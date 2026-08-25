Когда копать свеклу на хранение и как правильно это делать — советы

Сбор урожая — трудоемкий, но приятный процесс. В сборе самое важное — правильно выбрать срок, при котором овощи будут спелыми. Сегодня мы расскажем, когда копать свеклу на зиму, чтобы она была вкусной и питательной.

Когда копать свеклу на зиму — советы

Свекла получает наибольшее количество питательных веществ и стает большой именно осенью. Так что собирать ее раньше опытные огородники не рекомендуют.

Но не нужно оставлять плоды в земле надолго — это может спровоцировать болезни свеклы или урожай может попасть под мороз.

Оптимальное время сбора урожая свеклы — три – четыре месяца. Если ты посадил(-а) плоды позднеспелого сорта, нужно подождать до 135-140 дней, то есть почти пять месяцев.

Среднеспелый урожай собирают в конце августа и начале сентября. Выкапывать позднеспелый урожай нужно в конце сентября или в середине октября.

Копать свеклу нужно в сухую погоду.

Как определить спелую свеклу

Чтобы определить, поспела ли свекла, нужно проверить плоды в несколько простых шагов:

Верхняя часть плода должна быть на поверхности земли. Плод должен быть большим и тяжелым. Нижние листья должны быть сухими и пожелтевшими.

Как правильно копать столовую свеклу

Чтобы не повредить плоды, нужно научиться правильно выкапывать свеклу. Для этого срежь листья у свеклы. Но не выбрасывай! Из них можно приготовить много питательных блюд.

С помощью вил осторожно подкапывай корнеплоды. После этого отряхни землю с плодов руками, а затем положи сушиться.

Как хранить свеклу, чтобы была сладкой

После того, как плоды свеклы высохнут, нужно рассортировать их на ранние и поздние. Хранить разные сорта необходимо отдельно друг от друга.

Помещение, в котором ты будешь хранить корнеплоды, должно быть темным и влажным с температурой до 3 ℃. Свеклу можно хранить рядом с картофелем.

Лучше всего для хранения подходит погреб, холодильник или застекленный балкон.

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