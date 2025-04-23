Як подзвонити оператору Водафон в Україні та з-за кордону

Якщо тобі прийшов незрозумілий рахунок за користування зв’язком, або хочеш дізнатися про більш вигідні умови власного тарифу, або виникли питання по роумінгу — можна запитати у поставника послуг. Як подзвонити оператору Водафон — читай у матеріалі.

Як подзвонити оператору Водафон

Водафон є одним з найпопулярніших в Україні. Нині його послугами користуються майже 16 мільйонів абонентів. Ті з них, хто давно має номер, звикли називати його МТС, хоча ще у жовтні 2015 року компанія МТС Україна заявила, що змінює свій бренд на Vodafone Україна. Як розв’язувати нагальні питання зв’язку у Vodafone (МТС), зателефонувавши оператору — читай далі.

Як зв’язатися з оператором Vodafone з мобільного номера Vodafone в Україні

Якщо ти користуєшся послугами Vodafone і маєш його номер, тоді дізнатися будь-яку інформацію зможеш за простим номером 111.

Це довідковий номер, на якому працює автовідповідач. Він запропонує тобі переслухати безліч інформації з різних питань. Але якщо потрібно зв’язатися з оператором, просто натисни 0 (нуль).

Як зв’язатися з оператором Водафон безкоштовно зі стаціонарного телефона чи з номера іншої мобільної мережі

Якщо ж ти телефонуєш зі стаціонарного телефона або з будь-якого телефона іншої мобільної мережі, тоді набирай: 0 800 400 111.

Запам’ятовується легко: перед тими самими трьома одиницями потрібно набрати нуль, вісімсот, чотириста.

Стандартно доведеться прослухати меню автовідповідача. Але алгоритм дій відомий: тиснемо 0 (нуль) і чекаємо зв’язку з оператором. До речі, так само доведеться прослуховувати повідомлення автовідповідача на усіх наведених номерах.

Як зв’язатися з оператором Vodafone у роумінгу з-за кордону

Якщо у тебе виникли питання у роумінгу, тоді оператор зв’язку пропонує зв’язатися з ним так: 380 500 400 111.

Як подзвонити оператору Vodafone: телефони для представників бізнесу

Якщо у тебе виникають питання щодо підключення та користування номерами Водафон співробітниками компанії, тоді дзвони: 050 462 0004.

Якщо ти тільки плануєш перевести співробітників на користування цією мережею, номер для нових підключень для малого та середнього бізнесу: 0 800 400 007.

Питання користування інтернетом від Vodafone

Ці питання можна з’ясувати за телефоном: 0 800 40 20 40. Про нові підключення інтернету в мережі проконсультують тут: 0 800 60 60 70.

Раніше ми розповідали: номери телефонів Vodafonе починатимуться з нового коду 075: що відомо.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!