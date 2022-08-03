Не в мусор, а на тарелку! Быстрая закуска, вареники и паста из ботвы — Алекс Якутов поделился новыми рецептами

Сезон свежих и вкусных овощей в разгаре. Если обычно ты выбрасываешь ботву, советуем попробовать приготовить из нее блюда. Да-да, именно из свекольной ботвы!

Ботва является ходовым ингредиентом в блюдах средиземноморской кухни. Ее приваривают и приправляют лимоном или бальзамическим уксусом и подают. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах, премьера которого состоится этой осенью, Алекс Якутов рассказал, что можно приготовить из свекольной ботвы.

Быстрая закуска из свекольной ботвы

Тебе понадобится:

Свекольная ботва — 700 г

Цедра 1 лимона

Лимонный фреш — 100 мл

Подсолнечное масло — 50 мл

Вяленые томаты — 150 г

Сыр — 200 г

Приготовление:

Хорошо промой ботву от земли. Доведи воду до кипения. Рядом поставь миску с ледяной водой. Бросай ботву сначала в кипяток, а затем в ледяную воду. Это нужно для сохранения аппетитного цвета. Мелко нарежь вяленые томаты. Ботву приправь цедрой лимона, фрешем и маслом. Добавь сыр и томаты. Перемешай, посоли, поперчи и подавай как салат.

Вареники на пару с ботвой

Привычные нам вареники могут быть не только с картофелем или капустой, но и со свекольной ботвой.

Для теста понадобится:

Мука — 700 г

Кефир — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 3 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Для начинки возьми:

Ботва свеклы — 1 кг

Мягкий козий сыр – 400 г

Лимонный фреш – 100 мл

Подсолнечное масло — 50 мл

Приготовление:

Сперва сделай тесто. Для этого нужно взбить яйцо с солью. Затем добавить кефир, перемешать. Всыпать муку и хорошо перемешать готовое тесто, лучше сделать из него шар. Замотай тесто в пищевую пленку и оставь в холодильнике на полчаса, чтобы разошлась клейковина. Для начинки мелко нарежь ботву и приправь, как в предыдущем рецепте — лимонным фрешем, солью и перцем. К ботве добавь сыр и тщательно перемешай. Тесто из холодильника раскатай в пласт, вырежь с помощью стакана кружочки, положи начинку на середину и залепи края. Поставь кастрюлю на плиту и закипяти воду. Сверху поставь металлический дуршлаг и в него выложи вареники. Готовь на пару.

Паста из ботвы

Наверное, самый легкий вариант блюда из ботвы!

Понадобится:

Макароны — 200 г

Ботва — 200 г

Сливки — 100 мл

Сливочное масло — 50 г

Желток

Пармезан

Приготовление:

Отвари пасту до готовности. В зависимости от сорта — 6-12 минут. На сковороде разогрей сливочное масло со сливками. Ботву мелко нарежь и прогрей в сливках. Соли и перчи по вкусу. В сковородку добавь отварную пасту и грей все вместе. Подавать лучше с сырым желтком и пармезаном — получится некая а-ля карбонара.

Приятного аппетита!

Какими советами Шеф Алекс Якутов будет делиться с командами и владельцами ресторанов, смотри этой осенью на Новом канале.

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