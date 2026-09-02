Перший раз: в Україні вийшло шоу про статеву освіту із запрошеними зірками

Нове шоу Перший раз, яке вийшло в Україні, — це відверті розмови ведучого та блогера TUMAZAR із зірковими гостями, які діляться власними історіями та досвідом першої близькості та прийняття себе.

У проєкті говорять про здорові стосунки, безпеку та згоду, особисті кордони й фантазії — про те, що хвилює підлітків і молодь та про що важливо говорити відкрито.

Перший раз: про що нове шоу та хто став його гостями

Особливим гостем шоу стала лялька-puppet Ніко, яка приїхала з Лондона.

Ексклюзивна прем’єра освітнього проєкту відбулася на медіасервісі MEGOGO. Уже за тиждень шоу буде доступне на ютуб-каналі Фонду Олени Пінчук Dialog Hub.

— Статева освіта — це насамперед знання, які допомагають людям будувати здорові стосунки, поважати власні та чужі кордони й дбати про фізичне та психічне здоров’я. Саме тому вона є важливою складовою сучасної освіти. Протягом багатьох років наш Фонд працює над розвитком культури близькості в Україні та створює ініціативи, які допомагають підліткам і молоді отримувати достовірну інформацію у зрозумілій та цікавій формі, — зазначає Олена Пінчук.

Фонд Олени Пінчук уже понад 20 років працює над розвитком культури статевого виховання в Україні. Шоу Перший раз стало ще одним кроком у цьому напрямку. Проєкт реалізовано за підтримки Aspinal of London. Партнерство британського бренду та Фонду розпочалося ще у 2023 році, а нині Aspinal of London продовжує підтримувати Фонд у напрямку статевої освіти.

— Деякі з найважливіших розмов у житті починаються зі сміливості поставити запитання. Ми пишаємося тим, що Aspinal of London може підтримати ініціативу, яка замінює мовчання розумінням і допомагає молодим людям будувати стосунки з упевненістю, добротою та повагою, — креативна директорка Aspinal of London Марія Дикало.

З Лондоном пов’язана і історія ляльки-puppet Ніко. Під час розробки концепції проєкту команда шукала формат, який дозволив би легко та без моралізаторства говорити про близькість, без зайвої напруги. Так у шоу з’явився Ніко — персонаж, який створює простір для невимушеної, але водночас відвертої розмови.

Хто створив проєкт і де дивитися перший випуск

Ляльку спеціально для проєкту Перший раз розробили у британській студії Talk to the Hand Puppets, яка створює персонажів для BBC, Disney, Paramount+, Lego та інших компаній. Ніко озвучила Анна Лев, офіційний голос Барта Сімпсона в Україні.

Автором і шоуранером проєкту Перший раз став режисер-документаліст Юрій Двіжон. Для нього цей проєкт означає новий етап у професійній діяльності — Юрій відходить від створення музичних відео та зосереджується на розробці й продюсуванні масштабних соціально-документальних форматів.

— Шоу Перший раз — це мій дебют як шоуранера, і для мене це свідомий вибір документального формату, спрямованого на соціальні зміни. Моя місія сьогодні — створювати контент, який не лише розважає, а й навчає та трансформує суспільну свідомість. Я прагну розкривати теми, які є незручними або “невидимими” для більшості творців в Україні, доводячи, що просвіта може бути водночас сміливою, глибокою та якісною, — зазначає автор та шоуранер проєкту Юрій Двіжон.

Зйомки проєкту проходили у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Саме тому бібліотека стала голосом фактів і наукових довідок, щоб експертно, але водночас легко й екологічно говорити про складні теми. Символічно, що саундтреком шоу став відомий сингл гурту Фіолет і Колос — Бібліотека.

У першому сезоні шоу вийде п’ять епізодів. Гостями стали ветеран і громадський діяч Олександр Терен, співачка Lida Lee, співак MÉLOVIN, подружжя Олександри Ганапольської та Владислава Лагоди з гурту Tember Blanche, а також модель Даша Майстренко.

Перший випуск з Олександром Тереном присвячений життю після травми кінцівки, прийняттю власного тіла, страхам і стосункам. Його вже можна ексклюзивно переглянути за посиланням на медіасервісі MEGOGO та на каналі MEGOGO MUSIC. Через тиждень після прем’єри проєкт буде доступний на ютуб-каналі Dialog Hub — освітнього простору Фонду Олени Пінчук.

— Нам важливо підтримувати ініціативи, які мають реальний соціальний вплив. Перший раз — це унікальне поєднання розважального формату та важливої просвітницької теми. Ми раді надати нашій аудиторії ексклюзивну можливість першими переглянути шоу, яке створює безпечний простір для відвертого діалогу про здорові стосунки та прийняття себе, — зазначає директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Розширені та більш інтимні версії усіх розмов можна почути у форматі подкасту на Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music та інших сервісах за назвою Перший раз.

Раніше ми писали про те, що після тривалої перерви Україна має талант повертається на наші телеекрани.

Фото: пресслужба Фонду Олени Пінчук

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