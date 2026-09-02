Roblox не працює: як виправити помилку на комп’ютері чи смартфоні

Якщо Roblox не відкривається на пристрої, причина може бути як у самій програмі, так і в налаштуваннях системи, браузері чи мережі. Іноді платформа не запускається через пошкоджені файли, проблеми з оновленням або блокування антивірусом.

Розповідаємо детально, що робити, якщо Roblox не працює на ПК, ноутбуці та телефоні.

Roblox не працює: найпоширеніші причини

Пошкоджені файли. Окремі компоненти програми могли пошкодитися або бути видалені, через що Roblox не запускається.

Окремі компоненти програми могли пошкодитися або бути видалені, через що Roblox не запускається. Проблеми з браузером. Якщо ти відкриваєш гру через сайт, запуску можуть заважати кеш, cookies або встановлені розширення.

Якщо ти відкриваєш гру через сайт, запуску можуть заважати кеш, cookies або встановлені розширення. Антивірус або брандмауер. Захисні програми іноді помилково блокують Roblox або його окремі файли.

Захисні програми іноді помилково блокують Roblox або його окремі файли. Застаріла версія програми. Якщо оновлення не встановилося повністю, платформа може працювати некоректно.

Якщо оновлення не встановилося повністю, платформа може працювати некоректно. Конфлікт із фоновими програмами. Запуску можуть заважати оверлеї, програми для запису екрана, ігрові лаунчери та інше програмне забезпечення.

Запуску можуть заважати оверлеї, програми для запису екрана, ігрові лаунчери та інше програмне забезпечення. Пошкоджений кеш. Тимчасові файли ігрового сервісу можуть містити помилки, які перешкоджають нормальному запуску.

Тимчасові файли ігрового сервісу можуть містити помилки, які перешкоджають нормальному запуску. Збій на серверах. Іноді проблема виникає не на твоєму пристрої, а на стороні самої платформи.

Що робити, якщо Roblox не запускається на ПК або ноутбуці

1. Перезавантаж комп’ютер

Почни із найпростішого способу — повністю перезавантаж ПК або ноутбук.

Це допомагає:

завершити завислі процеси;

звільнити оперативну пам’ять;

усунути тимчасові системні помилки;

повторно запустити необхідні служби.

Після перезавантаження спробуй відкрити ще раз.

2. Очисть кеш Roblox

Однією з причин проблеми можуть бути пошкоджені тимчасові файли.

На Windows можна відкрити папку Roblox через адресу: %localappdata%\Roblox

Після цього видали папку Local і знову спробуй запустити гру.

3. Перевстанови Roblox

Якщо очищення кешу не допомогло, проблема може бути у пошкоджених або відсутніх файлах програми.

Зроби так:

видали застосунок із комп’ютера;

завантаж актуальну версію з офіційного сайту;

встанови програму повторно;

після встановлення спробуй запустити її ще раз.

Повторне встановлення дає змогу замінити пошкоджені компоненти свіжими файлами.

4. Перевір антивірус

Іноді антивірус або інший захисний інструмент може блокувати платформу.

Перевір його журнал блокувань і, якщо програма дійсно блокує Roblox, додай необхідні файли до списку дозволених. Серед них можуть бути:

RobloxPlayerBeta.exe ;

; RobloxStudioBeta.exe .

Повністю вимикати антивірус надовго не варто. Якщо потрібно перевірити, чи саме він спричиняє проблему, можна тимчасово призупинити захист і спробувати запустити Roblox, після чого одразу повернути захист.

5. Спробуй інший браузер

Якщо Roblox не запускається із сайту, проблема може бути пов’язана з браузером.

Спробуй:

відкрити сервіс у Chrome;

скористатися Microsoft Edge;

перевірити запуск у Firefox;

вимкнути розширення, які блокують скрипти або рекламу;

спробувати офіційний застосунок.

Якщо в іншому браузері гра запускається, причина, найімовірніше, пов’язана з налаштуваннями або даними попереднього браузера.

6. Очисть кеш і cookies браузера

Пошкоджені або застарілі дані браузера також можуть перешкоджати запуску.

Очисть кеш і cookies, перезапусти браузер, після чого знову відкрий сайт Roblox та увійди у свій акаунт.

7. Перевір брандмауер і мережу

Якщо сервіс не може підключитися до серверів, варто перевірити налаштування брандмауера.

Переконайся, що:

Roblox не заблокований брандмауером;

програмі дозволено підключення до інтернету;

мережа не має обмежень, які блокують Roblox;

маршрутизатор не фільтрує необхідний трафік.

Якщо ти користуєшся корпоративною, навчальною або іншою обмеженою мережею, доступ до ігрових сервісів також може блокуватися на рівні мережі.

8. Закрий фонові програми

Сервіс може конфліктувати з деякими програмами, які працюють одночасно з грою.

Перед запуском спробуй закрити:

оверлей Discord;

оверлеї NVIDIA або AMD;

програми для запису екрана;

інші ігрові лаунчери;

ресурсоємні програми;

зайві програми, які активно використовують оперативну пам’ять.

Після цього запусти ще раз.

Читати на тему Як повернути гру в Steam та кошти за неї: про які важливі моменти слід знати

Що робити, якщо Roblox не запускається на телефоні

На смартфоні причини можуть дещо відрізнятися. Застосунок може не відкриватися через нестачу пам’яті, проблеми з даними програми, застарілу операційну систему або помилку самого застосунку.

Спробуй по черзі:

Перезавантажити телефон. Перевірити вільну пам’ять. Якщо сховище майже заповнене, звільніть місце. Оновити сервіс через магазин застосунків. Оновити операційну систему, якщо доступна нова версія. Очистити дані або кеш Roblox у налаштуваннях телефону, якщо така функція доступна. Видалити Roblox і встановити його повторно.

Також варто звернути увагу на перегрів смартфона. Якщо телефон сильно нагрівся або система працює повільно, дайте йому охолонути, а потім повторіть запуск.

Що робити, якщо Roblox не працює ні на ПК, ні на телефоні

Якщо сервіс одночасно не запускається на кількох пристроях, проблема може бути не у твоєму комп’ютері чи смартфоні.

У такому випадку перевір статус серверів Roblox. Під час масштабного збою користувачі можуть не мати доступу до платформи незалежно від того, який пристрій вони використовують.

Якщо сервери працюють нормально, перевір інтернет-з’єднання та спробуй підключитися через іншу мережу.

Коли звертатися до підтримки Roblox

Якщо всі стандартні способи не допомогли, варто звернутися до служби підтримки Roblox.

У зверненні бажано вказати:

модель пристрою;

операційну систему та її версію;

чи запускаєш через браузер або застосунок;

точний текст помилки;

коли почалася проблема;

які способи вирішення ви вже пробували.

Ця інформація допоможе тобі швидше визначити, чи пов’язана проблема з пристроєм, програмою, мережею або обліковим записом.

Читай також про реліз GTA 6 — коли чекати вихід гри і про що її новий розширений геймплей.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!