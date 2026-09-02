Одесса является крупнейшим портовым городом Украины. И хотя из-за полномасштабной войны торговля через одесский порт значительно усложнена, однако город все равно радостно встречает туристов и готов познакомить украинцев с большей частью своих достопримечательностей.

Когда День Одессы в 2026 году и какая история этого славного города — рассказываем дальше.

День Одессы 2026: дата празднования

Традиционно День Одессы отмечают 2 сентября. В 2026 году День города Одесса приходится на среду.

Официально городу исполняется 232 года со дня основания.

Однако многие исследователи истории города не соглашаются с этим, и имеют на то все основания: ведь десятками лет Россия фальсифицировала собственную историю и переписывала историю Украины-Руси. Поэтому по другим данным городу уже более 600 лет.

В частности, ранее одесский ученый Тарас Гончарук объяснил для газеты День, что штурм города Хаджибей войсками Жозепа де Рибаса и переименование в Одессу не означает фактического основания портового города.

— Обратите внимание, турки выводят дату основания Стамбула от появления древнегреческого города Византия, а не от штурма их предками Константинополя, ведь древняя история города — это предмет гордости его жителей, — говорит ученый.

История Одессы: что известно

Официальной датой основания считается 1794 год: тогда по приказу российской царицы Екатерины II, которая уничтожила украинское казачество и положила начало российской традиции краж истории других стран, на месте турецкой крепости Хаджибей был заложен новый город.

Но если ты интересуешься вопросом, кто основал Одессу, следует понимать, что на самом деле история этого региона и Одессы, в частности, намного старше.

Первые поселения существовали еще задолго до основания Одессы, были основаны около VII века до н. э.-III век н. е. древнегреческими колонистами. Впоследствии местность заселила Ногайская орда, которая со временем стала частью известной Золотой орды.

Считается, что в 1341 побережье захватило Великое Княжество Литовское, которое и заложило здесь крепость Коцюбиев. В XV веке она перешла во власть османов, получив название Хаджибей.

И только с 1789 года в жизнь Хаджибея пришла Российская империя, которая и переименовала город в Одессу.

За следующие сотни лет город находился под властью разных государств: УНР и Украинского государства во время украинско-большевистских войн, затем город был в составе УССР.

Во время Второй мировой войны — под оккупацией Румынии.

Одесса быстро развивалась благодаря выходу к морю, поэтому совсем скоро стала не только портовым городом, но и центром торговли, туризма и культурного развития.

Происхождение названия Одесса: что говорят ученые

По словам ученого Тараса Гончарука, название Одесса, вероятно, происходит из античных поселений.

— Название нашего города связывается с античным Одесосом, и известно, что этот город-государство был на месте нынешнего болгарского города Варна. На месте нынешней Одессы было по крайней мере три древнегреческих поселения, входивших в Ольвийские хоры (округи), — объяснял он.

Однако есть и другие предположения. Существует также версия, что название Одесса имеет украинские корни. По некоторым легендам, это слово могло происходить от слов одиссея, одиссеи, ассоциирующихся с далекими путешествиями и приключениями.

Однако исследования как названия, так и в целом истории региона, продолжаются и по сей день.

Город также богат историческими памятниками культуры. В частности, во время войны центр Одессы внесли во Всемирное наследие ЮНЕСКО: что это значит и какие привилегии предоставляет, мы рассказывали раньше.

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