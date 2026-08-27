Для тебе Економія

Пенсії з 1 вересня 2026: кому нарахують доплати

Марина Слизовська 27 Серпня 2026, 19:00 2 хв.
пенсії з 1 вересня
Кому підвищать пенсії з 1 вересня Фото Unsplash

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