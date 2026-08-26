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Температура води в Одесі у вересні 2026: чи можна буде купатися

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Температура води в Одесі на вересень 2026: коли найкраще купатися
Фото Pexels

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