Росіяни можуть бити по великих ТЦ: Флеш закликав не зволікати після оголошення тривоги

Окупанти можуть намагатися завдавати ударів по великих торговельних центрах, а після оголошення повітряної тривоги часу на те, щоб залишити небезпечну зону, може бути дуже мало. Про це радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним Флеш розповів в ефірі Radio NV.

Чому під загрозою великі торговельні центри

За його словами, особливої обережності варто дотримуватися людям, які перебувають у великих торговельних мережах.

— Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу, — сказав Бескрестнов.

Великі магазини можуть бути привабливішими цілями для російських військ через значні площі та складські приміщення. Він окремо згадав мережу Епіцентр, яка поєднує торговельні та складські площі.

— Епіцентр — це не тільки магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме Епіцентри, тому що це дуже великі торговельні мережі, — зазначив радник президента.

За його словами, невеликі магазини на кшталт АТБ чи Фори, ймовірно, не становитимуть такого інтересу для ударів балістичними ракетами або великою кількістю дронів, як масштабні торговельні об’єкти.

Після сигналу тривоги часу може бути мало

Флеш звернув увагу на те, що час підльоту різних засобів ураження суттєво відрізняється. Особливо небезпечною він назвав балістичну загрозу, оскільки ракета може досягнути цілі приблизно за кілька хвилин.

Окремо він наголосив на швидкості реактивних ударних дронів.

— Зараз у нас є балістика — це хвилина, і буквально хвилина-друга — якщо це реактивний Шахед. Ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально 5-7-10 хвилин — і Шахед уже може атакувати торговельний центр, — сказав Бескрестнов.

Він додав, що така загроза актуальна не лише для Києва, а й для прифронтових територій, і закликав людей не зволікати після оголошення повітряної тривоги та якнайшвидше прямувати до безпечного місця.

Що відомо про атаки на Епіцентр

Попередження Бескрестнова пролунало на тлі неодноразових російських атак на торговельні об’єкти мережі Епіцентр. Зокрема, 24 серпня в Одесі внаслідок масованої атаки були уражені одразу два гіпермаркети мережі.

Ще один торговельний центр Епіцентр у Запоріжжі російські війська атакували в ніч проти 12 серпня.

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