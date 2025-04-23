Стиль життя

Як подзвонити оператору Водафон в Україні та з-за кордону

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Квітня 2025, 14:45
водафон як подзвонити оператору
Фото Pexels

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