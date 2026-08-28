Мобилизация в России 2026/27: когда и сколько человек планируют мобилизовать оккупанты

Российское руководство готовится к проведению новой волны мобилизации на протяжении второй половины 2026-го и в следующем году. Россияне планируют мобилизовать еще 600 тыс. человек — 300 тыс. в этом году и еще 300 тыс. в 2027-м.

Мобилизация в России 2026: что известно

Сейчас в России прорабатывают планы по дополнительному вовлечению людей в российскую оккупационную армию. Согласно данным украинских разведок, руководство РФ хочет мобилизовать еще сотни тысяч человек из-за потери своей инициативы в российско-украинской войне, а также из-за увеличения потерь личного состава на фронте и замедления рекрутинга в регионах.

Решение о мобилизации может быть принято после “выборов” в Государственную думу РФ 18–20 сентября 2026 года.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки Украины, генштаб РФ уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тыс. россиян в определенные сроки.

В планах россиян доукомплектовать соединения и воинские части, которые воюют против Украины. Также мобилизованных хотят направить в новые подразделения, которые сейчас формируют.

О подготовке привлечения новых россиян в армию свидетельствуют и изменения российского законодательства и подзаконных актов. Как отмечают в разведке, в России существенно усиливают контроль за военным учетом, создают механизмы для дополнительного рекрутинга заключенных, а также разрабатывают дополнительные меры принуждения.

В частности, теперь россияне будут привлекать также лиц с неснятой или непогашенной судимостью: за контрабанду опасных веществ, оружия; бандитизм; организацию незаконной миграции; нарушение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; незаконное обращение с ядерными материалами/радиоактивными веществами.

Кроме того, есть данные о расширении мобилизации или заключении контракта на отдельные категории заключенных женщин.

Как сообщают украинские разведчики, необходимость дополнительной мобилизации россияне объясняют значительным ростом недовольства войной в регионах РФ (местами до 69%), что привело к уменьшению количества желающих добровольно заключить контракт.

Среди запланированных в РФ мер принуждения к службе разрабатываются следующие: запрет выезда из страны, запрет получения ссуд, покупки или продажи недвижимости, аннулирование водительского удостоверения, блокирование средств и т.п.

Отмечается, что также в России на конец июля на электронных платформах по трудоустройству появилось более 2500 новых вакансий для комплектования мобилизационных подразделений российских предприятий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на планы мобилизации в РФ.

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