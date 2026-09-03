Кому належить Київстар у 2026 році: хто зараз контролює компанію

У українців досі виникають питання щодо того, кому належить найбільший оператор телекомунікацій України Київстар, керують ним росіяни чи українці і якою зрештою є структура компанії у 2026 році.

Читай, хто зараз керує компанією Київстар, у нашому матеріалі.

Кому належить Київстар у 2026

Станом на серпень 2026 ПрАТ Київстар має наступну структуру власності. Київстар належить комунікаційній компанії зі штаб-квартирою в Дубаї VEON через холдингову структуру Kyivstar Group Ltd.

Історія VEON Ltd. починається з компанії ВимпелКом, яку створили у Москві ще у 1992-му. Через чотири роки вона першою серед російських компаній вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу. Холдинг VimpelCom Ltd. отримав сучасну назву VEON Ltd. вже 2017 року.

У лютому 2022-го, коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії, група VEON виключила осіб, на яких Євросоюз наклав санкції, зі складу своєї Ради директорів.

Російський мільярдер, співзасновник Альфа-Груп, Михайло Фрідман пішов у відставку з посади директора Ради директорів VEON 28 лютого 2022 року.

Зазначалося, що підсанкційні особи не беруть участі або не мають впливу на управління VEON, а їхні фінансові активи заморозили. Також VEON вирішив піти з російського ринку, про виконання усіх необхідних для цього процедур група повідомила наприкінці весни 2023 року. Пізніше компанія також перенесла свою штаб-квартиру з Амстердаму до Дубаю.

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Міжнародна інвестиційна компанія, співзасновником якої є Михайло Фрідман, LetterOne Investment Holdings S.A., залишається найбільшим акціонером VEON (близько 45%). Ця компанія не перебуває під санкціями і після початку повномасштабного російського вторгнення росіяни-співзасновники LetterOne покинули її, після чого рада директорів була повністю оновлена. Наразі компанією керує європейська команда менеджерів.

Як зазначають у самому Київстар, серед власників акцій VEON, якими торгують на біржах США та ЄС, є також великі інвестиційні американські та європейські фонди (Exor NV, Shah Capital, Prosperity Capital, Kopernik Global Investors тощо).

Наголошується, що жоден акціонер не володіє мажоритарним пакетом акцій та не має вирішального впливу на діяльність материнської компанії Київстар — VEON.

Також відомо, що станом на вересень 2026 ПрАТ Київстар керує громадянин України Олександр Комаров та наглядова рада Київстар, яка складається з громадян України, США, Європейського союзу та Туреччини.

В інтерв’ю NV 2024 року CEO VEON Каан Терзіоглу зазначив, що немає жодних правових підстав для націоналізації Київстару. Він зазначив, що VEON є публічною компанією, акції якої котуються на американській біржі Nasdaq, й належить вона міжнародним європейським та американським інвесторам, тому нема об’єктивних причин розглядати гіпотетичну націоналізацію українського оператора.

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Фото: Київстар

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