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Доплата до пенсії 1000 грн: які пенсіонери можуть отримати гроші

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 16:00 3 хв.
1000 грн до пенсії щомісяця: хто може отримувати додаткову виплату
Фото Pexels

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