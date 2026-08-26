Температура води в Одесі у вересні 2026: чи можна буде купатися

Літо стрімко добігає кінця, але для багатьох українців це зовсім не привід скасовувати плани на відпустку. Навпаки, стартує улюблений багатьма оксамитовий сезон: сонце вже не обпікає, на пляжах стає вільніше, а ціни на житло потроху повзуть униз.

Якою буде температура моря в Одесі у вересні 2026

Чорне море має чудову властивість довго віддавати накопичене за спекотне літо тепло. Тому перша половина осені традиційно вважається цілком комфортною для водних процедур.

Як зазначає Sea Temperature, у перший тиждень місяця море прогріватиметься до 22.5–23 градусів. Для тих, хто терпіти не може гарячу воду, що нагадує парне молоко, а шукає бадьорості та свіжості — це просто ідеальні умови.

Температура води в Одесі у вересні 2026: чи буде тепла вода протягом місяця

Звісно, вічного літа не буває, і ближче до середини місяця осінь почне диктувати свої правила. Холодні течії та поривчасті вітри поступово перемішуватимуть верхні шари води.

Звісно, погода на узбережжі буває примхливою. Сильний поривчастий вітер чи затяжні дощі можуть швидко перемішати верхні прогріті шари води з глибинними холодними течіями. Проте, якщо спиратися на багаторічну статистику та поточні кліматичні моделі, загальний тренд на осінь цілком зрозумілий.

Синоптична картина виглядає так:

Перша декада (1–10 вересня): це ідеальний час для купання. Вода триматиметься на рівні 22°C – 23°C. У порівнянні з минулим роком, коли на початку осені фіксували різке похолодання майже до 20 градусів, цьогорічний старт сезону обіцяє бути значно м’якшим;

Середина місяця (11–20 вересня): саме в цей період температура води в Одесі почне відчутніше падати. Показники повільно, але впевнено поповзуть униз: від 22°C до 20.5°C. Купатися ще можна, але виходити з води на прохолодний осінній вітерець буде вже не так приємно.

Кінець місяця : Море остаточно почне готуватися до зими. Прогнозується, що температура води в Одесі завершить на позначках 19.5°C – 18.8°C. Занурюватися в таку воду ризикнуть хіба що загартовані відпочивальники.

Осінній відпочинок біля моря — це завжди трохи лотерея через мінливість погоди. Проте багаторічна статистика доводить, що температура води в одесі у вересні (особливо в перші його два тижні) дозволяє повноцінно насолодитися пляжним релаксом без ризику замерзнути.

А ще поцікався, які пляжі відкриті в Одесі 2026: де офіційно дозволено купатися.

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