожной паски в мультиварке ищи в нашем другом материале.

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