Утратили работу из-за войны: украинцы могут подать заявление на компенсацию в Дії

Отныне украинцы, которые потеряли доход от работы из-за полномасштабного вторжения РФ, могут подать заявление на компенсацию через портал Дія. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Услуга касается физических лиц, которые находились на территории Украины (в частности, на временно оккупированной) и понесли убытки после 24 февраля 2022 года.

Кто может подать заявление на компенсацию:

работники по трудовому договору или контракту;

люди, которые выполняли работу по гражданско-правовому договору;

самозанятые люди;

работники по устному договору;

люди, которые работали или предоставляли услуги без письменного или устного договора, но получали за это фактическую оплату.

Если человек является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) и потерял прибыль именно от бизнеса, то заявление необходимо подавать в другой категории — А3.5 «Потеря частного предпринимательства», указывают в пресс-службе.

Как подать заявление:

Авторизуйтесь на портале Дія. Перейдите в раздел Репарации: международный Реестр убытков. Выберите категорию А3.4 Потеря оплачиваемой работы. Заполните форму заявления и добавьте соответствующие доказательства (при наличии). Подпишите документ электронной подписью и отправьте.

В Дії напоминают, что Реестр создан для сбора заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных действиями России против Украины. Услугу реализуют Минцифры и Минюст при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP (Фонд Восточная Европа).

Как подать заявку на возмещение за потерянное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через Дію.

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