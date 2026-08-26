Температура воды в Одессе в сентябре 2026: можно ли будет купаться

Лето стремительно подходит к концу, но для многих украинцев это вовсе не повод отменять планы на отпуск. Наоборот, стартует любимый многими бархатный сезон: солнце уже не обжигает, на пляжах становится свободнее, а цены на жилье понемногу ползут вниз.

Какой будет температура моря в Одессе в сентябре 2026 года

Черное море имеет замечательное свойство долго отдавать накопленное за жаркое лето тепло. Поэтому первая половина осени традиционно считается вполне комфортной для водных процедур.

Как отмечает Sea Temperature, в первую неделю месяца море будет прогреваться до 22,5–23 градусов. Для тех, кто терпеть не может горячую воду, напоминающую парное молоко, а ищет бодрости и свежести — это просто идеальные условия.

Температура воды в Одессе в сентябре 2026: будет ли теплая вода в течение месяца

Конечно, вечного лета не бывает, и ближе к середине месяца осень начнет диктовать свои правила. Холодные течения и порывистые ветры постепенно будут перемешивать верхние слои воды.

Конечно, погода на побережье бывает капризной. Сильный порывистый ветер или затяжные дожди могут быстро перемешать верхние прогретые слои воды с глубинными холодными течениями. Однако, если опираться на многолетнюю статистику и текущие климатические модели, общий тренд на осень вполне понятен.

Синоптическая картина выглядит так:

Первая декада (1–10 сентября): это идеальное время для купания. Вода будет держаться на уровне 22°C – 23°C. По сравнению с прошлым годом, когда в начале осени фиксировали резкое похолодание почти до 20 градусов, в этом году старт сезона обещает быть значительно мягче;

Середина месяца (11–20 сентября): именно в этот период температура воды в Одессе начнет ощутимее падать. Показатели медленно, но уверенно поползут вниз: от 22°C до 20,5°C. Купаться еще можно, но выходить из воды на прохладный осенний ветерок будет уже не так приятно.

Конец месяца: Море окончательно начнет готовиться к зиме. Прогнозируется, что температура воды в Одессе завершит на отметках 19,5°C – 18,8°C. Погружаться в такую воду рискнут разве что закаленные отдыхающие.

Осенний отдых у моря — это всегда немного лотерея из-за переменчивости погоды. Однако многолетняя статистика доказывает, что температура воды в Одессе в сентябре (особенно в первые две недели) позволяет полноценно насладиться пляжным релаксом без риска замерзнуть.

А еще поинтересуйся, какие пляжи открыты в Одессе 2026: где официально разрешено купаться.

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