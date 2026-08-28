Мобілізація в Росії 2026/27: коли і скільки осіб планують мобілізувати окупанти

Російське керівництво готується до проведення нової хвилі мобілізації впродовж другої половини 2026-го та у наступному році. Росіяни планують мобілізувати загалом ще 600 тис. осіб — 300 тис. цього року і ще 300 тис. у 2027-му.

Мобілізація в Росії 2026: що відомо

Наразі в Росії опрацьовують плани щодо додаткового залучення людей у російську окупаційну армію. Згідно з даними українських розвідок, керівництво РФ хоче мобілізувати ще сотні тисяч осіб через втрату своєї ініціативи у російсько-українській війні, а також через збільшення втрат особового складу на фронті й уповільнення рекрутингу у регіонах.

Рішення щодо мобілізації може бути ухвалено після “виборів” до Державної думи РФ 18–20 вересня 2026 року.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки України, генштаб РФ вже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тис. росіян у визначені терміни.

У планах росіян доукомплектувати з’єднання і ті військові частини, що воюють проти України. Також мобілізованих хочуть направити у нові підрозділи, які зараз формують.

Про підготовку залучення нових росіян до війська свідчать й зміни російського законодавства та підзаконних актів. Як зазначають у розвідці, у Росії наразі суттєво посилюють контроль за військовим обліком, створюють механізми для додаткового рекрутингу ув’язнених, а також розробляють додаткові заходи примусу.

Зокрема, тепер росіяни залучатимуть також осіб із незнятою або непогашеною судимістю: за контрабанду небезпечних речовин, зброї; бандитизм; організацію незаконної міграції; порушення безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу; незаконне поводження із ядерними матеріалами/радіоактивними речовинами.

Крім того, є дані про розширення мобілізації або укладення контракту на окремі категорії ув’язнених жінок.

Як повідомляють українські розвідники, необхідність додаткової мобілізації росіяни пояснюють значним зростанням незадоволення війною у регіонах РФ (місцями до 69%), що призвело до зменшення кількості охочих добровільно укласти контракт.

Серед запланованих у РФ заходів примусу до служби розробляються такі: заборона виїзду з країни, заборона отримання позик, купівлі або продажу нерухомості, анулювання водійського посвідчення, блокування коштів тощо.

Зазначається, що також у Росії на кінець липня на електронних платформах із працевлаштування з’явилося понад 2 500 нових вакансій для комплектування мобілізаційних підрозділів російських підприємств.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на плани мобілізації в РФ.

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