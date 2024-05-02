Рецепт сирної паски Снікерс на Великдень: як приготувати десерт самостійно

Улюблений для багатьох шоколадний десерт — снікерс. За його аналогією готують торти, цукерки, а нещодавно популярним став рецепт сирної паски Снікерс на Великдень. Як приготувати паску Снікерс — покроковий рецепт пропонуємо далі у матеріалі.

Сирна паска Снікерс: покроковий рецепт

Така сирна паска є чудовим десертом, який можна готувати не лише на Великдень. До того ж, готувати сирну паску Снікерс доволі нескладно.

Інгредієнти для сирної паски:

сир домашній — 500 г

вершкове масло — 70 г

Інгредієнти для карамелі:

цукор — 150 г

вершкове масло — 50 г

вершки 33% — 80 мл

сіль — на смак

арахіс — 120 г

Інгредієнти для крему:

яйця — 2 шт.

цукор — 90 г

вершки 33% — 100 мл

Інгредієнти для шоколадної начинки:

молочний шоколад — 60 г

вершки 33% — 30 мл

Приготування карамелі:

На невеликий вогонь постав місткість, вкинь туди цукор та розтопи його, постійно помішуючи. Додай вершкове масло, сіль та швидко перемішуй. Окремо нагрій вершки, додай їх до карамелі, швидко перемішай та забери з вогню. Збий карамель блендером, окремо обсмаж та очисть арахіс, додай його до карамелі.

Приготування крему:

Нагрій вершки. Збий яйця та цукор блендером, додай їх до вершків та продовжуй варити на середньому вогні, помішуючи, до загустіння. Ще раз збий все блендером та відстав охолонути.

Приготування шоколадної начинки:

Нагрій вершки. Вкинь до вершків шматочки шоколаду. Розтопи шоколад та перемішай його.

Приготування сирної паски:

До домашнього сиру додай вершкове масло кімнатної температури, холодний крем та збий усе блендером. До маси додай карамель з арахісом та шоколадну начинку, обережно перемішай масу кондитерською лопаткою, щоб вийшов мармуровий малюнок. Форму для паски постав на тарілку, застели подвійним шаром вологої марлі. У форму виклади сирну масу, загорни краї марлі, постав наверх тарілку та поклади на тарілку щось важке. Відправ сирну паску у холодильник на ніч. Зранку переверни паску, виклади її з форми на тарілку та прикрась зверху карамеллю.

Приготувати сирну паску також можна в мультиварці: рецепт сирної паски в мультиварці шукай в нашому іншому матеріалі.

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