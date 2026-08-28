Для тебя Война в Украине

Мобилизация в России 2026/27: когда и сколько человек планируют мобилизовать оккупанты

Марина Слизовская 28 августа 2026, 16:00 3 мин.
мобилизация в росии
Фото Unsplash

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