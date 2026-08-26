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Температура воды в Одессе в сентябре 2026: можно ли будет купаться

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 августа 2026, 16:00 3 мин.
Температура воды в Одессе на сентябрь 2026: когда лучше купаться
Фото Pexels

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