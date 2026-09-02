Перший раз: в Украине вышло шоу о половом образовании с приглашенными звездами

Новое шоу Перший раз, которое вышло в Украине, — это откровенные разговоры ведущего и блогера TUMAZAR со звездными гостями, которые делятся собственными историями и опытом первой близости и принятия себя.

В проекте говорят о здоровых отношениях, безопасности и согласии, личных границах и фантазиях — о том, что волнует подростков и молодежь и о чем важно говорить открыто.

Перший раз: о чем новое шоу и кто стал его гостями

Особенным гостем шоу стала кукла-puppet Нико, которая приехала из Лондона. Эксклюзивная премьера образовательного проекта состоялась на медиасервисе MEGOGO. Уже через неделю шоу будет доступно на ютуб-канале Фонда Елены Пинчук Dialog Hub.

— Половое образование — это прежде всего знания, которые помогают людям строить здоровые отношения, уважать собственные и чужие границы и заботиться о физическом и психическом здоровье. Именно поэтому оно является важной составляющей современного образования. На протяжении многих лет наш Фонд работает над развитием культуры близости в Украине и создает инициативы, которые помогают подросткам и молодежи получать достоверную информацию в понятной и интересной форме, — отмечает Елена Пинчук.

Фонд Елены Пинчук уже более 20 лет работает над развитием культуры полового воспитания в Украине. Шоу Перший раз стало еще одним шагом в этом направлении. Проект реализован при поддержке Aspinal of London.

Партнерство британского бренда и Фонда началось еще в 2023 году, а сейчас Aspinal of London продолжает поддерживать Фонд в направлении полового образования.

— Некоторые из самых важных разговоров в жизни начинаются со смелости задать вопрос. Мы гордимся тем, что Aspinal of London может поддержать инициативу, которая заменяет молчание пониманием и помогает молодым людям строить отношения с уверенностью, добротой и уважением, — креативная директорка Aspinal of London Мария Дикало.

С Лондоном связана и история куклы-puppet Нико. Во время разработки концепции проекта команда искала формат, который позволил бы легко и без морализаторства говорить о близости, без лишнего напряжения. Так в шоу появился Нико — персонаж, который создает пространство для непринужденного, но одновременно откровенного разговора.

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Кто создал проект и где смотреть первый выпуск

Куклу специально для проекта Перший раз разработали в британской студии Talk to the Hand Puppets, которая создает персонажей для BBC, Disney, Paramount+, Lego и других компаний. Нико озвучила Анна Лев, официальный голос Барта Симпсона в Украине.

Автором и шоураннером проекта Перший раз стал режиссер-документалист Юрий Движон. Для него этот проект означает новый этап в профессиональной деятельности — Юрий отходит от создания музыкальных видео и сосредотачивается на разработке и продюсировании масштабных социально-документальных форматов.

— Шоу Перший раз — это мой дебют как шоураннера, и для меня это осознанный выбор документального формата, направленного на социальные изменения. Моя миссия сегодня — создавать контент, который не только развлекает, но и обучает и трансформирует общественное сознание. Я стремлюсь раскрывать темы, которые являются неудобными или “невидимыми” для большинства создателей в Украине, доказывая, что просвещение может быть одновременно смелым, глубоким и качественным, — отмечает автор и шоураннер проекта Юрий Движон.

Съемки проекта проходили в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского. Именно поэтому Библиотека стала голосом фактов и научных справок, чтобы экспертно, но одновременно легко и экологично говорить о сложных темах. Символично, что саундтреком шоу стал известный сингл группы Фиолет и Колос — Библиотека.

В первом сезоне шоу выйдет пять эпизодов. Гостями стали ветеран и общественный деятель Александр Терен, певица Lida Lee, певец MÉLOVIN, супруги Александра Ганапольская и Владислав Лагода из группы Tember Blanche, а также модель Даша Майстренко.

Первый выпуск с Александром Тереном посвящен жизни после травмы конечности, принятию собственного тела, страхам и отношениям. Его уже можно эксклюзивно посмотреть по ссылке на медиасервисе MEGOGO и на канале MEGOGO MUSIC. Через неделю после премьеры проект будет доступен на ютуб-канале Dialog Hub — образовательного пространства Фонда Елены Пинчук.

— Нам важно поддерживать инициативы, которые имеют реальное социальное влияние. Перший раз — это уникальное сочетание развлекательного формата и важной просветительской темы. Мы рады предоставить нашей аудитории эксклюзивную возможность первыми посмотреть шоу, которое создает безопасное пространство для откровенного диалога о здоровых отношениях и принятии себя, — отмечает директор по контенту MEGOGO Мария Панченко.

Расширенные и более интимные версии всех разговоров можно услышать в формате подкаста на Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music и других сервисах под названием Перший раз.

Ранее мы писали о том, что после длительного перерыва Украина имеет талант возвращается на наши телеэкраны.

Фото: пресс-служба Фонда Елены Пинчук

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