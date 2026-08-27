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Росіяни можуть бити по великих ТЦ: Флеш закликав не зволікати після оголошення тривоги

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 13:00 2 хв.
Флеш назвав великі ТЦ потенційними цілями РФ: що робити після сигналу тривоги
Фото Depositphotos

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