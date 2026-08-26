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Утратили работу из-за войны: украинцы могут подать заявление на компенсацию в Дії

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 августа 2026, 11:07 2 мин.
Утрата оплачиваемой работы из-за войны войны: кто имеет право на компенсацию
Фото Pexels

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