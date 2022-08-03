Не в мусор, а на тарелку! Быстрая закуска, вареники и паста из ботвы — Алекс Якутов поделился новыми рецептами

Сезон свежих и вкусных овощей в разгаре. Если обычно ты выбрасываешь ботву, советуем попробовать приготовить из нее блюда. Да-да, именно из свекольной ботвы!
Ботва является ходовым ингредиентом в блюдах средиземноморской кухни. Ее приваривают и приправляют лимоном или бальзамическим уксусом и подают. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах, премьера которого состоится этой осенью, Алекс Якутов рассказал, что можно приготовить из свекольной ботвы.
Тебе понадобится:
Приготовление:
Привычные нам вареники могут быть не только с картофелем или капустой, но и со свекольной ботвой.
Для теста понадобится:
Для начинки возьми:
Наверное, самый легкий вариант блюда из ботвы!
Понадобится:
Приятного аппетита!
Какими советами Шеф Алекс Якутов будет делиться с командами и владельцами ресторанов, смотри этой осенью на Новом канале.
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