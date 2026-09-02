Доплата до пенсії 1000 грн: які пенсіонери можуть отримати гроші

Для окремих категорій українських пенсіонерів передбачена додаткова щомісячна допомога. Її розмір у 2026 році становить 1 038 гривень. Отримати такі гроші можуть громадяни, які через стан здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Про це пише Пенсійний фонд України.

1000 грн пенсії: кому призначають щомісячну допомогу

Право на виплату мають не всі пенсіонери, а лише визначені законодавством категорії громадян. Зокрема, 1000 грн пенсії у вигляді доплати можуть отримувати одинокі люди віком від 80 років, якщо медична комісія підтвердила необхідність постійного догляду.

Також державна допомога передбачена для:

одиноких малозабезпечених пенсіонерів за віком або інвалідністю;

малозабезпечених людей з інвалідністю I групи;

ветеранів війни.

Водночас для призначення виплати необхідно відповідати встановленим вимогам, зокрема щодо доходу та потреби у сторонньому догляді.

Читати на тему Пенсії з 1 вересня 2026: кому нарахують доплати З 1 вересня 2026 мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 595 грн.

Надбавка до пенсії 1000 грн: як визначають суму

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Доплата розраховується у розмірі 40% від цього показника. Таким чином, надбавка до пенсії 1000 грн фактично становить 1 038 гривень щомісяця.

Ця виплата призначається додатково до основної пенсії та має допомогти людям, які через вік або стан здоров’я не можуть повноцінно обходитися без сторонньої допомоги.

Хто має право на отримання 1000 грн пенсіонерам та як оформити

Пенсіонер, який претендує на допомогу, може звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або подати документи через ЦНАП. Доступне також дистанційне оформлення через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, а також через Дію та поштовим відправленням.

Для оформлення потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, заяву, декларацію про доходи та висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду.

Якщо людина має відповідне рішення суду про визнання недієздатною або призначення опікуна, його також потрібно додати до документів.

Доплата 1000 грн до пенсії — не єдина підтримка для літніх людей

В Україні передбачені й інші види доплат для окремих категорій пенсіонерів. Зокрема, додаткові виплати можуть отримувати люди зі статусом дитини війни.

Окремі правила діють і для пенсіонерів, які живуть або працюють у гірських населених пунктах. Для них передбачена надбавка у розмірі 20% до пенсії за умови виконання встановлених вимог.

Тому розмір щомісячної пенсійної виплати може відрізнятися залежно від віку людини, її статусу, доходу, стану здоров’я та місця проживання.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабінет Міністрів представив Верховній Раді концепцію масштабної пенсійної реформи, яка має повністю змінити принцип нарахування пенсій.

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