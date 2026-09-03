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Кому належить Київстар у 2026 році: хто зараз контролює компанію

Марина Слизовська 03 Вересня 2026, 18:01 3 хв.
кому належить київстар в україні

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