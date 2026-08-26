Утратили работу из-за войны: украинцы могут подать заявление на компенсацию в Дії

Отныне украинцы, которые потеряли доход от работы из-за полномасштабного вторжения РФ, могут подать заявление на компенсацию через портал Дія. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Услуга касается физических лиц, которые находились на территории Украины (в частности, на временно оккупированной) и понесли убытки после 24 февраля 2022 года.
Кто может подать заявление на компенсацию:
- работники по трудовому договору или контракту;
- люди, которые выполняли работу по гражданско-правовому договору;
- самозанятые люди;
- работники по устному договору;
- люди, которые работали или предоставляли услуги без письменного или устного договора, но получали за это фактическую оплату.
Если человек является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) и потерял прибыль именно от бизнеса, то заявление необходимо подавать в другой категории — А3.5 «Потеря частного предпринимательства», указывают в пресс-службе.
Как подать заявление:
- Авторизуйтесь на портале Дія.
- Перейдите в раздел Репарации: международный Реестр убытков.
- Выберите категорию А3.4 Потеря оплачиваемой работы.
- Заполните форму заявления и добавьте соответствующие доказательства (при наличии).
- Подпишите документ электронной подписью и отправьте.
В Дії напоминают, что Реестр создан для сбора заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных действиями России против Украины. Услугу реализуют Минцифры и Минюст при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP (Фонд Восточная Европа).
Как подать заявку на возмещение за потерянное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через Дію.
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