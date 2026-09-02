Цены на продукты в Украине могут вырасти на 2,5%: в Минагрополитики назвали причину

Цены на продукты в Украине могут вырасти максимум на 2,5% из-за перестраивания логистики после российских ударов по продовольственным складам. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала Суспільне.

Российские удары меняют систему поставок продуктов

По словам Высоцкого, Россия регулярно обстреливает продовольственные склады. Из-за этого предприятиям приходится искать новые способы хранения и доставки продукции, чтобы избежать больших потерь и не допустить перебоев с поставками.

Одним из главных решений стала децентрализация системы. Продукцию планируют размещать меньшими партиями и доставлять непосредственно от производителя к месту продажи.

— Один из ключевых элементов новой модели поставок продовольствия — размещение небольшими партиями. Второе — прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации. Для нас важно децентрализовать этот подход, сделать невозможным масштабное одновременное уничтожение больших объемов продукции. Вместе с тем это позволяет обеспечить украинцев необходимой продукцией вовремя и соответствующего качества, чтобы не было перебоев с поставками, — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Читать по теме Цена на гречку в Украине 2026: ждать ли нового подорожания Сколько стоит гречка в Украине в 2026 году и чего ждать осенью.

Подорожают ли продукты в Украине

Перестройка логистики влияет не только на производителей и поставщиков, но и на работу магазинов. В торговых сетях в определенный момент может быть меньше некоторых видов товаров, однако это не означает, что продукция исчезнет из продажи или возникнет дефицит.

Дополнительные расходы возникают прежде всего из-за перевозки и хранения товаров. Именно они могут частично отразиться на конечной цене для покупателей.

— Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному подорожанию продуктов питания — максимум до 2,5%, — отметил Тарас Высоцкий.

В некоторых регионах уничтожено до 90% складской инфраструктуры

Российские атаки наносят ущерб не только продовольственным запасам, но и объектам, которые обеспечивают их производство, хранение и доставку. Речь идет о производственных, торговых и логистических объектах.

По данным Минагрополитики, в отдельных регионах уничтожено до 90% инфраструктуры, которую использовали в качестве складов. По подсчетам Forbes Украина, Россия уничтожила около 400 тысяч квадратных метров складских помещений.

Высоцкий также заверил, что сейчас Украина имеет необходимые мощности для хранения овощей.

Основные овощи, в частности те, которые входят в традиционный борщевой набор, планируют вырастить в достаточном количестве. Поэтому они должны оставаться доступными для украинских потребителей.

Читайте также, какая цена на картофель в Украине: сколько стоит овощ на рынке и в магазинах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!