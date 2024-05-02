Рецепт сирної паски Снікерс на Великдень: як приготувати десерт самостійно

Улюблений для багатьох шоколадний десерт — снікерс. За його аналогією готують торти, цукерки, а нещодавно популярним став рецепт сирної паски Снікерс на Великдень. Як приготувати паску Снікерс — покроковий рецепт пропонуємо далі у матеріалі.
Така сирна паска є чудовим десертом, який можна готувати не лише на Великдень. До того ж, готувати сирну паску Снікерс доволі нескладно.
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Приготувати сирну паску також можна в мультиварці: рецепт сирної паски в мультиварці шукай в нашому іншому матеріалі.
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