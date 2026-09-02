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Roblox не працює: як виправити помилку на комп’ютері чи смартфоні

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 16:30 5 хв.
robloх не працює
Фото Pexels

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