Пенсії з 1 вересня 2026: кому нарахують доплати

Пенсії з 1 вересня 2026 підвищать окремим категоріям пенсіонерів за рахунок вікових доплат та страхового стажу. Про загальне підвищення усіх пенсій в Україні не йдеться, бо основний етап індексації виплат завершився у березні.

Кому підвищать пенсії з 1 вересня 2026

З 1 вересня 2026 мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 595 грн, однак окремі категорії українських пенсіонерів отримають збільшені виплати завдяки віковим компенсаційним доплатам.

Якщо загальна пенсія не перевищує 10 340 грн, тоді щомісячні вікові доплати становлять:

70-75 років — 300 гривень;

75-80 — 456 гривень;

понад 80 — 570 гривень.

Така надбавка нараховується автоматично без необхідності звернення до Пенсійного фонду. Гроші мають зарахувати після дня народження пенсіонера. Зазначимо, що вікові доплати замінюють одна одну після переходу у наступну вікову категорію, а не додаються.

З 1 вересня 2026 залишаються чинними мінімальні пенсійні виплати для різних категорій громадян України залежно від їхнього страхового стажу:

4 213 грн — від 65 років (непрацюючі пенсіонери, повний стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків) та від 80 років (якщо є мінімальний стаж — 20 років для жінок та 25 для чоловіків);

4 050 грн — від 70 до 80 (повний стаж — 30 років для жінок та 35 для чоловіків);

3 725 грн — до 70 (якщо стаж 30/35) та українців з інвалідністю I групи.

3 406 грн — інші категорії непрацюючих пенсіонерів.

Пенсіонери, які працюють, отримають збільшені розміри виплат після звільнення.

Також залишаються чинними виплати для осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу:

I група — 11 041 гривня;

II група — 8 838 гривень;

III група — 6 808 гривень.

Пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах (Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина та Чернівецька область) мають право на 20% надбавки до пенсії. У випадку цієї доплати пенсіонерам доведеться звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою, оскільки цей вид доплат не є автоматичним.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабінет Міністрів представив Верховній Раді концепцію масштабної пенсійної реформи, яка має повністю змінити принцип нарахування пенсій.

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