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День авиации Украины 2026: история праздника

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 29 августа 2026, 09:30 2 мин.
день авиации
З Днем авіації 2025! Фото Facebook

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