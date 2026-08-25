Национальный кэшбек 2026: когда украинцам выплатят деньги за последние три месяца

Уже три месяца подряд украинцы не получают выплаты национального кэшбека, хотя сама программа продолжает действовать. Начальный график выплат по программе Национальный кэшбек изменился, поэтому поступления средств за май и июнь ожидается в августе, а за июль — уже после выплат за май и июнь, прогнозируемо в сентябре.

Читай, что известно по состоянию на сегодняшний день о задержке выплат и когда именно ожидать эти выплаты, в нашем материале.

Когда выплатят Национальный кэшбек за май 2026

Кешбек, полученный за покупку украинских товаров в мае, должны выплатить в августе. Точная дата выплаты пока неизвестна.

В мае Министерство экономики сообщило о том, что начисление денег за майские покупки состоится в июле, а в дальнейшем кэшбек будут начислять по привычному графику: после 20-го числа следующего месяца за предыдущий месяц.

Но деньги так и не пришли, а в конце июля пресс-служба Дії сообщила о том, что выплаты за май следует ожидать уже в августе. Сообщалось также, что воспользоваться этими деньгами необходимо до конца месяца, в котором прекратят или отменят военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Когда выплатят Национальный кэшбек за июнь 2026

Деньги за июнь также вовремя не начислили на карточки украинцев, несмотря на обещания Министерства экономики о возвращении к привычному графику начислений.

Последний официальный ответ по этому поводу, предоставленный в Дії, прогнозирует выплату также с августа. То есть в этом месяце украинцы, которые пользуются программой Национальный кэшбек, могут ожидать две отдельные выплаты — за май и июнь.

Когда выплатят Национальный кэшбек за июль 2026

Июльский кэшбек будет выплачиваться в порядке очереди, предположительно с сентября. Однако сейчас нет официальных сообщений, когда именно ожидать этого поступления средств. Как только украинцы получат предыдущие две суммы — за последний месяц весны и первый месяц лета — будет возможна следующая выплата.

Пока в правительстве не озвучивали решения о возможном прекращении программы, речь идет лишь о задержке начислений, а не их отмене вообще. В конце июля даже появилась информация, что к государственной программе присоединились еще два банка, Alliance bank и KredoBank, и общее количество участвующих в программе банков возросло до 22-х.

Ранее мы сообщали о том, что Кабинет министров принял решение о продлении сроков действия программы Национальный кэшбек до 30 апреля 2028 года.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!